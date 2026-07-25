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Vier Tage Brüssel: Die besten Sehenswürdigkeiten und Lokale
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende in Brüssel.
Von Nicola Afchar-Negad
Donnerstag
- Neuhaus Atelier: Pralinen und Brüssel! Selbst herstellen kann man sie hier. Galerie de la Reine 29, neuhauschocolates.com
- Marché Saint-Géry: Im Juni eröffnet: In der historischen Markthalle findet man Streetfood, Bars und Kultur.
marchesaintgery.be
- Delirium Café: Weltrekord: Mehr als 2.000 Biere stehen auf der Karte.deliriumvillage.com
- Grand-Place: Den Blumenteppich (13. bis 16. 8.) ab 21 Uhr bei der Licht- und Tonshow erleben. Grand-Place 1000 Bruxelles, flowercarpet.brussels
Freitag
- Fritterie Tabora: Doppelt frittiert und mit hausgemachter Sauce: So schmecken belgische Pommes.
Rue de Tabora 2
- Objects With Narratives: Zeitgenössisches Collectible Design im Herzen des Grand Sablon.
objectswithnarratives.com
- Fin de Siècle: Belgische Hausmannskost macht das Wirtshaus zur Institution. findesiecle.be
- Tope Rooftop: Zum Sonnenuntergang auf das Dach des The Hoxton – von Do-Sa DJ-Sets.
thehoxton.com/debrussels/tope-restaurant
Samstag
- Galeries Royales Saint-Hubert: Beste Adresse für Schokoverkostung: Europas älteste Einkaufspassage.
grsh.be
- Musée Magritte: Die weltweit größte Magritte-Sammlung zeigt eine Welt, in der nichts ist, wie es scheint.
musee-magritte-museum.be
- Royal Palace: Bis 16. 8.: Nach Renovierung den königlichen Amtssitz besuchen – online buchen.
koninklijkpaleis-palaisroyal.be
- Humus x Hortense: Botanische Gastronomie; die vegetarischen Degustationsmenüs sind außergewöhnlich.
humushortense.be
Sonntag
- Maison Dandoy: Die Brüsseler Waffel schmeckt hier am besten ganz klassisch – nur mit Staubzucker.
z. B. Rue au Beurre 31
- Place du Jeu de Balle & Marollen: Erst Flohmarkt, dann mit dem kostenlosen Panorama-Glaslift hinauf zum Justizpalast.
Place du Jeu de Balle
- Ratz Food Market: Kürzlich eröffneter „Food Bazaar“: Industrie-Chic trifft Asia-Streetfood.
ratzfoodmarket.com
- Mont des Arts: Zum Sonnenuntergang auf den Kunstberg – eine der besten Adressen der Stadt.
Mont des Arts
Ich packe in meinen Koffer…
- Ein florales Sommerkleid – perfekt für Fotos mit dem Blumenteppich im Hintergrund.
- Einen Collectible-Design-Guide – spätestens am Grand Sablon möchte man informiert sein.
- Skizzenblock, um sich am Grand-Place kreativ zu verwirklichen.
Hotels
- Corinthia: Die spektakulärste Hoteleröffnung der Stadt: Das historische Grand Hotel Astoria wurde als Corinthia wiedereröffnet.
corinthia.com
- The Standard: Hanseatischer Neues Designhotel im Nordviertel. Auffällige Architektur, kreative Gastronomie und urbanes Publikum.
standardhotels.com
- Hotel Amigo: 160 Jahre Belgien–Japan: Das Rocco-Forte-Hotel feiert das Jubiläum.
roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-amigo/
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