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Reise

Ljubljana Tipps: Die besten Adressen für ein Wochenende

Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein langes Wochenende in Ljubljana.

04.07.26

Von Aperitivo am Fluss bis Streetfood, Kunst und Boutiquehotels: Diese Tipps machen ein Wochenende in Ljubljana besonders schön.

DONNERSTAG

  • Prešeren-Platz & Drei Brücken
    Das Herz Ljubljanas. Bester Ort, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen.
     
  • Vigò
    Der Pistachio Affogato gehört zu den meistfotografierten Desserts der Stadt.
    vigo-icecream.com/ljubljana
     
  • Center Rog
    In der ehemaligen Fahrradfabrik fertigen Kreative und Designer Objekte, auch zum Kaufen.
    center-rog.si
     
  • Restaurant Strelec
    Im Schützenturm der Burg serviert Igor Jagodic moderne slowenische Küche.
    restavracija-strelec.si

FREITAG

  • Bootsfahrt
    Die schönste Art zu verstehen, warum der Fluss Ljubljanica mehr als nur Kulisse ist. 
    visitljubljana.com 
     
  • Fetiche Patisserie 
    Die Dragon Roll spielt mit dem Stadt-Symbol des Drachen.
     fetichepatisserie.com
     
  • Tivoli Mansion
     Das MGLC zeigt eine große Sommer-Retrospektive des slowenischen Künstlers Drago Hrvacki. 
    mglc.si
     
  • Open Kitchen 
    Jeden Schönwetter-Freitag verwandelt sich der Markt in Ljubljanas Open-Air-Küche. 
    odprtakuhna.si 
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©Katjana Lacatena

SAMSTAG

  • Bleder See
    Manche vergleichen den Bleder See in Sachen Popularität schon mit Hallstatt.
    bled.si

  • Bohinj-See
    Alternativ: Der größte Natursee Sloweniens wirkt deutlich ursprünglicher als Bled.
    bohinj.si
     
  • 11 Sirarna Pr' Prangarčk
    Die kleine Käserei liegt am Rückweg in die Stadt und bietet regionale Spezialitäten.
    bohinj.si
     
  • 12 Ljubo
    Kleine Aperitivo-Bar mit Drinks, Snacks und viel Sommergefühl.
     

SONNTAG 

  • Munchies
    Matcha, Specialty Coffee und junge, urbane Atmosphäre.
    munchiesljubljana.si

  • Cukrarna
    Die ehemalige Zuckerfabrik wurde zu einer der beeindruckendsten Ausstellungshallen Sloweniens umgebaut.
    cukrarna.art
     
  • Moji Štruklji Slovenije
    Hier werden die traditionellen slowenischen Teigrollen süß und pikant serviert.
    moji-struklji.si
     
  • JAZ by Ana Roš
    Stadt-Restaurant von Ana Roš. Sloweniens bekannteste Köchin serviert Gerichte zum Teilen.
    jaz.anaros.eu

HOTELTIPPS

  • AS Boutique Hotel
    Das 2023 eröffnete Hotel ist der vermutlich spannendste Neuzugang der letzten Jahre.
    ashotel.si
  • Zlata Ladjica
    Boutiquehotel direkt am Fluss, in einem der ältesten Gebäude der Stadt.
    zlataladjica.com
  • Vander Urbani Resort
    Der Rooftop-Pool mit Blick auf Burg und Altstadt gehört zu den schönsten Sommerplätzen Ljubljanas.
    vanderhotel.com
(freizeit.at)  |  Stand:

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