Flucht vor der Hitze: Neues Trend-Ziel jetzt direkt ab Wien

Immer näher rückt das Schiff an die schroffe Felswand heran. Die Stimmen an Deck verstummen angesichts des Naturschauspiels, das laute Rauschen der Wasserströme nimmt alles für sich ein. Und nachdem zum letzten Mal die Kamera oder das Handy gezückt wurde, um den Blick auf den Wasserfall festzuhalten, zählt nur noch eines: den Moment inmitten des feinen Nieselregens aufzusaugen und für immer in der eigenen Erinnerung einzuprägen.

Durch die nur sechzig Meter breite Meerenge

Hier, mitten im Mofjord, hat die Natur seit jeher die Oberhand. Bis zu 1.200 Meter hoch sind die Berge, die das schwarze, unergründliche Wasser umgeben. Auf beiden Seiten des 380-Seelen-Dörfchens Mo stürzen Wasserfälle herab, die bunten Holzhäuser der Kommune schmiegen sich ans Ufer. Dabei ist es keine Selbstverständlichkeit, mit dem Schiff hierher kommen zu können; einerseits, weil man dafür die zum Teil nur sechzig Meter breite Meerenge Mostraumen passieren muss, durch die größere Schiffe gerade einmal so hindurchpassen.

Andererseits, weil hier nicht immer ein Fjord war. Tatsächlich begann das Land vor rund 10.000 Jahren sich sukzessive anzuheben – so lange, bis sich eine Schwelle zum Fjord bildete. Mo lag daher lange Zeit am Movatnet-See und seine Bewohner mussten auf eine Flut warten, um in den Mostraumen zu gelangen. Erst im Dezember 1743 durchbrach eine große Flut die Barriere und glich die Wasserstände von See und Meer an, wodurch diese wieder miteinander verbunden wurden. Damit war auch der Weg zurück in den siebenundzwanzig Kilometer langen Osterfjord geebnet, der ganz nahe an Bergen heranreicht.