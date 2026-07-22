Literatur auf Mallorca: Magaluf schlägt eine neue Seite auf

Im beschaulichen Magaluf trifft man sich immer zweimal. Mit etwas Glück sogar öfter. Und so überrascht es nicht, dass man inmitten der geschäftigen Hotellobby ein bekanntes Gesicht erblickt – selbst dann nicht, wenn es ein weltbekanntes ist.

Dass Siri Hustvedt an diesem Samstag auf dem ausladenden Sofa vor der Rezeption des Hotels Meliá sitzt und Small Talk führt, ist am Wochenende des FLEM-Festivals 2025 völlig normal. Und ebenso, dass sich in Magaluf alles um Literatur dreht – und nicht nur um Sonne, Strand und Partys, wofür diese Ecke Mallorcas einst bekannt geworden ist.

„Magaluf war eine der ersten Regionen auf Mallorca, in denen der Tourismus geboomt hat“, weiß Sofia Muntaner, Mitorganisatorin des Festivals. „Sol y playa“ lautete das Konzept der 70er-Jahre – also Sonne und Strand, und das am besten billig. Was der Region Calvià nicht immer zum Vorteil gereichte; weder für ihr Image, noch für ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Denn die Hotelburgen, die für die vorwiegend britischen Touristen aus dem Boden gestampft wurden, sind alles andere als eine Zier. Ebenso wenig wie die internationalen Berichte über Britinnen und Briten, die sich auf Magaluf von ihrer schlechtesten Seite zeigten – und bei waghalsigen Sprüngen von Hotelbalkon zu Hotelbalkon mitunter sogar den Tod auf der Insel fanden.

Die Regierung der Region Calvià kämpft daher dafür, Magaluf aufzuwerten; weg vom Billigsektor, hin zu einem nachhaltigen, hochwertigen Tourismus, der der Schönheit und Vielfalt dieser Ecke Mallorcas gerecht wird. Denn eines ist klar: „Ohne Tourismus geht es nicht“, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Elisa Montserrat sagt. Immerhin ist dieser nach wie vor der wichtigste Wirtschaftsfaktor für Calvià, ebenso wie für ganz Mallorca.

Dabei sind auch die Bewohnerinnen und Bewohner Adressaten dieser Politik; denn als gelernte Mallorquiner schlagen sie lieber einen Bogen um Zentren des Massentourismus, wie eben Magaluf. Mittlerweile lockt die Region aber auch Tagesausflügler an, dank eines breiten Sportangebots und einer beeindruckenden Naturlandschaft. Und auch mit Kultur, die man nur in dieser Ecke der Insel findet, will man punkten – wie dem FLEM-Festival, das heuer zum fünften Mal stattfindet. Ein Name, der für „Festival Literatura Expandida Magaluf“ steht.