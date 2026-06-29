Hotel-Duell: Lino delle Fate Bibione gegen. Falkensteiner Jesolo

Für viele österreichische Familien gehört ein Urlaub in Italien, vor allem an der Oberen Adria, einfach dazu. Jesolo und Bibione sind seit Generationen Klassiker. Aber wo schlafen? Im Hotel Lino delle Fate in Bibione oder im Falkensteiner Hotel Jesolo? Zwei Häuser für unterschiedliche Ansprüche.

Lino delle Fate, Bibione

Die kleinen Kinder zischen auf ihren Laufrädern über den Kies – sie sind am Weg von ihrem Bungalow zum Restaurant oder zu den Pools. Das Lino delle Fate, Eco Village Resort in Bibione hat vier Sterne, hätte sich aber einen Sonderstern verdient – für den vielen Platz, den hier alle haben; wir reden von 250.000 m².

Zum Resort, das den Charakter eines Landschaftsprojekts hat, gehört ein Biodiversitätspark und dieser bestimmt hier vieles – von den Baumaterialien (regionales Lärchenholz) über die Poolheizung (Geothermie) bis hin zu Gratis-Führungen durch den Park. Wer diese verpasst, erlebt ihn trotzdem: Am Weg zum 400 Meter entfernten Privatstrand geht es mit Leihfahrrädern einmal quer durch.