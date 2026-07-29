Hitzewelle: 10 außergewöhnliche Ziele für Coolcation in Kärnten
Ob in der Höhe, am Wasser, im Berginneren oder tief in der Schlucht: Kärnten bietet etliche kühle Rückzugsorte an heißen Sommertagen. Ein schneller Überblick.
1. Panoramastraßen mit frischer Bergluft
- Die Großglockner Hochalpenstraße führt in eine Hochgebirgslandschaft mit Blick auf Österreichs höchsten Berg.
- Auf der Malta Hochalmstraße geht es durch Talschluchten bis zur Kölnbreinsperre, der höchsten Staumauer Österreichs.
- Die Nockalmstraße windet sich durch die sanften Bergrücken des UNESCO-Biosphärenparks Nockberge.
- Höhenluft und weite Ausblicke bieten auch die Gerlitzen Panoramastraße und die Villacher Alpenstraße.
2. Hoch hinaus auf über 2.500 Meter
- Am Mölltaler Gletscher bringt die Seilbahn Wandernde auf 2.235 Meter Seehöhe. Von dort führen markierte Wege weiter in die alpine Bergwelt.
- Auch rund um den Ankogel in der Nationalpark-Region Hohe Tauern warten Höhenwanderungen mit Blick auf vergletscherte Kare und schroffe Grate.
3. Bergseen und wilde Wasser
- Der Wolayer See im Lesachtal befindet sich direkt an der italienischen Grenze und ist ein Ziel für geübte Wandernde.
- Sanfter geht es zum Zollnersee auf der gleichnamigen Alm.
- Weitere Tipps: der Turracher See auf 1.800 Metern oder der Falkertsee bei Bad Kleinkirchheim.
4. Schluchten und Klammen
- Die Raggaschlucht bei Flattach führt über Stege und Stufen durch eine Felsschlucht.
- In der Groppensteinschlucht bei Obervellach ergänzen Brücken und Aussichtsplattformen das Naturerlebnis; bei geführten Nachtwanderungen verwandelt sie sich in ein beleuchtetes Naturtheater.
- Die Tscheppaschlucht bei Ferlach beeindruckt mit Teufelsbrücke, Tschaukofall und der neuen Aussichtsplattform „Tschaukofinger“.
- Ebenfalls empfehlenswert sind die Garnitzenklamm im Gailtal und die Barbarossaschlucht bei Mühldorf.
5. Mit Rad oder Kanu durch alte Stollen
Ein Abenteuer wartet im slowenischen Mežica, direkt an der Kärntner Grenze. Ausgestattet mit Helm und Stirnlampe geht es auf geführten Touren durch das Stollensystem eines stillgelegten Bergwerks: per Rad durch jahrhundertealte Gänge oder mit dem Kanu über einen unterirdischen See.
6. Wandern am Wasser
Zahlreiche Wanderwege folgen Bächen, führen durch Auen und schattige Wälder oder vorbei an historischen Mühlen. Familienfreundliche Beispiele sind der Schluchtweg Millstatt, der Mühlenweg in Radenthein und der Wasserweg Liebenfels. Weitere Ziele sind die Tiebelquellen bei Feldkirchen, die Granatschlucht bei Radenthein und der Schluchtweg Ossiach.
7. Wasserfälle als natürliche Klimaanlage
Feiner Wassernebel und schattige Waldwege schaffen rund um Wasserfälle ein angenehm kühles Mikroklima.
- Der 220 Meter hohe Fallbach-Wasserfall im Maltatal ist über einen familienfreundlichen Weg mit Wassererlebnispark erreichbar.
- Der Jungfernsprung bei Heiligenblut lässt sich gut in eine Rundwanderung einbinden.
- Für eine Erfrischung bieten sich die Finsterbach Wasserfälle in Sattendorf an.
- Stimmungsvoll zeigt sich der Wildensteiner Wasserfall bei Gallizien am frühen Morgen.
8. Natürliche Kühle in Tropfsteinhöhlen
- Die Obir Tropfsteinhöhlen bei Bad Eisenkappel zählen zu den beeindruckendsten Schauhöhlen Österreichs. Geführte Touren führen durch ein weit verzweigtes System mit Tropfsteinformationen und unterirdischen Wasserläufen.
- Die Tropfsteinhöhle Griffen liegt direkt unter der Burgruine und lässt sich in rund 20 Minuten erkunden – ein Tipp für Familien.
9. Aktiv im kühlen Nass
Möll, Gail und Drau lassen sich sportlich vom Wasser aus entdecken. Die vom Gletscherschmelzwasser gespeiste Möll bietet gute Bedingungen zum Rafting. Beim Canyoning an der Gail geht es mit Guides durch Schluchten, über natürliche Wasserrutschen und kleine Wasserfälle. Gemächlicher wird es beim Kajak- oder Kanufahren auf der Drau – auf Wunsch kombiniert mit einer Etappe auf dem Drauradweg.
10. Mit der Grubenbahn in den Berg
- In der Terra Mystica in Bad Bleiberg tauchen Gäste bei konstanten Temperaturen von rund 8 Grad Celsius in die Geschichte des Bergbaus ein. Die Erlebnistour beginnt mit der längsten unterirdischen Bergwerksrutsche Europas und einer Fahrt mit der Grubenbahn.
- Ein weiteres Ziel: das Schaubergwerk Knappenberg mit Schaustollen und Bergbaumuseum.
Leser-Aufruf
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