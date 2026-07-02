Kärnten von klein auf: Wo Familien (nicht nur) das Abenteuer finden

Gurt, Helm, Karabiner. Schon beim Anlegen der Ausrüstung stellt sich Abenteuergeist ein. Eltern, die ihre Liebe zum Klettern weitergeben wollen, finden am Kanzianiberg die passende Aufstiegshilfe: Es gibt Routen und Klettersteige in allen Schwierigkeitsgraden. Erste Trittsicherheit gewinnt man zum Beispiel auf der „Einsteigerrunde A“. Karabiner und Co. sind nur eine Möglichkeit, damit Kinder später einmal nostalgisch auf vergangene Urlaubstage zurückblicken. Da der Faaker See gleich beim Kanzianiberg liegt, ist ein Badeaufenthalt plausibel. Wobei das zu kurz gedacht ist. Denn selbst wenn Kärnten wegen seiner türkisblauen Seen den Beinamen „Österreichs Karibik“ trägt, gibt es andernorts noch viel zu erleben.

Einmal so richtig austoben: Im Aktiv Park Bad Kleinkirchheim warten Spiel- und Bewegungsangebote. ©Franz Gerdl/MBN Tourismus

Beispiele gefällig? Über den grasbewachsenen, kuppenartigen Rücken der Nockberge Nockberge breitet sich auf ca. 2.000 m Höhe der Aktiv Park Bad Kleinkirchheim aus. Ob auf Wackelplatten oder Pflöcken balancierend, flott durch das Labyrinth oder per Seilfähre (und Muskelkraft) am Wasser unterwegs: An der Bergbahnstation Brunnach fordern diverse Stationen Beweglichkeit und Konzentration heraus. Möchten Eltern wiederum Pluspunkte bei ihren fantasiebegabten Kindern sammeln, führt der Weg nach Drobollach, um der Spur des Drachen Woroun zu folgen: Am knapp 4 km langen Wanderweg müssen Fragen beantwortet werden, die am Ende das Lösungswort ergeben.

Unterwegs am Drachenweg Woroun trifft man mitunter auf geflügelte Wegbegleiter. ©Franz Gerdl

Ist der Nachwuchs eher mit Action als mit reptilienartigen Fantasiewesen ins Freie zu locken, lautet das Ziel: Kids Bike Park Gerlitzen. Ende Juni 2021 fertiggestellt, fordern fünf Trails mit Wellenbahnen und Steilkurven heraus – vom Übungsparcours bis zum anspruchsvollen Kurs für Biker, die jung, aber bereits geübt sind. Für einen Moment geht es auch hier rasant zu: Per 68-Meter-Rutsche gleitet man ins Innere des Bleibergs zu den Schaubergwerken Terra Mystica und Montana, wo das Leben unter Tage gezeigt wird. Führungen und interaktive Stationen machen die Geschichte des Bergbaus erlebbar. Ist das Interesse für Bodenschätze einmal geweckt, bietet sich das Granatium in Radenthein an, wo man u.a. am Schürfgelände tiefrote bis dunkelrote Edelsteine aus dem Fels löst. Zudem erfahren Besucher Wissenswertes über die Entstehung, den Abbau und die Verarbeitung des in der Region vorkommenden Granats.

Geheimnisvolle Welt unter Tage: Kinderführung im Schaubergwerk Terra Mystica ©region-villach-tourismus-gmbh_adrian-hipp