Flixbus-Konkurrent Itabus startet ab 16. Oktober in Österreich

Der italienische Fernbusanbieter Itabus, der in Italien mit Flixbus konkurriert, startet mit Verbindungen nach Österreich. Ab dem 16. Oktober stehen Busreisen nach Graz, Villach und Klagenfurt auf dem Fahrplan. Täglich zwei Fahrten werden u. a. ab Rom, Florenz, Venedig, Udine nach Klagenfurt angeboten.

Diese Städte werden verbunden

Ab Neapel, Rom, Triest und Ljubljana gibt es täglich zwei Fahrten nach Graz. Nach Villach gibt es zwei tägliche Verbindungen ab Rom, Siena, Bologna, Venedig und Udine.

