Moor statt Meer - ein Abstecher ins Waldviertel

Moor! Da hat man sofort Bilder im Kopf. Etwa von dem berüchtigten Hund von Baskerville, der schemenhaft aus dem Nebel auftaucht und anderen unheimlichen Gestalten.

Alles Chimäre! Bei einem Ausflug unlängst ins Waldviertel zeigt sich das Heidenreichsteiner Moor von der Sonnenseite. Klare Luft, leichte Brise: Wanderwetter!

Ausgangspunkt ist das Naturparkzentrum am Rande von Heidenreichstein. Von hier führen gepflegte Wege in den zirka 30 Hektar großen Naturpark. Der 1000-Schritte-Weg (1,1 km), der Moorlehrpfad (2,7 km) und der Waldweg (3,7 km) sind als leichte Rundwanderwege angelegt.