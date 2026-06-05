Nicht nur Strand: 5 Gründe für eine Reise nach Lesbos

Anreise

Ab 15. Juni fliegt Austrian Airlines jeden Montag direkt von Wien nach Lesbos.

Hin- und Rückflug ab 167 €. CO2-Kompensation: 16 €

Tipp

Besuchen Sie eines der Herrenhäuser aus dem 19. Jh. Sie werden in der Sekunde in diese Zeit zurückkatapultiert.

300 Vogelarten (sogar Flamingos) lassen sich in den Salinen von Kalloni beobachten. Lesbos ist somit ein Paradies für Ornithologen. Mehr Infos auf visitgreece.gr