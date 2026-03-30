46-223083384
Reise

Trüffel statt Tempo: Radrennen mit Genuss

Wer im Mai beim Gravel-Radsportfestival „Nova Eroica Istria“ in Kroatien über ehemalige Bahntrassen radelt, verbindet Biken mit Naturerleben, istrischem Wein und Trüffelsuche.

Florentina Welley

von Florentina Welley

30.03.26

Langsam verlassen die Radfahrer die engen Gassen Novigrads, um etwa zwanzig Kilometer weiter den Berg bei Grožnjan hinaufzukeuchen und in Istriens beliebtem Bergdorf einen Stopp einzulegen. Es ist auch ganz schön schwierig, auf dem alten, holprigen Kopfsteinpflaster die Balance zu bewahren. 

Aber die Mühe wird belohnt: Auf die Radfahrer warten auf diesem Etappenabschnitt der Trüffel-Route keine Fotofinish-Kameras, sondern Zelte, in denen Schmankerln und Weine der Region aufgetischt werden.

46-223077308

Pausenstation mit Gourmetschmankerln und köstlichen Weinen der Region in Grožnjan

©Welley Florentina

Istriens Erden und Lehmböden sind ideal für die autochthonen Sorten Teran und Malvasia. Und für die neuen Schaumweine junger Winzer. Immer wieder knallen Korken fröhlich in den sogenannten „Verpflegungsstationen“, während sich die Radsportler mit den Käse- und Wurstspezialitäten stärken. Klingt nach Dolce Vita? Ist es auch. 

Kein Stress

Radrennen gibt es ja viele. Während bei traditionellen Rennen die Teilnehmer in die Pedale treten, um als Erster ins Ziel zu kommen, heißt es bei der „Nova Eroica“: Je langsamer, desto besser. Denn dann hat man ausreichend Zeit – um die schöne Landschaft Istriens, mit Küsten, Meerbuchten und historischen Bergdörfern zu genießen. Schließlich hat sich die Nova Eroica „race, ride und relax“ als Motto auf die Pedale geschrieben. 

46-220780861

Der Küste entlang radeln – bis ins Restaurant oder zum Badestopp in der Bucht

©Maria Ivic

Das erste Eroica-Radrennen fand 1997 in Gaiole in Chianti auf Retro-Rädern statt. Schon damals ging es ums Erlebnis und nicht um Geschwindigkeit. „Nova Eroica Istria“ will an die Tradition des klassischen Radsports erinnern, setzt weiter auf ein Erlebnis à la Bella Italia, erweiterte die Route nach Kroatien und erlaubt neben Vintage-Rädern erstmals auch Gravel-, Cyclocross- und Rennräder. Nach der Kroatien-Premiere der „Nova Eroica Istria“ vergangenen September, an der Profis wie Freizeitsportler mit Familie teilnahmen, führt auch die zweite Ausgabe des Radsportfestivals zwischen Novigrad und Poreč über die „weißen Straßen“ Istriens.

46-223077282

Nach dem Start der der „Nova Eroica Istria“ in Novigrad, geht es durch die engen Gassen der Altstadt

©Welley Florentina

Besonders beliebt ist die Trüffel-Route, die längste Strecke, entlang der Adria über Buje und Grožnjan nach Motovun. Sie führt teilweise über die Trassen der ehemaligen Schmalspurbahn „Parenzana“, die zwischen Triest und Poreč verkehrte (siehe Karte).

46-223197976

Im Mai findet die Nova Eroica zum zweiten Mal in Istrien statt

©Grafik

Heute könnte man so von Italien, durch Slowenien bis zu Istriens kulinarischen Hotspots radeln – etwa zum Insider-Treff Konoba Nono in Umag oder dem neuen Weingut Vina Deklić in Vižinada. 
Wer auf der „Nova Eroica Istria“ in die Pedale tritt, schmeckt, sieht und fühlt Istrien direkt vom Fahrrad aus: bei den „Verpflegungsstationen“, die auf den drei Kulinarik-Radrouten, die durch Grožnjan und Brtonigla führen, sowie im Ziel in Novigrad, eingerichtet werden.

46-223077285

Der Rennstart der „Nova Eroica Istria“ in Novigrad - auch das Ziel der drei Radrouten ist hier in der Alstadt

©Welley Florentina

Mit dem Rad zur Trüffelsuche

Auch der Start des Radfestivals ist in Novigrad, Zentrum der kroatischen Gravel-Gemeinschaft. Achtzig Prozent der Strecke radelt man über Schotter- und asphaltierte Nebenstraßen. Zwanzig Prozent laufen durch schwierigeres Gelände, wie durch die steinernen Gassen der Bergdörfer Grožnjan, Buje und Motovun.

46-223077106

Schwieriges Gelände im Bergdorf Grožnjan

©Welley Florentina

Auf der „Nova Eroica“ wird Zeitfahren und freies Tempo kombiniert. Wichtig ist nur, die Zeitmessung im Start und Ziel zu absolvieren, um sich zu qualifizieren. Gesamtzeit und Tempo sind dabei den meisten Teilnehmern egal.
Hauptsache, man war dabei, ist durch das Ziel geradelt, hat etwas gemeinsam erlebt und Neues entdeckt: das ehemalige Kloster in Dajla, das Plaudern mit Künstlern in Grožnjan, das Klingen der Gläser in den Zelten.

46-223083541

Regionale Schmankerl warten auf hungrige Radfahrer in den "Verpflegungsstationen"

©Welley Florentina

Nach dem Tritt in die Pedale lockt feine istrische Küche: fangfrischer Branzino in Salzkruste im Restaurant Čok in Novigrad oder Michelin-Küche in der Villa Badi, an der Küste Lovrečicas. Auch ein Abstecher zu Omajola, einem Olivenöl-Produzenten in Umag, lohnt sich.

 

46-220780866

Radstopp mit Weinverkostung: das schicke Weingut Vina Deklić in Vižinada mit Bistro und Terrasse  

©Maria Ivic

Oder man geht selbst auf Trüffelsuche und verkostet sie gleich: etwa bei Miro Tartufi in Motovun. Den schönsten Sundowner mit Meerblick gibt es auf der Terrasse im Bistro Anna’s Garden, in Savudrija.

K wie Kulinarik

Anna’s Garden, Savudrija

Wer hier ankommt, wird an den Charme Bella Italias erinnert: Das romantische Bistro liegt genau vis-à-vis von Grado, direkt an der Adria. Nichts trübt hier die Sicht auf einen herrlichen Sonnenuntergang. Dazu gibt es etwa köstliche, frische Meeresfrüchte mit regionalen Zutaten von Küchenchef Marko Gorela und istrische Weine. 
 

46-223077277

Anna’s Garden, Savudrija: Frische Meeresfrüchte und istrische Weine mit Meerblick

©Welley Florentina

Vina Deklić, Vižinada

Seit über hundert Jahren werden hier autochthone Sorten wie Malvasia, Chardonnay, Teran, Merlot, Cabernet Sauvignon und Gelber Muskateller kultiviert. Architekt Viktor Vrečko baute das alte Weingut in einen schicken Ort mit Bistro und Terrasse um. Kostproben aus dem Weinkeller, mit regionalen Schmankerln, mitten in den Weinbergen.https://vina-deklic.com

46-223083386

Herrliche Weine und Brettlsjause im Vina Deklić, Vižinada

©Welley Florentina

INFO: Nova Eroica Istria: 1. und 2. Mai 2026

Anreise

Mit dem Zug von Wien bis Triest (https://oebb.at), von dort weiter mit dem Bus bis Novigrad. Nähere Infos zur Anreise mit Bus und Bahn unter 

https://istra.hr

Teilnahmegebühr ab 60 €, Anmeldung: https://eroica.cc/en/the-istria-race

1.000 Teilnehmer dürfen maximal an den Start gehen.

Drei Genuss-Radrouten

Drei Routen für Anfänger bis Profis: 
Die Längste: Trüffelroute, 150 km und 2.000 Höhenmeter. Für Anspruchsvolle. Führt durch Orte wie Buje, Grožnjan, Motovun und Landschaften, die für Trüffel, Wein und mittelalterlichen Charme bekannt sind.  
Die Mittlere: Teran-Route, 100 km und 1.200 Höhenmeter. Von Novigrad über Buje nach Motovun, durch Weinberge und Weingüter.
Die Kürzeste: Malvasia-Route, 60 km und 780 Höhenmeter. Von Novigrad ins Künstlerdorf Grožnjan.

Übernachtung in Umag:

Hotel Garden Istra Plava Laguna

(kurier.at, fw)  |  Stand:
Florentina Welley

Über Florentina Welley

Mag. Florentina Welley schreibt seit 2006 als Lifestyle-Autorin über ihre Lieblingsthemen: Mode, Reise, Design und Kunst. Darüber hinaus konzipiert sie Shootings, kuratiert auch Kunst- und Designevents. Auch Film-Erfahrung hat sie, etwa als Co-Produzentin für den Spielfilm „Die toten Fische“, darüber hinaus ist sie in Werbung und Medien bekannt für Konzepte, Textierungen jeden Genres und Modeproduktionen samt Styling, Regieassistenz, Ausstattung und Kostümbild.

Mehr von Florentina

Kommentare