Apfel, Birne und Narzisse: Wo Blüten- und Frühlingsfeste stattfinden
Der Frühling zeigt sich in diesen Wochen in voller Blüte. Bis in den Juni hinein finden vielerorts Blüten- und Frühlingsfeste statt.
Es blüht hier, es blüht da, die Kirsche, die Marille, die Birne der Apfel. Für Baumblütenpracht muss man nicht nach Japan reisen.
Die oststeirische Apfelblüte wird im Apfeldorf Puch bei Weiz an der Steirischen Apfelstraße am 26. April gefeiert – mit Blütenwanderungen durch die Apfelplantagen, Apfelkulinarik von Apfelsaft über Most bis Apfelstrudel und Frühschoppen mit dem Musikverein Puch bei Weiz.
Im Burgenland am Westufer des Neusiedler Sees ist der dreiundvierzig Kilometer lange Kirschblütenradweg (B12) zwar ganzjährig beradelbar, ist aber im Frühling – wenn entlang des Weges viele Kirschbäume blühen – besonders schön. Empfohlen wird die Zeit bis Mitte April.
Blumig geht der Frühling Ende Mai im Ausseerland weiter: Von 28. bis 31. Mai findet in Bad Aussee das Narzissenfest statt. Besucher bestaunen dort aufwendig gesteckte Figuren aus Narzissen, eine Jury wählt einen Sieger.
Auch in Ramsau am Dachstein werden beim Frühlingsfest der Pferde in einem Umzug blumengesteckte Figuren und Wägen präsentiert, gezogen von ebenfalls geschmückten Pferden. Zum Programm des Festes, das am 13. Juni stattfindet, gehören Tracht, Tanz und Schuhplatteln.
Termine
Tag des Mosts Heute (19. 4.) ganztägig in der Region Moststraße, rund um Amstetten. moststrasse.mostviertel.at und mostviertel.at/tag-des-mostes
Apfelblütenfest Am 26. 4. in Puch bei Weiz (Oststeiermark). tourismus-weiz.at, steiermark.com
Narzissenfest 28. bis 31. Mai im Ausseerland, Narzissenkorso am 31. Mai ganztägig in Bad Aussee. narzissenfest.at
Rote Knollen und Kräuter
Beim Haller Radieschenfest in Tirol dreht sich am 25. April alles um – richtig – Radieschen. Auch hier natürlich mit Musikkapelle, Oldtimer-Traktoren und geschmückten Radieschen-Wägen. Die Bäckerei Therese Mölk bäckt ein XXL-Radieschenbrot, das mit LKW in die Haller Altstadt gebracht wird und dort mit Butter bestrichen und frischen Radieschen belegt wird.
Blüten- und Frühlingsfeste finden auch rund um Österreich statt: Im Südtiroler Natz-Schabs wird die Apfelblüte am 1. Mai mit einem Blütenfest gefeiert – der Höhepunkt der Südtiroler Blütengenuss-Wochen. Am westlichen Bodensee – mit der Blumeninsel Mainau ist man dort ohnehin mit Blumen und Blüten vertraut – startet man mit Veggiewochen (noch bis 3. Mai) in den Frühling.
Anschließend stehen von 9. Mai bis 7. Juni die Kräuter kulinarisch im Vordergrund: Wild- und Gartenkräuter werden bei teilnehmenden Betrieben in Szene gesetzt.
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