Hitzewelle: 10 außergewöhnliche Ziele für Coolcation in Kärnten

Ein Abenteuer wartet im slowenischen Mežica , direkt an der Kärntner Grenze. Ausgestattet mit Helm und Stirnlampe geht es auf geführten Touren durch das Stollensystem eines stillgelegten Bergwerks: per Rad durch jahrhundertealte Gänge oder mit dem Kanu über einen unterirdischen See.

6. Wandern am Wasser

Zahlreiche Wanderwege folgen Bächen, führen durch Auen und schattige Wälder oder vorbei an historischen Mühlen. Familienfreundliche Beispiele sind der Schluchtweg Millstatt, der Mühlenweg in Radenthein und der Wasserweg Liebenfels. Weitere Ziele sind die Tiebelquellen bei Feldkirchen, die Granatschlucht bei Radenthein und der Schluchtweg Ossiach.



7. Wasserfälle als natürliche Klimaanlage

Feiner Wassernebel und schattige Waldwege schaffen rund um Wasserfälle ein angenehm kühles Mikroklima.