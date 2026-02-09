Hotels in London: stylish modern oder lieber klassisch elegant?

Diese Stadt vibriert. Hat diese Energie, die einen nicht loslässt. London ist am Puls der Zeit. So eine Stadt hat denn auch ein Hotel, das perfekt zu diesem Vibe passt. Stylish, jugendlich, modern. Das merkt man gleich, wenn man das Hoxton Holborn betritt. In der Lounge laden weiche Sofas und Fauteuils in milden Farben zum Verweilen ein, umgarnt von Grünpflanzen und Stehlampen: Untertags brummt es hier vor Geschäftigkeit, Hipster sitzen an Laptops und schreiben E-Mails, andere sitzen allein mit Kopfhörern und hören Musik, wieder andere flirten verliebt beim ersten Date. Es gibt eine schnuckelige Kaffeebar und ein Restaurant, das Rondo. Zu empfehlen als Stärkung hier: der Hox Black Label Cheeseburger mit Fries.

Traumlage

Die Zimmer: farbenfroh und dennoch von zurückhaltender, stilvoller Eleganz. Holzböden, Lederfauteuils, Wandspiegel, ein Hauch von Industrial Chic, all das fügt sich fugenlos zu verspielten Accessoires wie alten Radios, süß verzierten Tapeten und bodenlangen Vorhängen. Und: antike Telefone – eine Anspielung darauf, dass das Gebäude einst eine Telefonzentrale war. Die Zimmer sind nicht riesig, aber es gibt sie in Größen von „Shoebox“ bis „Biggy“. Toll ist die Lage des Hoxton: im Herzen der Stadt, wenige Gehminuten vom British Museum oder der Oxford Street entfernt und auch nicht weit vom Theaterviertel West End.

alexander.kern@kurier.at

Brown's Hotel, Mayfair

Natürlich reist man nach London, um den schwindelerregenden Sky Garden, die moderne Tate Gallery oder das pulsierende Soho zu erleben. Doch die wahre Kraft der Weltstadt liegt in ihrer distinguierten Eleganz. In einer Stadt, die selbst beim 13. Besuch Neues zu bieten hat (eine neue West End Show, ein neues Grätzel, eine neue royale Ausstellung) braucht es zur Erholung einen Ort, an dem man selbst wie eine Adelige verwöhnt wird. Das gelingt dem Brown’s Hotel im Mayfair in formvollendeter Weise.