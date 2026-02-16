Hotel-Duell in Kairo: Pyramidenblick versus Nilpanorama

Von Manfred Ruthner Marriott Mena House Wüste umgibt die Pyramiden am Plateau von Gizeh. In unmittelbarer Nähe öffnet sich mit dem Mena House eine blühende Oase mit Springbrunnen und Palmen. Die drei Flügel des Hotels umschließen eine prächtige Gartenanlage. Viele Zimmer und Suiten geben einen grandiosen Blick frei: auf Monumente der Antike – die ältesten und größten Pyramiden der Welt. Das zeitlos elegante Innendesign passt harmonisch zur einzigartigen Atmosphäre. Das Mena House war ursprünglich ein königliches Jagdschloss und wurde 1869 anlässlich der Eröffnung des Suezkanals errichtet.

Der Blick aus dem Marriott Mena House auf die Pyramiden von Gizeh ©Mena House

Ein Jagdschloss wird zum Hotel Bald entwickelte sich Ägypten zum mondänen Winterurlaubsort für europäische Reisende, und das Jagdschloss wurde zum Hotel ausgebaut. Hier wurde Weltgeschichte geschrieben: 1977 fanden die Mena-House-Konferenzen statt – Friedensgespräche zwischen Ägypten und Israel. Gekrönte Häupter, Politiker und weltbekannte Künstler scheinen in der Gästeliste auf: etwa Sir Winston Churchill, Frank Sinatra, Bryan Adams und King Charles III.

Durch die Nähe zu den Pyramiden und zum neuen "Grand Egyptian Museum" bietet sich das Restaurant Pavillon 139 mitten in der Parkanlage ideal für einen Lunch an. Die Tische auf der schattigen Terrasse bieten freien Blick auf die Pyramiden, die sich auch im Wasserbecken spiegeln.

St. Regis Cairo Die 36 Etagen der reich gegliederten Fassade des Grandhotels im Herzen von Kairo werfen im Lichte der Abendsonne ein goldenes Spiegelbild auf den träge vorbeifließenden Nil. Die opulente und großzügig möblierte Lobby im 5. Stock gibt einen ersten Eindruck von der luxuriösen Ausstattung dieses Hauses, mit Blick auf den Nil und das authentische Kairo.

Dieses Panorama bietet sich auch aus jedem der elegant eingerichteten Zimmer und Suiten mit ihren raumhohen Fenstern. Der St.-Regis-Butler-Service steht rund um die Uhr bereit, vom Auspacken der Koffer bis hin zur Erfüllung individueller Wünsche. Das Innendesign des vom Architekten Michael Graves entworfenen Hotels, vereint Elemente alten ägyptischen Dekors mit modernen Formen, wie Alabasterlampen an dunklen holzgetäfelten Wänden.

Das "St Regis Cairo" ©St. Regis Kairo