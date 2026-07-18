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Moin, Moin: Hamburg in vier Tagen
Vier Tage, vier Routen. Die freizeit führt stilvoll durch das lange Wochenende.
Von Nicola Afchar-Negad
Donnerstag
- Alter Elbtunnel: Unter der Elbe hindurch und direkt zum schönsten Blick auf Landungsbrücken und Elphi. hamburg.de/elbtunnel
- Große Freiheit: Die berühmteste Seitenstraße der Reeperbahn.
Große Freiheit, St. Pauli
- Flight Club: Zur Negroni-Stunde (19–20 Uhr) in „The Rabbithole Bar“ am Ende der Reeperbahn.
the-rabbithole.de
- Lichterfahrt Hafen: Nach Sonnenuntergang zwischen Kränen und Containerbrücken durch den Hafen.
Z. B. abicht.cruises/cruises/evening-light-cruise; Landungsbrücken
Freitag
- Speicherstadt „Kaffeerösterei“: Dort Kaffee trinken, wo einst die Waren aus aller Welt gelagert wurden.
speicherstadt-kaffee.de
- Neuer Wall: Wo Marken wie das australische Modelabel Zimmermann eröffnen, wird klar: Hamburg hat Stil.
Neuer Wall 72
- Hobenköök: Markthalle, Restaurant und norddeutsche Produzenten unter einem Dach.
hobenkoeoek.de
- Oberhafen-Kantine: Norddeutsche Küche mitten im kreativen Oberhafen.
oberhafenkantine-hamburg.de
Samstag
- Café Gnosa: Institution in St. Georg – bekannt für seine Torten.
Lange Reihe 93
- FSKR – sind keine Rudeltiere Hip: Für viele Hamburger die erste Adresse für Pastrami-Sandwiches.
Mühlenkamp 54
- Museum für Kunst und Gewerbe: Von Mode über Fotografie bis Design. Das MK&G zählt zu den
spannendsten Museen Deutschlands.
mkg-hamburg.de
- 100/200 Kitchen: Zwei-Sterne-Restaurant – die Carte-blanche-Menüs widmen sich saisonalen Themen.
100200.kitchen
Sonntag
- Fischereihafen: Das Restaurant Fischereihafen ist berühmt für Räucheraalauf Kräuterrührei und
Schwarzbrot.
fischereihafenrestaurant.de
- Strandperle Elbstrand: Füße im Sand, Containerschiffe vor sich: Mehr Hamburg geht kaum.
strandperle-hamburg.de
- Escape rooms: Kennt man – aber in Hamburg auf zwei Museumsschiffen, das kann was!
hiddengames.de
- Süllberg zum Abschied: Hoch über der Elbe gelegen, mit weitem Blick.
Süllbergterrasse 12
Ich packe in meinen Koffer…
- ... ein Fernglas zur Schiffsbeobachtung.
- … ein weißes Taschentuch, um der „Queen Mary 2“ zu winken.
- ... ein eher festliches Ensemble, falls man Musicalkarten hat.
Hotels
- The Fontany: Direkt an der Außenalster gelegen, zählt das Hotel zu den spektakulärsten Adressen der Stadt.
thefontenay.com
- Conrad Hamburg: Hanseatischer Luxus hinter historischer Kontorhausfassade mitten in der City.
hilton.com/de/hotels/hamshci-conrad-hamburg
- Novotel Hamburg: Central Station Lässig-unkomplizierte Familienbasis, strategisch gut gelegen.
novotel.com
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