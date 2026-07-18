Eine Stadtkarte mit Sightseeingtipps in Hamburg
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Reise

Moin, Moin: Hamburg in vier Tagen

Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.

18.07.26

Von Nicola Afchar-Negad

Donnerstag

  • Alter Elbtunnel: Unter der Elbe hindurch und direkt zum schönsten Blick auf Landungsbrücken und Elphi. hamburg.de/elbtunnel
  • Große Freiheit: Die berühmteste Seitenstraße der Reeperbahn. 
    Große Freiheit, St. Pauli
  • Flight Club: Zur Negroni-Stunde (19–20 Uhr) in „The Rabbithole Bar“ am Ende der Reeperbahn. 
    the-rabbithole.de
  • Lichterfahrt Hafen: Nach Sonnenuntergang zwischen Kränen und Containerbrücken durch den Hafen. 
    Z. B. abicht.cruises/cruises/evening-light-cruise; Landungsbrücken

Freitag

  • Speicherstadt „Kaffeerösterei“:  Dort Kaffee trinken, wo einst die Waren aus aller Welt gelagert wurden.
    speicherstadt-kaffee.de
  • Neuer Wall: Wo Marken wie das australische  Modelabel Zimmermann eröffnen, wird klar: Hamburg hat Stil. 
    Neuer Wall 72
  • Hobenköök: Markthalle, Restaurant und norddeutsche Produzenten unter einem Dach. 
    hobenkoeoek.de
  • Oberhafen-Kantine: Norddeutsche Küche mitten im kreativen Oberhafen.
    oberhafenkantine-hamburg.de

Samstag

  • Café Gnosa: Institution in St. Georg – bekannt für  seine Torten. 
    Lange Reihe 93
  • FSKR – sind keine Rudeltiere Hip: Für viele Hamburger die erste Adresse für Pastrami-Sandwiches. 
    Mühlenkamp 54
  • Museum für Kunst und Gewerbe: Von Mode über Fotografie bis Design. Das MK&G zählt zu den 
    spannendsten Museen Deutschlands. 
    mkg-hamburg.de
  • 100/200 Kitchen: Zwei-Sterne-Restaurant – die Carte-blanche-Menüs widmen sich saisonalen Themen.
    100200.kitchen

Sonntag

  • Fischereihafen: Das Restaurant Fischereihafen ist berühmt für Räucheraalauf Kräuterrührei und 
    Schwarzbrot. 
    fischereihafenrestaurant.de
  • Strandperle Elbstrand: Füße im Sand, Containerschiffe vor sich: Mehr Hamburg geht kaum. 
    strandperle-hamburg.de
  • Escape rooms: Kennt man – aber in Hamburg auf zwei Museumsschiffen, das kann was!  
    hiddengames.de
  • Süllberg zum Abschied: Hoch über der Elbe gelegen, mit weitem Blick. 
    Süllbergterrasse 12

Ich packe in meinen Koffer…

  • ... ein Fernglas zur Schiffsbeobachtung.
  • … ein weißes Taschentuch, um der „Queen Mary 2“ zu winken.
  • ... ein eher festliches Ensemble, falls man Musicalkarten hat.

Hotels

  • The Fontany: Direkt an der Außenalster gelegen, zählt das Hotel zu den spektakulärsten Adressen der Stadt. 
    thefontenay.com
  • Conrad Hamburg: Hanseatischer Luxus hinter historischer Kontorhausfassade mitten in der City.
    hilton.com/de/hotels/hamshci-conrad-hamburg
  • Novotel Hamburg: Central Station Lässig-unkomplizierte Familienbasis, strategisch gut gelegen.  
    novotel.com
(kurier.at)  |  Stand:

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