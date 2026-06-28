Auf Schnupperkurs: So wird die erste Kreuzfahrt zum Erfolg

„Schon am frühen Morgen hat das Schiff den Geirangerfjord erreicht. Die Luft ist frisch. Nebelschwaden hängen zwischen den Berghängen, während die ersten Sonnenstrahlen ihren Weg über die Gipfel suchen.“ So oder so ähnlich könnte ein Eintrag im privaten Logbuch lauten. Oder auch: „Die weiß getünchten Häuser scheinen an den Vulkanfelsen zu kleben, während die blauen Kuppeln der Kirchen verraten, dass man in Santorin angekommen ist.“ Egal, wohin die Route führt – ob an wilde norwegische Ufer oder in die vergleichsweise verträumte Ägäis – von der Reling eines Kreuzfahrtschiffs präsentieren sich viele Küstenstriche der Welt im schönsten XL-Format. Ahoi, neues Reisegefühl Wer diese Reiseform für sich entdecken will, findet an einem der europäischen Häfen die ideale Gangway, um an Bord zu gehen. Denn Nordsee, Adria und Mittelmeer bieten eine große kulturelle wie landschaftliche Vielfalt – bei gleichzeitig kurzen Distanzen zwischen den Häfen. Vor dem Start lohnt es sich aber, einige grundlegende Dinge zu beachten: Die Auswahl des Schiffes bewusst treffen: Während kleinere Schiffe oft näher an Küstenabschnitten operieren und kleinere Häfen anlaufen können, überzeugen größere Kaliber durch ein umfangreicheres Freizeit- und Unterhaltungsangebot. Zudem setzen Reedereien unterschiedliche Schwerpunkte – von lebhaftem Familienurlaub bis hin zu ruhiger, gehobener Atmosphäre mit viel Privatsphäre.

Der Geirangerfjord zählt zu den eindrucksvollsten Fjorden Norwegens. ©Getty Images/iStockphoto/Ladiras/iStockphoto

Die Kabine sorgfältig wählen: Innenkabinen sind günstiger, Außen- und Balkonkabinen haben den Blick aufs Wasser, während Suiten mehr Platz und Komfort bieten. Mittschiffs-Kabinen sind oft ruhiger und weniger bewegungsanfällig bei Seegang als solche am Bug oder Heck. Kabinen in der Nähe von Aufzügen, Restaurants oder Veranstaltungsbereichen können belebter sein als ruhig gelegene Bereiche auf den Passagierdecks. Handgepäck sinnvoll packen: Da das Hauptgepäck oft erst später auf die Kabine gebracht wird, gehören Medikamente, Wertsachen, Reisedokumente und eventuell Badekleidung sowie Sonnenschutz ins Handgepäck. Wer empfindlich auf Seegang reagiert, sollte entsprechende Medikamente bzw. Hilfsmittel dabei haben. Genug Zeit für die Einschiffung nehmen: Eine entspannte Anreise zum Hafen sorgt für einen gelungenen Start in den Urlaub. Vor allem wenn die Anreise individuell erfolgt, empfiehlt es sich, ausreichend Reserven für Verkehrsverzögerungen und Check-in-Prozesse einzuplanen. Die Route im Voraus studieren: Wer sich bereits vor Reisebeginn mit den angelaufenen Häfen beschäftigt, kann Prioritäten setzen und die verfügbare Zeit an Land gezielter nutzen. Oft erschließen sich dadurch Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte oder regionale Besonderheiten, die sonst leicht übersehen werden. Landausflüge bewusst gestalten: Organisierte Touren bieten Komfort und Planungssicherheit, während individuelle Erkundungen mehr Flexibilität ermöglichen. Wichtig ist in jedem Fall, die Rückkehrzeiten zum Schiff im Auge zu behalten. Auf verspätete Passagiere wird nicht gewartet!

Santorin gilt als eines der großen Sehnsuchtsziele und ist ein beliebter Stopp auf Mittelmeer-Kreuzfahrten. ©Getty Images/iStockphoto/zoom-zoom/iStockphoto