Eine illustrierte Karte zeigt Ausflugsziele wie Lunz am See, Göstling an der Ybbs, das Hochkar und das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal.
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Reise

Rund um den Lunzer See: Tipps für das „wilde Mostviertel“

Tolle Ausblicke am Hochkar, Baden in der Ybbs oder im Lunzer See, Radeln und Wild essen. Tipps für ein verlängertes Wochenende in Niederösterreich.

Daniel Voglhuber

von Daniel Voglhuber

01.08.26

Donnerstag

  • Ab in den Lunzer See: Ob im Seebad, von der Fläche daneben oder vom  öffentl. Steg: rein ins Wasser! lunz.at/die-lunzer-seen
  •  Almgasthof Rehberg: Uriges Wirtshaus am Fuße des Maißzinkens: Hausmanns- und Almkost, von Fisch bis Wild. almgasthaus-rehberg.at
  • Seeterrasse: Auf einen abendlichen Sundowner zum Klassiker. Schön am Wasser sitzen. seeterrasse.at
  • Schlosstaverne:  Abendessen auf der Terrasse des schmucken Hauses. Spezialitäten aus der Region. schlosstavernelunz.at

Freitag

  • Flussbaden: Das Strandbad in Hollenstein ist ein Muss. Holzkabinen, Wasserfall, kristallklares Wasser. freizeitverein.at
  • Hochmoor Leckermoos: Renaturiertes Hochmoor mit einem Moorlehrpfad und Infostationen. mostviertel.at
  • Geführte Radtour: Die Region entlang der Ybbs und über Berge mit dem Radguide erkunden. anka.co.at
  • Käfers am Radweg: Essen & trinken im beliebten Lokal im ehemaligen Bahnhof Kogelsbach.  instagram.com/kaefers.am.radweg
Eine illustrierte Karte zeigt Ausflugsziele wie Lunz am See, Göstling an der Ybbs, das Hochkar und das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal.

Route durch das "wilde Mostviertel" mit Lunzer See, Hockar oder Flussbäder an der Ybbs

©Katjana Lacatena

Samstag

  • Haus der Wildnis: Ausstellung über die unberührte Natur des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal. hausderwildnis.at
  • Eulenweg: Wandertour im Steinbachtal.  Weg im Wildnisgebiet, danach Aufstieg zum Tremel. ybbstaler-alpen.at
  • Ochsenloch: Frei zugänglicher Naturbadeplatz an der Ybbs, direkt am Ybbstalradweg. opponitz.gv.at/naturbadeplatz
  • Zellerhof:  Zum Abendessen ins Restaurant der Hotelinstitution. Saisonale, regionale Speisen. zellerhof-lunz.at
Zwei Radfahrende fahren auf einer Brücke vor einem dunklen Tunnel durch grünes Waldgebiet.

Radeln am Ybbstalradweg - da geht es auch mal durch Tunneln.

©Niederösterreich Werbung/Gerald Demolsky

Sonntag

  • Mendlingtal: 3,5 km langer Themenweg entlang des Wassers über Holz, Eisenverarbeitung, Kohle u.a. erlebniswelt-mendlingtal.at
  • Hochkar: Aufi auf den Berg: Zum Gipfel und zur 360°-Skytour mit Rundweg auf 1.760 m. hochkar.com
  • Bruckners Bierwelt: Hier braut man unfiltrierte Bio-Biere, kreiert Bio-Kracherl und  verkauft Brände. erzbraeu.at
  • Refugium Lunz: Abendessen im Restaurant des schicken Boutiquehotels. Nur mit Reservierung! refugium-lunz.at

Ich packe in meinen Koffer…

…  Schwimmschuhe. Sie machen das Waten durch die Uferbereiche der Ybbs deutlich angenehmer.
…  Warmes für den Abend: in den Bergen wird’s kühl.
... „Wilde Wunder Card“: Wer in einem teilnehmenden Beherbergungsbetrieb übernachtet,  bekommt freien Eintritt oder Ermäßigungen bei 50 Ausflugszielen.   

Übernachten

  • Haus am See: Gemütliche, kleine Unterkunft mit Blick aufs Wasser; Studio und Apartment, Möbel aus der eigenen Tischlerei. haus-am-see-lunz.at 
  • Hotel Kartause Gaming: Schlafen im ehemaligen Kloster: vom 4-Sterne-Zimmer bis zu Appartements, dazu angeschlossenes Restaurant.  kartause-gaming.at/hotel
  • Biohof Lacken: Urlaub am Bauernhof auf 740 m  Seehöhe mit Sauna und Infrarotkabine. Mostheuriger: erstes Wochenende (Mai–Okt.). biobauernhof-lacken.at  
(kurier.at, vogl)  |  Stand:
Daniel Voglhuber

Über Daniel Voglhuber

ist Redakteur bei der KURIER Freizeit. Seit Dezember 2020 schreibt er über Reisen, Kultur, Essen und Lifestyle. Kurz: über alles, was schön ist und Spaß macht. 2011 startete er in der KURIER-Chronik als Mitarbeiter für Oberösterreich, später produzierte er lange verschiedene Regionalausgaben.

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