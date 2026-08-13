Kult-Zug als Restaurant: Hier speist man wie im Film

Der Zufall ist ein guter Koch. Eigentlich wollten Diana und Simon Parum in der heruntergekommen Bahnhofsstation am Bassenthwaite Lake (basslakestation.co.uk) bloß eine kleine Ferienpension mit Café errichten. Ein niedliches Häuschen im beliebten Lake District, eingerichtet im Charme der 1930er-Jahre. Doch während der Restaurierung wurde ihnen klar, dass das Gebäude nicht genug Platz haben würde.

Was wäre also, überlegten sie dann, wenn sie auf der stillgelegten Station einen Eisenbahnwaggon zu einem Restaurant umfunktionieren könnten? Auf eBay fand Simon dann auch rasch ein altes Modell, doch bei der Besichtigung war der Zug voller Asbest und damit für ihr Vorhaben ungeeignet. Nun ja, vielleicht würde es doch beim Stationshäuschen bleiben.

Aber dann machte der Zugtransporteur sie auf ein anderes Modell aufmerksam. Er hatte gerade einen ungewöhnlichen Zug restauriert. Eine französische Dampflokomotive der Baureihe 241 der SNCF. Jene Zugattrappe, die für den 2017er-Film „Mord im Orient Express“ als Filmkulisse gedient hatte. und damit jene Abteile, in der Judi Dench als Prinzessin Dragomiroff und Johnny Depp als Mr. Ratchett von Konstantinopel nach Calais reisen. Ob sie daran interessiert wären?

Es brauchte eine gute Flasche Wein und reifliche Überlegung – aber dann gaben sich die Parums den Ruck. Sie verkauften ihr früheres Traumhaus, erwarben die Zug-Kulisse und beobachteten – nicht ganz unemotional – wie der Zug im Dezember 2019 in die Station einfuhr.