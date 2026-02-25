Ein Flugzeug von FlyOne Armenia steht vor einem schneebedeckten Berg auf einer Startbahn.
Direktflüge ab Wien: Diese neuen Reiseziele kommen 2026 dazu

2026 gibt es viele neue Direktverbindungen ab Wien – auch in weniger bekannte Städte.

von Lea Moser

25.02.26

Am Flughafen schrumpft die Welt zusammen. Da Boarding für New York, drüben Abflug nach New Delhi. Die nie stillstehende Departure-Anzeige liest sich wie der Börsenkurs der Sehnsucht.

Und immer wieder kommen neue Ziele dazu. 2025 gab es erstmals Direktflüge auf die deutsche Nordseeinsel Sylt (Austrian Airlines), auch dieses Jahr ist die Strecke wieder im Programm (mehr dazu in der neuen KURIER-Podcastfolge von Stadt. Land. Meer). Doch es gibt 2026 auch Direktverbindungen ab Wien, die ganz neu ins Spiel mit dem Fernweh einsteigen.

Etwa die neue Verbindung in die armenische Hauptstadt Jerewan ab April oder nach Xi’an, das man vor allem für die berühmte Terrakotta-Armee kennt. Ab Juni gibt es erstmals eine Direktverbindung in den Oman (SalamAir fliegt dreimal wöchentlich nach Maskat). Neue Verbindungen gibt es im Sommer auch nach Korsika: Air Corsica fliegt nach Bastia im Norden und Ajaccio im Südwesten, Ersteres wird von Juni bis September auch von Austrian Airlines angeflogen. In deren Sommerflugplan neu sind unter anderem Alicante und Bilbao in Spanien, Bergen in Norwegen, die Azoren oder Ohrid in Nordmazedonien.

Bergen, Norway. View of historical buildings in Bryggen- Hanseatic wharf in Bergen, Norway. UNESCO World Heritage Site

Bergen, Norwegen: Neue Direktflüge drei Mal pro Woche von Austrian Airlines ab Juni.

©Getty Images/CHUNYIP WONG/istockphoto
Sylt: Luftaufnahme einer langgestreckten Insel mit Sandstrand und Wattflächen im blauen Meer.

Sylt, Deutschland: Die Nordseeinsel ist wieder von Mai bis September im Flugprogramm von Austrian Airlines. 

©Getty Images/Aufwind-Luftbilder/istockphoto
Oman - Muskat, Masjid Al Rasool Al A`dham Mosque with flowers

Ab 24. Juni verbindet SalamAir Wien dreimal wöchentlich (Montag, Dienstag und Freitag) mit Maskat im Sultanat Oman. 

©Getty Images/Kerrick/istockphoto
High Angle View of urban skyline scenery of the Big Wild Goose Pagoda in Xi'an, Shaanxi Province, China

Ab 20. April fliegt China Eastern Airlines erstmals direkt ab Wien nach Xi’an (dreimal wöchentlich und ganzjährig). Die Flugzeit beträgt ungefähr zehn Stunden.

©Getty Images/Govan Zhang/istockphoto
Bastia (Corsica)

Bastia, Korsika: Wird im Sommer von Air Corsica und Austrian Airlines angeflogen. Air Corsica fliegt zwischen 7. Juni und 4. Oktober einmal wöchentlich nach Ajaccio. 

©Getty Images/iStockphoto/sanddebeautheil/iStockphoto
Yerevan, capital of Armenia in front of Mt. Ararat

Jerewan: Ab 3. April fliegt FlyOne Armenia von Wien in die armenische Hauptstadt. Ab 3. Juni 2026 gibt es die Flugverbindung sogar drei Mal wöchentlich.

©Getty Images/guenterguni/IStockphoto.com
