Direktflüge ab Wien: Diese neuen Reiseziele kommen 2026 dazu

Am Flughafen schrumpft die Welt zusammen. Da Boarding für New York, drüben Abflug nach New Delhi. Die nie stillstehende Departure-Anzeige liest sich wie der Börsenkurs der Sehnsucht.

Und immer wieder kommen neue Ziele dazu. 2025 gab es erstmals Direktflüge auf die deutsche Nordseeinsel Sylt (Austrian Airlines), auch dieses Jahr ist die Strecke wieder im Programm (mehr dazu in der neuen KURIER-Podcastfolge von Stadt. Land. Meer). Doch es gibt 2026 auch Direktverbindungen ab Wien, die ganz neu ins Spiel mit dem Fernweh einsteigen.

Etwa die neue Verbindung in die armenische Hauptstadt Jerewan ab April oder nach Xi’an, das man vor allem für die berühmte Terrakotta-Armee kennt. Ab Juni gibt es erstmals eine Direktverbindung in den Oman (SalamAir fliegt dreimal wöchentlich nach Maskat). Neue Verbindungen gibt es im Sommer auch nach Korsika: Air Corsica fliegt nach Bastia im Norden und Ajaccio im Südwesten, Ersteres wird von Juni bis September auch von Austrian Airlines angeflogen. In deren Sommerflugplan neu sind unter anderem Alicante und Bilbao in Spanien, Bergen in Norwegen, die Azoren oder Ohrid in Nordmazedonien.