Geschenke für Reisende: Inspirationen vom Koffer bis zum Kartenspiel
Mit diesen luxuriösen und praktischen Reisebuddies wird jede Reise in den Winterurlaub zum Vergnügen.
Schlafen in Weihnachtssuiten im Hotel, spazieren durch Winterwälder und Besuche auf romantischen Adventmärkten - wer im Winter verreist, freut sich über den einen oder anderen Reisebegleiter.
Auf geht’s:
Spielkarten Arsène von Louis Vuitton, 400 €
Leder-Messengerbag von COS, 279 €
Alu-Uhrenbox von Tumi, 510 €, über Kaufhaus Steffl
Notizbuch von Seletti, 20 €, über Kaufhaus Steffl , Wien 1
Spiegelglatt: Backpack MM von Louis Vuitton, 6.000 €
Trolley von Floyd, 545 €, Kaufhaus Steffl , Wien 1
Vergoldetes Meisterstück 149 von Montblanc, 1.090 €
Lammfell-Ohrschützer von Liska, 240 €
Sonnenbrille Lignes d’Or von Atelier Next by Silhouette, 780 €
Reflected Bags von Freitag, ab 75 €
