Apfel, Birne und Narzisse: Wo Blüten- und Frühlingsfeste stattfinden

Es blüht hier, es blüht da, die Kirsche, die Marille, die Birne der Apfel. Für Baumblütenpracht muss man nicht nach Japan reisen. Die oststeirische Apfelblüte wird im Apfeldorf Puch bei Weiz an der Steirischen Apfelstraße am 26. April gefeiert – mit Blütenwanderungen durch die Apfelplantagen, Apfelkulinarik von Apfelsaft über Most bis Apfelstrudel und Frühschoppen mit dem Musikverein Puch bei Weiz. Im Burgenland am Westufer des Neusiedler Sees ist der dreiundvierzig Kilometer lange Kirschblütenradweg (B12) zwar ganzjährig beradelbar, ist aber im Frühling – wenn entlang des Weges viele Kirschbäume blühen – besonders schön. Empfohlen wird die Zeit bis Mitte April.

Beim Narzissenfest im Ausseerland werden aus Narzissen riesige Figuren gesteckt. ©Stefanie Sima/Narzissenfestverein

Blumig geht der Frühling Ende Mai im Ausseerland weiter: Von 28. bis 31. Mai findet in Bad Aussee das Narzissenfest statt. Besucher bestaunen dort aufwendig gesteckte Figuren aus Narzissen, eine Jury wählt einen Sieger. Auch in Ramsau am Dachstein werden beim Frühlingsfest der Pferde in einem Umzug blumengesteckte Figuren und Wägen präsentiert, gezogen von ebenfalls geschmückten Pferden. Zum Programm des Festes, das am 13. Juni stattfindet, gehören Tracht, Tanz und Schuhplatteln.

Termine Tag des Mosts Heute (19. 4.) ganztägig in der Region Moststraße, rund um Amstetten. moststrasse.mostviertel.at und mostviertel.at/tag-des-mostes Apfelblütenfest Am 26. 4. in Puch bei Weiz (Oststeiermark). tourismus-weiz.at, steiermark.com Narzissenfest 28. bis 31. Mai im Ausseerland, Narzissenkorso am 31. Mai ganztägig in Bad Aussee. narzissenfest.at