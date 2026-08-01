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Rund um den Lunzer See: Tipps für das „wilde Mostviertel“
Tolle Ausblicke am Hochkar, Baden in der Ybbs oder im Lunzer See, Radeln und Wild essen. Tipps für ein verlängertes Wochenende in Niederösterreich.
Donnerstag
- Ab in den Lunzer See: Ob im Seebad, von der Fläche daneben oder vom öffentl. Steg: rein ins Wasser! lunz.at/die-lunzer-seen
- Almgasthof Rehberg: Uriges Wirtshaus am Fuße des Maißzinkens: Hausmanns- und Almkost, von Fisch bis Wild. almgasthaus-rehberg.at
- Seeterrasse: Auf einen abendlichen Sundowner zum Klassiker. Schön am Wasser sitzen. seeterrasse.at
- Schlosstaverne: Abendessen auf der Terrasse des schmucken Hauses. Spezialitäten aus der Region. schlosstavernelunz.at
Freitag
- Flussbaden: Das Strandbad in Hollenstein ist ein Muss. Holzkabinen, Wasserfall, kristallklares Wasser. freizeitverein.at
- Hochmoor Leckermoos: Renaturiertes Hochmoor mit einem Moorlehrpfad und Infostationen. mostviertel.at
- Geführte Radtour: Die Region entlang der Ybbs und über Berge mit dem Radguide erkunden. anka.co.at
- Käfers am Radweg: Essen & trinken im beliebten Lokal im ehemaligen Bahnhof Kogelsbach. instagram.com/kaefers.am.radweg
Samstag
- Haus der Wildnis: Ausstellung über die unberührte Natur des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal. hausderwildnis.at
- Eulenweg: Wandertour im Steinbachtal. Weg im Wildnisgebiet, danach Aufstieg zum Tremel. ybbstaler-alpen.at
- Ochsenloch: Frei zugänglicher Naturbadeplatz an der Ybbs, direkt am Ybbstalradweg. opponitz.gv.at/naturbadeplatz
- Zellerhof: Zum Abendessen ins Restaurant der Hotelinstitution. Saisonale, regionale Speisen. zellerhof-lunz.at
Sonntag
- Mendlingtal: 3,5 km langer Themenweg entlang des Wassers über Holz, Eisenverarbeitung, Kohle u.a. erlebniswelt-mendlingtal.at
- Hochkar: Aufi auf den Berg: Zum Gipfel und zur 360°-Skytour mit Rundweg auf 1.760 m. hochkar.com
- Bruckners Bierwelt: Hier braut man unfiltrierte Bio-Biere, kreiert Bio-Kracherl und verkauft Brände. erzbraeu.at
- Refugium Lunz: Abendessen im Restaurant des schicken Boutiquehotels. Nur mit Reservierung! refugium-lunz.at
Ich packe in meinen Koffer…
… Schwimmschuhe. Sie machen das Waten durch die Uferbereiche der Ybbs deutlich angenehmer.
… Warmes für den Abend: in den Bergen wird’s kühl.
... „Wilde Wunder Card“: Wer in einem teilnehmenden Beherbergungsbetrieb übernachtet, bekommt freien Eintritt oder Ermäßigungen bei 50 Ausflugszielen.
Übernachten
- Haus am See: Gemütliche, kleine Unterkunft mit Blick aufs Wasser; Studio und Apartment, Möbel aus der eigenen Tischlerei. haus-am-see-lunz.at
- Hotel Kartause Gaming: Schlafen im ehemaligen Kloster: vom 4-Sterne-Zimmer bis zu Appartements, dazu angeschlossenes Restaurant. kartause-gaming.at/hotel
- Biohof Lacken: Urlaub am Bauernhof auf 740 m Seehöhe mit Sauna und Infrarotkabine. Mostheuriger: erstes Wochenende (Mai–Okt.). biobauernhof-lacken.at
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