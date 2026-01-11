Der KURIER auf der Ferienmesse 2026: Messe-Highlights und großes Quiz

Vier Tage lang dreht sich in der Messe Wien (mit Mobilitätsmesse Vienna Drive nebenan) alles ums Wegfahren, Erleben und Entspannen. Von den großen Reiseveranstaltern – ob TUI, Ruefa oder Hofer Reisen – über Airlines, Camping- und Kreuzfahrt-Anbietern ist wieder eine enorme Bandbreite an Expertinnen und Experten vor Ort, die Reiseideen und fundierte Infos liefern. Insgesamt sind Aussteller aus mehr als achtzig Ländern vertreten, Partnerland ist 2026 Sri Lanka. Ob burgenländischer Wein und Tiroler Speck – diverse Schmankerl aus den Bundesländern werden wieder viele Gäste in die Österreich-Halle D ziehen. Zudem gibt es eine „Family & Fun“-Arena. Vor allem aber ist der KURIER als Medienpartner der Messe mit seinem Reise-Team und vielen Programmpunkten vertreten – allein sechs Mal auf der Hauptbühne mit dem Reise-Quiz (Preise siehe hier). Drei besondere Auftritte in der ReiseArena in der Halle C: KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger zeichnet live (Fr., 11.00 Uhr); der Reise Podcast „Stadt.Land.Meer“ wird vor Ort live aufgezeichnet (Sa., 11:10 Uhr) und Ex-Schauspieler Michael Schottenberg begibt sich mit Axel Halbhuber in ein unterhaltsames Duell der Reiseautoren (So., 11.10 Uhr).

Premiere im Silent Cinema Zudem präsentiert das Reise-Team im „Silent Kino“ (in der Halle C) die neue KURIER TV Reisedoku. „Axel fährt weg: Ist Ecuador das bessere Galapagos?“ feiert am Donnerstag um 13.15 Uhr seine Premiere. Am Freitag um 15.15 Uhr spricht Lea Moser im Silent Cinema über die blumige Insel Madeira, am Samstag um 15.15 Uhr folgt Stefan Hofer mit tierischen Eindrücken aus Botswana: „Lohnt sich Safari?“ Erstmals gibt es heuer auch eine eigene KURIER Lounge im Foyer D. Ein entspannter Ort zum Ankommen oder Durchschnaufen bei einem Glas Sekt – und vor allem zum Informieren. Denn viele Autorinnen und Autoren des KURIER sind vor Ort, um in der Lounge mit dem Publikum über ihre Lieblingsdestinationen zu plaudern. Ob Sport, Kultur, Familie oder Fernreisen – die Bandbreite der Reisethemen ist groß.

Meet&Greet mit Autoren Etliche Autoren wie Georg Markus, Wolfram Kautzky, Andreas Schwarz oder KURIER-Herausgeberin Martina Salomon signieren zudem ihre neuen Bücher. Am Samstag kann man mit KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart ins Gespräch kommen, der stv. Chefredakteur Christoph Schwarz serviert davor (kulinarische) Anekdoten seiner unzähligen Griechenland-Trips. Mehr auf ferien-messe.at, Infos für KURIER Vorteilsclub-Mitglieder zum Rabattcode auf vorteilswelt.kurier.at

Donnerstag, 15. 1. 2026 12.00 Andreas Schwarz mit Buchpräsentation „Vierte Kassa, bitte!“

13.30 Konrad Kramar über „Mein Brüssel“

14.00 Caroline Bartos erzählt von Korsika

14.30 Axel Halbhuber spricht über Ecuador und Galapagos

15.00 Valerie Krb verrät Insides zum KURIER-Podcast „Dunkle Spuren“

15.30 Alexander Strecha über die USA als Fußball-WM-Land

16.00 Werner Rosenberger berichtet über seine Kulturreisen

Freitag, 16. 1. 2026 12.30 KURIER-Herausgeberin Martina Salomon präsentiert ihr Buch „Salon Salomon“

13.00 Caroline Bartos erzählt noch einmal von Korsika

13.30 KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger: Meet & Greet und Signierstunde

14.00 Uwe Mauch über seine Wahlheimat Kroatien und „Walking-Football“-Reisen

14.30 Armin Arbeiter erzählt von seinen „Reisen mit Esel“

15.30 Christoph Schwarz: kulinarische Anekdoten aus Griechenland, besonders Rhodos

16.00 KURIER-freizeit-Chefredakteurin Marlene Auer über die Südsteiermark

16:30 Lea Moser verrät KURIER-Reisepodcast-Insides und spricht über Madeira

Samstag, 17. 1. 2026 12.00 Lea Moser und Axel Halbhuber über den KURIER-Reise-Podcast „Stadt.Land.Meer“

12.30 KURIER-Kolumnist Wolfram Kautzky präsentiert sein neues „Wortklauberei“-Buch

14.00 Georg Markus, der KURIER-Geschichte-Erzähler, über das Buch „Gar nicht lange her“

14.30 Lea Moser erzählt von Sri Lanka

15.00 Bernhard Gaul, der KURIER-Klima-Experte, spricht über klimafitte Reisen

15.30 Christoph Schwarz, stv. KURIER-Chefredakteur, noch einmal über Rhodos

16.00 KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart erzählt aus dem Redaktionsleben

16.30 Stefan Hofer spricht über Botswana und Safari