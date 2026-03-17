5 Gründe für Madeira: Mehr als nur eine Blumeninsel

Madeira ist bekannt für Orchideen, Strelitzen und Hortensien, die dort wachsen, wo fast immer Frühling ist. Doch die portugiesische Insel, deren Gebirge gleich hinter der Atlantikbrandung beginnt, kann viel mehr als nur blumig. Von der Inselhauptstadt Funchal die steile Küste entlang und bis ins Hochgebirge gibt es viele Gründe, nach Madeira zu reisen. Hier sind nur fünf davon.

Wolkenmeer Weil das Meer zu unruhig und die Strände zu felsig sind, eignet sich Madeira kaum für den faulen Badeurlaub. Madeira-Reisende müssen sich ins Gebirge begeben.

Die (Steil)-Küste hat man trotzdem von fast allen Gipfeln im Blick, zum Beispiel vom Pico do Arieiro (Bild). Aber Achtung: Die Idee, sich den Atlantik von oben anzuschauen, haben viele, die beliebtesten Wanderwege sind schnell verstopft.

Der Pico do Ariero ist der wahrscheinlich beliebteste Gipfel der ganzen Insel. ©Getty Images/f9photos/istockphoto

Swimmingpools Wer nicht darauf verzichten will, Salzwasser auf der Haut zu spüren, geht in den natürlichen Meeresbecken von Porto Moniz baden. Aus Vulkangestein haben sich über Jahrtausende an der Nordküste Naturpools gebildet. Manchmal schwappt aber der wilde Atlantik über die Felsen.

Wildes Baden in den Naturpoolbecken von Porto Moniz im Norden der Insel. ©Getty Images/Paulo Teixeira/istockphoto

Komplett Banane! Man sollte Bananen mögen, wenn man hierher kommt. Im Bananenmuseum BAM wird die Kulturgeschichte der Banane erzählt, auf Schauplantagen wachsen Pflanzen vom Steckling bis zur großen Staude. Das Bananenschlaraffenland ist der Museumsshop: Es gibt Bananenbier, Bananenchips, Bananenbrot, Bananen...

Im Bananenmuseum pflückt man sich die Bananen selbst frisch von der Staude. ©Getty Images/vovashevchuk/istockphoto

Tiefseefische Als Delikatesse gilt auf Madeira der Schwarze Degenfisch. Er lebt in Wassertiefen um 1.500 Meter, seine schwarze Färbung entsteht bei der schnellen und für das Tier tödlichen Druckveränderung beim Einholen der Fangleinen. Der Fisch wird traditionell paniert und gemeinsam mit Passionsfrucht oder – erraten – Banane serviert.

Der Schwarze Degenfisch lebt eigentlich in den Tiefen des Meeres. ©Lea Moser

Unspektakulär schön Keine Frage, die wichtigste Sehenswürdigkeit auf Madeira ist die Natur. Es lohnt sich trotzdem, immer wieder in die vielen kleinen Fischerdörfer und Hafenorte an der Küste abzustechen. Zu sehen gibt es meist nicht mehr als eine kleine Kirche (wie diese hier in Ribeira Brava), einen schönen Platz und ein kleines Kaffeehaus. Mehr los ist in Funchal, der Inselhauptstadt.

REin kleiner, aber sehr hübscher Inselort is Ribeira Brava. ©Lea Moser