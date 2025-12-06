46-220320632
Reise

Geschenke für Reisende: Inspirationen vom Koffer bis zum Kartenspiel

Mit diesen luxuriösen und praktischen Reisebuddies wird jede Reise in den Winterurlaub zum Vergnügen.

06.12.25

Schlafen in Weihnachtssuiten im Hotel, spazieren durch Winterwälder und Besuche auf romantischen Adventmärkten - wer im Winter verreist, freut sich über den einen oder anderen Reisebegleiter.

Auf geht’s:    

46-220320628
©Hersteller

Spielkarten Arsène von Louis Vuitton, 400 €

 

46-220320602
©Hersteller

 Leder-Messengerbag von COS,  279 €

46-220320636
©Hersteller

Alu-Uhrenbox von Tumi, 510 €, über Kaufhaus Steffl

46-220320632
©Hersteller

Notizbuch von Seletti, 20 €, über Kaufhaus Steffl , Wien 1  

46-220320626
©Hersteller

Spiegelglatt: Backpack MM von Louis Vuitton, 6.000 €  

46-220320769
©Hersteller

Trolley von Floyd, 545 €, Kaufhaus Steffl , Wien 1 

46-220320483
©Hersteller

Vergoldetes Meisterstück 149 von Montblanc, 1.090 €

46-220320485
©Hersteller

Lammfell-Ohrschützer von Liska, 240 €

46-220320767
©Hersteller

Sonnenbrille Lignes d’Or von Atelier Next by Silhouette, 780 €

46-220320606
©Hersteller

Reflected Bags von Freitag, ab  75 €

