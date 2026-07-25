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Reise

Vier Tage Brüssel: Die besten Sehenswürdigkeiten und Lokale

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende in Brüssel.

25.07.26

Von Nicola Afchar-Negad

Donnerstag

  • Neuhaus Atelier: Pralinen und Brüssel! Selbst herstellen kann man sie hier. Galerie de la Reine 29,  neuhauschocolates.com
  • Marché Saint-Géry: Im Juni eröffnet: In der historischen Markthalle findet man Streetfood, Bars und Kultur.
    marchesaintgery.be
  • Delirium Café: Weltrekord: Mehr als 2.000 Biere stehen auf der Karte.deliriumvillage.com
  • Grand-Place: Den Blumenteppich (13. bis 16. 8.) ab 21 Uhr bei der Licht- und Tonshow erleben. Grand-Place 1000 Bruxelles, flowercarpet.brussels
     

Freitag

  • Fritterie Tabora: Doppelt frittiert und mit hausgemachter Sauce: So schmecken belgische Pommes.
    Rue de Tabora 2
  • Objects With Narratives: Zeitgenössisches Collectible Design im Herzen des Grand Sablon.
    objectswithnarratives.com
  • Fin de Siècle: Belgische Hausmannskost macht das Wirtshaus zur Institution. findesiecle.be
  • Tope Rooftop: Zum Sonnenuntergang auf das Dach des The Hoxton – von Do-Sa DJ-Sets.
    thehoxton.com/debrussels/tope-restaurant

Samstag

  • Galeries Royales Saint-Hubert: Beste Adresse für Schokoverkostung: Europas älteste Einkaufspassage.
    grsh.be
  • Musée Magritte: Die weltweit größte Magritte-Sammlung zeigt eine Welt, in der nichts  ist, wie es scheint.
    musee-magritte-museum.be
  • Royal Palace: Bis 16. 8.: Nach  Renovierung  den königlichen Amtssitz besuchen –  online buchen.
    koninklijkpaleis-palaisroyal.be
  • Humus x Hortense: Botanische Gastronomie; die vegetarischen Degustationsmenüs sind außergewöhnlich.
    humushortense.be

Sonntag

  • Maison Dandoy: Die Brüsseler Waffel schmeckt hier am besten ganz klassisch – nur mit Staubzucker.
    z. B. Rue au Beurre 31
  • Place du Jeu de Balle & Marollen: Erst Flohmarkt, dann mit dem kostenlosen Panorama-Glaslift hinauf zum Justizpalast.
    Place du Jeu de Balle
  • Ratz Food Market: Kürzlich eröffneter „Food Bazaar“: Industrie-Chic trifft Asia-Streetfood.
    ratzfoodmarket.com
  • Mont des Arts: Zum Sonnenuntergang auf den Kunstberg – eine der besten Adressen der Stadt.
    Mont des Arts

Ich packe in meinen Koffer…

  • Ein florales Sommerkleid – perfekt für Fotos mit dem Blumenteppich im Hintergrund. 
  • Einen Collectible-Design-Guide – spätestens am Grand Sablon möchte man informiert sein.
  • Skizzenblock, um sich am Grand-Place kreativ zu verwirklichen.

Hotels

  • Corinthia: Die spektakulärste Hoteleröffnung der Stadt: Das historische Grand Hotel Astoria wurde als Corinthia wiedereröffnet.
    corinthia.com
  • The Standard: Hanseatischer Neues Designhotel im Nordviertel. Auffällige Architektur, kreative Gastronomie und urbanes Publikum.
    standardhotels.com
  • Hotel Amigo: 160 Jahre Belgien–Japan: Das Rocco-Forte-Hotel feiert das Jubiläum.
    roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-amigo/
     
(kurier.at)  |  Stand:

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