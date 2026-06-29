Kühler Norden von Spanien: 5 Gründe für Kantabrien

Anreise

Flug Wien–Bilbao mit Austrian Airlines, CO2-Kompensation via atmosfair.de: 16 €.

Wohnen

– Posada El Bosque: kl. Pension bei Potes.

– Hotel Casa de Marqués 5*: Palast in Santillana del Mar.

– Posada Punta Liñera: an der Küste mit Meerblick.

Essen

– Restaurante El Remedio in Ruiloba: auf den Klippen.

– Asador Llorente in Potes: Steaks in historischem Ambiente.

Auskunft

turismodecantabria.com, cantabriaspain.co.uk, spain.info