Diebstahl auf der Ferien-Messe Wien: "Manni" dringend gesucht

Dass "Manni" plötzlich Heimweh bekommen hat und auf eigene Faust nach Florida aufgebrochen ist, wird ausgeschlossen.

Am vergangenen Wochenende wurde die Seekuh "Manni", das Maskottchen von Visit Florida, auf der Ferien-Messe Wien 2026 vom abgeschlossenen Messestand entwendet. "Wir waren dort gemeinsam mit dem USA-Reisespezialisten 'Faszination Fernweh' vertreten", schildert Bianca-Yasmin Kolic von Visit Florida Germany. Die Polizei sei bereits eingeschaltet, dennoch hoffe man sehr auf die Unterstützung der Öffentlichkeit - mit einem Aufruf über den KURIER.