Diebstahl auf der Ferien-Messe Wien: "Manni" dringend gesucht
Zehntausende Besucher waren am vergangenen Wochenende auf der Ferien-Messe Wien. Dabei ist dem Florida-Stand das geliebte Maskottchen "Manni" abhanden gekommen. Hinweise werden erbeten.
Dass "Manni" plötzlich Heimweh bekommen hat und auf eigene Faust nach Florida aufgebrochen ist, wird ausgeschlossen.
Am vergangenen Wochenende wurde die Seekuh "Manni", das Maskottchen von Visit Florida, auf der Ferien-Messe Wien 2026 vom abgeschlossenen Messestand entwendet. "Wir waren dort gemeinsam mit dem USA-Reisespezialisten 'Faszination Fernweh' vertreten", schildert Bianca-Yasmin Kolic von Visit Florida Germany. Die Polizei sei bereits eingeschaltet, dennoch hoffe man sehr auf die Unterstützung der Öffentlichkeit - mit einem Aufruf über den KURIER.
Maskottchen-Beschreibung: "Er ist unersetzlich"
Kolic beschreibt das Plüschtier folgendermaßen: "Bei Manni handelt es sich um ein 1,80 Meter großes, lebensgroßes Steiff-Plüschtier. Seit vielen Jahren begleitet er uns auf Messen und Veranstaltungen – doch für uns ist er weit mehr als nur ein Maskottchen." Er stehe für unzählige Erinnerungen, für Freude und für das Gemeinschaftsgefühl unserer gesamten Florida-Community. "Für unser Team ist Manni emotional absolut unersetzlich", so Kolic weiter.
Aufruf
Falls Sie Manni in Wien gesehen haben, wenden Sie sich an reise@kurier.at oder direkt an Visit Florida: visitflorida@gce-agency.com.
