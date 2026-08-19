I hån di gera: Liebesbrief an den Bregenzerwald und die Käse-Automaten

Er gehört zum Bregenzerwald wie nachdunkelnde Schindeldächer und die unverschämt bunten Almblumenwiesen: der Käsekühlschrank. Rund um die Uhr versorgt er die Wälder und Wälderinnen mit ihrem köstlichsten Gut – Berg- und Alpkäse. Die Automaten zählen zur fixen Dorf-Infrastruktur nebst Kirche, Friedhof, Wirtshaus, Dorfbrunnen, Talsennerei und Bäckerei. Für Käsophile wie mich sind diese Kühlschränke immer auch der Ortsmittelpunkt.

Viele Einheimische kommen einmal im Jahr in die pittoreske Vorsäßsiedlung Schönenbach; nicht nur, aber schon auch wegen der grandiosen Käsknöpfle. ©Julia Schafferhofer

Wer von Bregenz aus in den Bregenzerwald anreist, schraubt sich Kurve um Kurve bei betörenden Ausblicken in die Höhe. Die gelben Landbusse verkehren pünktlich und gut getaktet wie in der Schweiz. Vom Busfenster aus bleibt viel Zeit, sich in diese samtene Feelgood-Landschaft zu verschauen. In ihre verstreuten Höfe, die aus der Weite so wirken, als zierten sie ein Spielzeugeisenbahn-Ensemble. In ihre weltmeisterliche Architektur, die traditionellen Holzbau um Glas, Stein oder Beton erweitert. Für mich ist es seit fünfzehn Jahren immer wieder Liebe auf den ersten Blick. Eine Landschaft, die genügt und dadurch unheimlich entschleunigt.

©Grafik

Lustiges Orte-Raten Gemächlich schaukle ich durch hinreißende Dörfer mit lustigen Namen wie Hittisa, Au, Egg, Schnepfau und das pittoreske Schwarzenberg, vorbei an schicken Spa-Hotels und bodenständigen Wirtshäusern, die Taube, Hirsch, Gams oder andere Tiere im Namen tragen. Wer sich an den coolen Design-Bushaltestellen in Krumbach vertrödelt und den Bus versäumt, kann das als Geschenk sehen. Denn: Die Zeit dient hier dazu, Wurzeln zu schlagen. Ich gestehe, mein Urlaubsherz an die saftigen Almen, die aussichtsreichen Höhenwege, die grandiosen Bergseen, die Weidevieh- und Schmetterling-Begleitung und die grünen, blumenübersäten Gipfel mit den außergewöhnlichen Namen Kanisfluh, Diedamskopf oder Winterstaude verloren zu haben. Und an den Käse, der keilweise im Zug retour nach Wien transportiert wird. Sorry, liebe Mitreisende!

Ein Käsekühlschrank wie jener in Hittisau gehört zur fixen dörflichen Infrastruktur. ©Julia Schafferhofer

Weltbeste Käsknöpfle Der Bregenzerwald ist ein Match für die Ewigkeit: Wer einmal die Käsknöpfle im urigen Jagdgasthaus Egender auf der Vorsäßsiedlung Schönenbach auf 1.020 Metern gekostet hat, kommt wieder. Drei Sorten Käse der Gemeinschaftssennerei – der älteste Käse ist zwei Jahre gereift – landen im deftigen Gericht, das mit gerösteten Zwiebeln in einer Holz-Gebse serviert wird. Ein Gedicht! Die geheime Käsemischung lagert im Alm-Kühlschrank, ein eigenes „Käse“-Schild weist den Weg. Das Wichtigste zuerst. Im Frühjahr und Herbst ist diese Bilderbuch-Alm von mehr als zweihundert Kühen und fünfzig Stück Galtvieh besiedelt. Die Dreistufenlandwirtschaft ist als Immaterielles UNESCO-Kulturerbe gelistet: Im Frühjahr kommen die Rinder vom Tal ins höher gelegene Vorsäß, im Sommer auf die Alp, im Herbst retour ins Vorsäß, im Winter ins Tal. Aber egal, ob Bergtour oder Almspaziergang – Hauptsache, es bleibt Zeit für die Käsknöpfle.

Eine Landschaft zum Verlieben: Der Hochblanken (oder Ragazer Blanken) liegt am Damülser Rundweg inmitten von Almen, Kühen und Blumenwiesen. ©Julia Schafferhofer

Euphorie am Berg Als Käsehochburg gilt das 1.500-Seelen-Dorf Lingenau, in seinem Käsekeller lagern 50.800 Alp- und Bergkäse-Laibe. Zweiundachzig Sennalpen stellen jeden Sommer mehr als zweihundert Tonnen Alpkäse her – mit silofreier Milch. Diese Art der Produktion praktizieren in der EU nur drei Prozent der Bauern. Das Tête-à-Tête mit jedem Stück ist also auch besonders! Am besten schmeckt der Käse, wenn man schon einige Höhenmeter gemacht und der Wind das Haarstyling übernommen hat. Der Bregenzerwald versprüht Wander-Euphorie: Die Spitzen sind bewältigbar und Wanderwege gut angebunden. Seilbahnen ermöglichen das Gipfelsieg-Sammeln entlang des Bergkamms. Wellness-Wandern, passend zum Tempo und der grünen Landschaft.

Hast du gelebt? Abseits vom Alpen-Charme punktet die Gegend mit eigensinnigem – und schwer verständlichem – Dialekt und Bewohnerinnen und Bewohnern, denen ein Hang zu Kreativität und Starrköpfigkeit nachgesagt wird. Aber: Hinterwäldlerisch ist hier gar nichts! Im Bistro „Sarah kocht“ am Eck in Egg im Posthus wähnt man sich in einer Bar in Berlin, vom Stiegenhaus schraubt sich der Blick bis in den Himmel. Nebst Mittagstisch kredenzt Wirtin Sarah Brückner abends Vitello Tonnato, hausgemachte Pasta oder Tagliata vom heimischen Rind, dazu Bioweine, ausgewählte Aperitiva und Zitate von ihrer Oma Gerhild Isenberg: „Ich frag dich, eh der Tag vergeht: Hast du heute schon gelebt?“ Meine Antwort im Bregenzerwald lautet immer: Ja! Entweder im Naturkino, beim Käse-Naschen oder bei urbanem Kulturprogramm mit Festivals wie dem FAQ! mit reflektiertem Wald- und Wiesenprogramm, dem Bezau Beatz in der alten Remise der Wälderbahn und dem Jugend-Klassikfestival :alpenarte. Und natürlich in Österreichs einzigem Frauenmuseum in Hittisau: Oben im eleganten Holz-Glas-Kubus ist aktuell die Schau „Frieden tun“ zu sehen, unten ist die Feuerwehr zu Hause. Davor stehen moderne Bauten mit Riesenfenstern, die Schulen und ein Sozialzentrum beheimaten, um die Ecke der Käsekühlschrank. Ein Spagat, der sich im Bregenzerwald nicht nur ausgeht, sondern den Urlaub jeden Tag vollkommen macht.