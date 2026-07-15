Die besten Flughäfen Europas: So schneidet Wien-Schwechat ab
Für ein neues Ranking wurden die Google-Maps-Bewertungen der verkehrsreichsten Flughäfen Europas ausgewertet.
Welche Flughäfen in Europa überzeugen Reisende – und welche nicht? Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die Google-Maps-Bewertungen der verkehrsreichsten Airports ausgewertet und daraus ein Ranking für 2026 erstellt. Die Top 3 bleiben unverändert. Im Mittelfeld gibt es dagegen einige Verschiebungen.
Auf Platz 1 landete wieder Istanbul. Reisende heben besonders die Sauberkeit, die übersichtliche Wegführung und das breite gastronomische Angebot hervor. Auch die automatisierten Passkontrollsysteme und die gut organisierte Sicherheitskontrolle tragen dazu bei, dass der Flughafen trotz jährlich fast 64 Millionen Passagieren einen reibungslosen Ablauf gewährleistet.
Porto schaffte es auf Platz 2. Kurze Wege, moderne Selbstbedienungsschalter und ein zügiger Sicherheitscheck machen ihn zum Favoriten vieler Reisender. Besonders geschätzt werden die klare Beschilderung, das vielfältige Gastronomieangebot und die unkomplizierte Anbindung an die Innenstadt per Metro. Ein kompakter Flughafen, der zeigt, dass Effizienz und Komfort auch ohne gigantische Dimensionen funktionieren.
Helsinki sicherte sich Platz 3. Check-in-, Sicherheits- und Ankunftsbereiche sind unter einem Dach integriert, was die Orientierung vereinfacht. Passagiere loben die ruhige Atmosphäre, das moderne Scannertechnik an den Kontrollen und das nordische Design, das für ein angenehmes Reiseerlebnis sorgt.
Alle drei Flughäfen wurden in den Google-Rezensionen jeweils mit 4,4 Sternen bewertet (mit unterschiedlich vielen Google-Rezensionen).
- Flughafen Istanbul (IST) – Istanbul, Türkei: 4,4 Sterne (110.254 Bewertungen)
- Flughafen Sá Carneiro (OPO) – Porto, Portugal: 4,4 Sterne (33.878 Bewertungen)
- Flughafen Helsinki (HEL) – Helsinki, Finnland: 4,4 Sterne (20.156 Bewertungen)
- Flughafen Athen (ATH) – Athen, Griechenland: 4,3 Sterne (53.883 Bewertungen)
- Flughafen Zürich (ZRH) – Zürich, Schweiz: 4,3 Sterne (34.951 Bewertungen)
So schneidet Wien-Schwechat ab
Der Flughafen Wien-Schwechat liegt weiterhin auf Platz 13: Der Flughafen behauptet sich mit 4,2 Sternen und über 50.000 Bewertungen unter den besten 15 Europas – weit vor Amsterdam (39.), Frankfurt (46.) und Berlin (79.).
Größter Aufsteiger im Ranking: Dublin klettert um 8 Plätze auf Rang 22 und schafft damit den Sprung in die Top 25.
Größter Absteiger im Ranking: Palma de Mallorca rutscht um 6 Plätze auf Rang 21 ab. Auch Barcelona (−9 auf Platz 30) und Brüssel (−9 auf Platz 40) verlieren deutlich.
Die schlechtesten Flughäfen Europas
Zum schlechtesten Flughafen Europas wurde der Flughafen Heraklion (zum fünften Mal in Folge) gewählt. Der zentrale Flughafen der beliebten Urlaubsinsel Kreta ist dem wachsenden Passagieraufkommen zunehmend nicht mehr gewachsen. Reisende kritisieren Überfüllung, fehlende Sitzgelegenheiten, eine schwache Klimatisierung und eine unübersichtliche Beschilderung. Häufig lautet das Urteil: „zu klein für die steigenden Passagierzahlen“. Die angekündigte Verlagerung auf den neuen Flughafen Kastelli verzögert sich weiterhin.
- Flughafen Heraklion (HER) – Heraklion, Griechenland: 2,6 Sterne (28.458 Bewertungen)
- Flughafen Brüssel-Charleroi (CRL) – Charleroi, Belgien: 3,1 Sterne (26.348 Bewertungen)
- Flughafen Nantes Atlantique (NTE) – Nantes, Frankreich: 3,2 Sterne (10.544 Bewertungen)
- Flughafen Pisa (PSA) – Pisa, Italien: 3,2 Sterne (12.692 Bewertungen)
- Flughafen Bordeaux-Mérignac (BOD) – Bordeaux, Frankreich: 3,2 Sterne (20.214 Bewertungen)
Zur Auswertung
Dieses Ranking basiert auf den durchschnittlichen Google Maps-Bewertungen sowie der Anzahl der Bewertungen der 85 verkehrsreichsten Flughäfen Europas, gemessen an den jährlichen Passagierzahlen (2019, vor der Pandemie). Auf Grundlage dieser Daten wurden die Flughäfen von der besten bis zur schlechtesten Bewertung gereiht, wobei Flughäfen mit einer höheren Anzahl an Bewertungen bevorzugt berücksichtigt wurden. Flughäfen in Russland und der Ukraine sowie nicht mehr in Betrieb befindliche Flughäfen wurden aus der Analyse ausgeschlossen. Die Daten wurden im Juni 2026 erhoben.
Weitere Details finden Sie auf holidu.at/magazine/flughafen-ranking-europa
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