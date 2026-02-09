Hotels in London: stylish modern oder lieber klassisch elegant?
Jugendlich modern oder traditionell britisch: London hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Hier zwei Paradebeispiele.
Von Alexander Kern und Anna-Maria Bauer
The Hoxton, Holborn
Diese Stadt vibriert. Hat diese Energie, die einen nicht loslässt. London ist am Puls der Zeit. So eine Stadt hat denn auch ein Hotel, das perfekt zu diesem Vibe passt. Stylish, jugendlich, modern. Das merkt man gleich, wenn man das Hoxton Holborn betritt. In der Lounge laden weiche Sofas und Fauteuils in milden Farben zum Verweilen ein, umgarnt von Grünpflanzen und Stehlampen: Untertags brummt es hier vor Geschäftigkeit, Hipster sitzen an Laptops und schreiben E-Mails, andere sitzen allein mit Kopfhörern und hören Musik, wieder andere flirten verliebt beim ersten Date. Es gibt eine schnuckelige Kaffeebar und ein Restaurant, das Rondo. Zu empfehlen als Stärkung hier: der Hox Black Label Cheeseburger mit Fries.
Traumlage
Die Zimmer: farbenfroh und dennoch von zurückhaltender, stilvoller Eleganz. Holzböden, Lederfauteuils, Wandspiegel, ein Hauch von Industrial Chic, all das fügt sich fugenlos zu verspielten Accessoires wie alten Radios, süß verzierten Tapeten und bodenlangen Vorhängen. Und: antike Telefone – eine Anspielung darauf, dass das Gebäude einst eine Telefonzentrale war. Die Zimmer sind nicht riesig, aber es gibt sie in Größen von „Shoebox“ bis „Biggy“. Toll ist die Lage des Hoxton: im Herzen der Stadt, wenige Gehminuten vom British Museum oder der Oxford Street entfernt und auch nicht weit vom Theaterviertel West End.
Brown's Hotel, Mayfair
Natürlich reist man nach London, um den schwindelerregenden Sky Garden, die moderne Tate Gallery oder das pulsierende Soho zu erleben. Doch die wahre Kraft der Weltstadt liegt in ihrer distinguierten Eleganz. In einer Stadt, die selbst beim 13. Besuch Neues zu bieten hat (eine neue West End Show, ein neues Grätzel, eine neue royale Ausstellung) braucht es zur Erholung einen Ort, an dem man selbst wie eine Adelige verwöhnt wird. Das gelingt dem Brown’s Hotel im Mayfair in formvollendeter Weise.
Service par excellence
Noch bevor man den Treppenabsatz in der Albemarle Street erreicht, öffnet der Butler in Frack und Zylinder die wuchtige Eingangstür. Zum Frühstück wünscht einem sogar das Kakaopulver auf dem Cappuccino „Happy Saturday“. Und im holzvertäfelten Drawing Room mit dem honigfarbenen Licht erinnert sich der Kellner schon am zweiten Abend an den Lieblingswein.
Das Brown’s hatte genug Zeit, sein Angebot zu perfektionieren. Das Hotel liegt einen Steinwurf von der geschäftigen Piccadilly entfernt und gilt als ältestes Luxushotel der Stadt. Theodore Roosevelt war ebenso hier zu Gast wie Agatha Christie oder Alexander Graham Bell. Bonus: Wenn das Hotel selbst Sehenswürdigkeit ist, muss man sich nicht schlecht fühlen, hier viel Zeit zu verbringen. Es braucht nur das nötige Kleingeld. Die Zimmer beginnen bei 500 Euro pro Nacht und Person.
