Kinderkrimi-Autorin Teresa Arzberg: „In Grado bist du frei“

Es ist die Nähe zum Meer: Grado liegt nur gut fünfhundert Kilometer von Wien entfernt. Und es ist der Mythos vom Kur- und Badeort, der innerhalb der K.-u.-K.-Monarchie lag. Bei Teresa Arzberg ist es zudem die Familie: Bereits ihr Großvater reiste in die Lagunenstadt. Nun hat die Autorin ein Kinderbuch geschrieben, einen Krimi, der in Grado spielt.

Autorin und Sängerin Teresa Arzberg ©KuRIER TV

KURIER: Worum geht es in Ihrem neuen Buch „Die Gelato Gang“? Teresa Arzberg: Vier Kinder wollen in Grado ein Eis essen – und stolpern dabei mitten in ein Krimi-Abenteuer. Grado spielt in der Geschichte quasi die fünfte Hauptperson. Ein Krimi für Kinder – wie passt das zusammen? Schon als Kind habe ich gerne Krimis gelesen. Ich mag Bücher, die einen Sog entwickeln. Genau das soll „Die Gelato Gang“ sein: ein richtig spannender Krimi, in dem man immer weiterlesen muss - und der am Ende aber doch gut ausgeht. Steckt auch Autobiografisches in der Geschichte? Ja. Seit ich denken kann, fahren wir nach Grado, es ist wie ein zweites Zuhause. Band 2 der „Gelato Gang“ stelle ich dort im Juli fertig. Schreiben mit dem Blick aufs Meer macht wirklich Freude.

KURIER Talk mit Teresa Arzberg

Was bedeutet Grado für Sie? In Grado bist du frei. Da darf man glücklich sein. Dieses Gefühl, das ich seit meiner Kindheit in Grado spüre, wollte ich meinen Figuren mitgeben. Ich schicke sie daher ohne Eltern in die Ferien. Auch sie sollen frei sein und etwas erleben. Wer Grado kennt, weiß: Das ist ein Ort, der die richtige Größe für Kinder hat, um ihn zu erkunden. Ist das Buch auch eine Art Reiseführer? Ja. Das war mir wichtig. In Grado gibt es so viel zu entdecken. Nicht nur den Strand, auch die Altstadt oder die Lagune. Man sagt ja, Grado sei die Tochter Aquileas und die Mutter Venedigs. Seine Geschichte macht Grado für mich zu etwas Besonderem.

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Apropos „Gelato-Gang“. Wo isst man in Grado gut? Ich liebe die Sorten Zitrone und Schokolade in der preisgekrönten Gelateria Antoniazzi. Und ich mag die Trattoria Vittoria direkt an der Piazza Biagio Marin. Tipps für Zwischenstopps auf dem Weg nach Grado? Der erste Espresso im „Autogrill“ ist für mich ein Muss, der Beginn des Urlaubs. Auch am Rio Gelato lohnt sich ein Halt. Wenn man aus den Bergen kommt und da ist dieser strahlend blaue Fluss – Zeit nehmen und stehen bleiben: Der ist eiskalt!

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