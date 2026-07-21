Seebühne in Bregenz
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Reise

Auch abseits der Festspiele: 5 Gründe für Bregenz

Die Landeshauptstadt geizt im Sommer nicht mit ihren Reizen: Hausberg Pfänder, freier Seezugang, Stand-up-Paddling. Auch abseits der Festspiele glänzt Bregenz. Bühne frei für das urbane Ländle.

21.07.26

Von Julia Schafferhofer

  1. Festspielrummel

    Die Bregenzer  Festspiele feiern heuer ihr 80-jähriges Bestehen mit „La traviata“: Wer keine Karten  ergattert hat, kann bei einer Führung alles über die legendäre Seebühne erfahren. Eine Foto-Ausstellung im Martinsturm  in der Oberstadt zeigt, was mit alten Kulissenteilen geschehen ist.

  2. Alles Käse

    Nirgendwo schmeckt Bergkäse besser als am Berg. Entlang des Pfänderrückens führt ein familienfreundlicher Käse-Lehrpfad mit Schautafeln vorbei an Sennereien und Hofläden. Tipp: bei Patrizia Gomm in Gomm’s Raststüble einkehren und Bergkäse shoppen. Auch der Wochenmarkt am Kornmarkt (dienstags/freitags) bietet Ländle-Schmankerl.

Ein Stück Käse mit gewürfelten Stücken liegt neben grünen Weintrauben und einem Apfel auf einem Holzbrett.

Tipp 2: Käse, Käse, Käse

©Bregenz Tourismus

  1. Kultur-Schnitzeljagd

    Das vorarlberg museum widmet sich Delphina Burtscher und dem Widerstand gegen das NS-Regime. Das Kunsthaus (Bild) wird vom Künstler Cyprien Gaillard bespielt. Die 26 Arbeiten von „Kunst im öffentlichen Raum“ führen in einer Schnitzeljagd durch Bregenz.

Modernes Glasgebäude mit großem Eingangsbereich, davor eine skulpturale Autoinstallation und Sitzgruppe im Innenhof.

Tipp 3: Kunst auch, aber nicht nur im Kunsthaus. 

©Photo: Timo Ohler

  1. Weitsicht

    Mit der Bahn nach oben  schweben, hinaufwandern, -radeln oder den alpinen Steig wählen: Der Pfänder ist Pflicht beim Bregenz-Besuch. Von der 1.064 Meter hohen Pfänderspitze liegen einem das Rheintal sowie Montafon, Rätikon und Bregenzerwald zu Füßen. Einkehren: Berghaus, Pfänderdohle, Pfänderspitze. Spezialtipp: Gasthaus Seibl (beim Abstieg Richtung Lochau). 

Zwei Seilbahngondeln schweben über der Stadt Bregenz mit Blick auf den Bodensee.

Tipp 4: Bregenz von oben ansehen. 

©Christiane Setz/Visit Bregenz

  1. Fast wie Meer

Wer Nostalgie schätzt, geht in der 200 Jahre alten „Mili“, dem einstigen Militärbad, baden. Für den Schwumm bieten sich zwei Stege  und das zum Gros frei zugängliche Bodensee-Ufer bis nach Lochau an. Richtung Hard hüpft man im neu gestalteten Seebad oder bei Neu-Amerika ins Ländle-Meer. Bester Sonnenuntergangsspot: Sunset-Stufen am Molo.

Info

Anreise
Bregenz ist per Bahn (ÖBB, Westbahn) gut erreichbar, auch via  Nachtzug. Schifffahrt z. B. nach Lindau, Friedrichshafen, Mainau, Konstanz. vorarlberg-lines.at

Kulinarik
Fine Dining: maurachbund.at, Gasthaus-Kult: kornmesser.at, am Wasser: pier69.at

Pfänderbahn
Die Talstation beherbergt ein Museum, pfaenderbahn.at

Festspiele
Programm, Restkarten,  Führungen: bregenzerfestspiele.com

Menschen sitzen an Uferstufen und schauen dem Sonnenuntergang über dem Wasser zu.

Tipp 5: Bodensee statt Meer.

©Christiane Setz/Visit Bregenz
(kurier.at)  |  Stand:

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