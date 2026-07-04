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Ljubljana Tipps: Die besten Adressen für ein Wochenende
Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein langes Wochenende in Ljubljana.
Von Aperitivo am Fluss bis Streetfood, Kunst und Boutiquehotels: Diese Tipps machen ein Wochenende in Ljubljana besonders schön.
DONNERSTAG
- Prešeren-Platz & Drei Brücken
Das Herz Ljubljanas. Bester Ort, um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen.
- Vigò
Der Pistachio Affogato gehört zu den meistfotografierten Desserts der Stadt.
vigo-icecream.com/ljubljana
- Center Rog
In der ehemaligen Fahrradfabrik fertigen Kreative und Designer Objekte, auch zum Kaufen.
center-rog.si
- Restaurant Strelec
Im Schützenturm der Burg serviert Igor Jagodic moderne slowenische Küche.
restavracija-strelec.si
FREITAG
- Bootsfahrt
Die schönste Art zu verstehen, warum der Fluss Ljubljanica mehr als nur Kulisse ist.
visitljubljana.com
- Fetiche Patisserie
Die Dragon Roll spielt mit dem Stadt-Symbol des Drachen.
fetichepatisserie.com
- Tivoli Mansion
Das MGLC zeigt eine große Sommer-Retrospektive des slowenischen Künstlers Drago Hrvacki.
mglc.si
- Open Kitchen
Jeden Schönwetter-Freitag verwandelt sich der Markt in Ljubljanas Open-Air-Küche.
odprtakuhna.si
SAMSTAG
- Bleder See
Manche vergleichen den Bleder See in Sachen Popularität schon mit Hallstatt.
bled.si
- Bohinj-See
Alternativ: Der größte Natursee Sloweniens wirkt deutlich ursprünglicher als Bled.
bohinj.si
- 11 Sirarna Pr' Prangarčk
Die kleine Käserei liegt am Rückweg in die Stadt und bietet regionale Spezialitäten.
bohinj.si
- 12 Ljubo
Kleine Aperitivo-Bar mit Drinks, Snacks und viel Sommergefühl.
SONNTAG
- Munchies
Matcha, Specialty Coffee und junge, urbane Atmosphäre.
munchiesljubljana.si
- Cukrarna
Die ehemalige Zuckerfabrik wurde zu einer der beeindruckendsten Ausstellungshallen Sloweniens umgebaut.
cukrarna.art
- Moji Štruklji Slovenije
Hier werden die traditionellen slowenischen Teigrollen süß und pikant serviert.
moji-struklji.si
- JAZ by Ana Roš
Stadt-Restaurant von Ana Roš. Sloweniens bekannteste Köchin serviert Gerichte zum Teilen.
jaz.anaros.eu
HOTELTIPPS
- AS Boutique Hotel
Das 2023 eröffnete Hotel ist der vermutlich spannendste Neuzugang der letzten Jahre.
ashotel.si
- Zlata Ladjica
Boutiquehotel direkt am Fluss, in einem der ältesten Gebäude der Stadt.
zlataladjica.com
- Vander Urbani Resort
Der Rooftop-Pool mit Blick auf Burg und Altstadt gehört zu den schönsten Sommerplätzen Ljubljanas.
vanderhotel.com
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