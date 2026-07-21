Auch abseits der Festspiele: 5 Gründe für Bregenz

Nirgendwo schmeckt Bergkäse besser als am Berg. Entlang des Pfänderrückens führt ein familienfreundlicher Käse-Lehrpfad mit Schautafeln vorbei an Sennereien und Hofläden. Tipp: bei Patrizia Gomm in Gomm’s Raststüble einkehren und Bergkäse shoppen. Auch der Wochenmarkt am Kornmarkt (dienstags/freitags) bietet Ländle-Schmankerl.

Die Bregenzer Festspiele feiern heuer ihr 80-jähriges Bestehen mit „La traviata“: Wer keine Karten ergattert hat, kann bei einer Führung alles über die legendäre Seebühne erfahren. Eine Foto-Ausstellung im Martinsturm in der Oberstadt zeigt, was mit alten Kulissenteilen geschehen ist.

Das vorarlberg museum widmet sich Delphina Burtscher und dem Widerstand gegen das NS-Regime. Das Kunsthaus (Bild) wird vom Künstler Cyprien Gaillard bespielt. Die 26 Arbeiten von „Kunst im öffentlichen Raum“ führen in einer Schnitzeljagd durch Bregenz.

Mit der Bahn nach oben schweben, hinaufwandern, -radeln oder den alpinen Steig wählen: Der Pfänder ist Pflicht beim Bregenz-Besuch. Von der 1.064 Meter hohen Pfänderspitze liegen einem das Rheintal sowie Montafon, Rätikon und Bregenzerwald zu Füßen. Einkehren: Berghaus, Pfänderdohle, Pfänderspitze. Spezialtipp: Gasthaus Seibl (beim Abstieg Richtung Lochau).

Fast wie Meer

Wer Nostalgie schätzt, geht in der 200 Jahre alten „Mili“, dem einstigen Militärbad, baden. Für den Schwumm bieten sich zwei Stege und das zum Gros frei zugängliche Bodensee-Ufer bis nach Lochau an. Richtung Hard hüpft man im neu gestalteten Seebad oder bei Neu-Amerika ins Ländle-Meer. Bester Sonnenuntergangsspot: Sunset-Stufen am Molo.