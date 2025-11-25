Geheimtipp in Kroatien: Diese Insel ist noch ruhig und unberührt

Die Lange Insel, wie sie übersetzt heißt, liegt westlich von Zadar und ist von dort gut zu erreichen: Mit Fähre oder Katamaran sind es in etwa eineinhalb Stunden hinüber. Einmal angekommen, findet man schnell heraus, dass der Tourismus, im Vergleich mit anderen dalmatinischen Inseln, noch keine explosiven Auswirkungen zeigt.

Im Naturpark Telašćica kann man Steilklippen entdecken. Sie sind bis zu hundertsechzig Meter hoch, bieten krasse Insta-Motive. Ein Spazierweg führt zu einem Salzwassersee namens Mir – gut zum Sonnenbaden, aber auch zum Schwimmen. Der Sakarun Strand wiederum gilt als einer der schönsten Kroatiens. Er zeigt sich mit weißem Sand, im Kontrast zum türkisfarbenen Wasser. Fast wie in der Karibik.

Ein Rekordhalter ist der Leuchtturm von Veli Rat, der höchste in der gesamten Adria. Es lohnt sich, die Mühsal des Hinaufsteigens auf sich zu nehmen, denn von oben hat man einen wunderbaren Weitblick auf die Inselwelt.

Olivenöl und Schnee

Nicht auslassen sollte man eine Bootsfahrt durch den Nationalpark der Kornaten, die größte und am dichtesten besiedelte Inselgruppe der kroatischen Adria. Insgesamt sind es etwa hundertfünfzig Inseln. Skipper Branimir zeigt die Verkarstungen, mit zum Meer hin oft schroff abfallenden Steilwänden. Die Einheimischen sagen Krune (Kronen) dazu, daher die Bezeichnung „Gekrönte Inseln“.

Goran Morović ist Olivenöl-Bauer, wie seine Vorfahren seit 1607. Vor vier Jahren hat er die Villa Nai 3.3 mit einer ungewöhnlichen Geometrie bauen lassen. Mehr als tausend Ölbäume stehen rundum auf fünf Kilometer Terrassen- und Trockensteinmauern. Sie sind mühselig in Handarbeit errichtet worden und zählen zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe. Na'i bedeutet Schnee – lebenswichtig für Oliven, denn so verschwindet das Ungeziefer. Auch wenn es nur an 3,3 Tagen im Jahr weiß wird!