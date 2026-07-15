Die besten Flughäfen Europas: So schneidet Wien-Schwechat ab

Welche Flughäfen in Europa überzeugen Reisende – und welche nicht? Das Ferienhaus-Portal Holidu hat die Google-Maps-Bewertungen der verkehrsreichsten Airports ausgewertet und daraus ein Ranking für 2026 erstellt. Die Top 3 bleiben unverändert. Im Mittelfeld gibt es dagegen einige Verschiebungen.

Auf Platz 1 landete wieder Istanbul. Reisende heben besonders die Sauberkeit, die übersichtliche Wegführung und das breite gastronomische Angebot hervor. Auch die automatisierten Passkontrollsysteme und die gut organisierte Sicherheitskontrolle tragen dazu bei, dass der Flughafen trotz jährlich fast 64 Millionen Passagieren einen reibungslosen Ablauf gewährleistet.

Porto schaffte es auf Platz 2. Kurze Wege, moderne Selbstbedienungsschalter und ein zügiger Sicherheitscheck machen ihn zum Favoriten vieler Reisender. Besonders geschätzt werden die klare Beschilderung, das vielfältige Gastronomieangebot und die unkomplizierte Anbindung an die Innenstadt per Metro. Ein kompakter Flughafen, der zeigt, dass Effizienz und Komfort auch ohne gigantische Dimensionen funktionieren.

Helsinki sicherte sich Platz 3. Check-in-, Sicherheits- und Ankunftsbereiche sind unter einem Dach integriert, was die Orientierung vereinfacht. Passagiere loben die ruhige Atmosphäre, das moderne Scannertechnik an den Kontrollen und das nordische Design, das für ein angenehmes Reiseerlebnis sorgt.

Alle drei Flughäfen wurden in den Google-Rezensionen jeweils mit 4,4 Sternen bewertet (mit unterschiedlich vielen Google-Rezensionen).