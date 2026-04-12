Von Schicksalen zwischen Tal und Gipfel: Wo der Bergdoktor ordiniert

Ellmau hat diesen typischen Tiroler Charme: blumengeschmückte Holzbalkone, eine markante Kirche und – natürlich – die allgegenwärtige Kulisse des Naturschutzgebietes Wilder Kaiser. Obwohl, das wussten Sie bestimmt nicht, der „Wilde Kaiser“ sind nur die höchsten Gipfel (der höchste heißt Ellmauer Halt), rechts daneben ist der zahme Kaiser, ganz klein davor ist der Niederkaiser, und alle gemeinsam heißen Kaisergebirge. Ja, das haben Sie vom KURIER. Witzigerweise heißt das Ski- und Wandergebiet gleich bei Ellmau auch Bergbahnen Wilder Kaiser, da geht es hinauf zur Kaiserlounge, dabei ist das nur das dem Wilden Kaiser gegenüberliegende Gebirge. Das Panorama oben war großartig. So oder so: Man merkt schnell, dass hier in und rund um Ellmau Entschleunigung großgeschrieben wird. Das liegt vor allem einmal an der Landschaft, nicht nur am Kaisergebirge. Wie man sich auch dreht hier, lauter schöne Berge und Wiesen und Bauernhäuser (und Hotels). Obwohl – es weiß eh jeder, wie es dort aussieht: Einerseits weil die nächstgrößere Nachbargemeinde Kitzbühel ist, dort sind die (meist nach einer Operation) Hochnäsigen, die Sie in diesem kleinen Tal nicht finden werden.

Der Martin Aber vor allem kennt man das hier wegen dem Dr. Gruber (Hans Sigl), der seit fast zweihundert TV-Episoden und in fast zwanzig Staffeln der Gesundheitsbeauftragte der Region ist. Das läuft bei uns und im ZDF seit über dreißig Jahren, heißt ursprünglich „Dr. Burger: Schicksale zwischen Tal und Gipfel“ und ist ein Quotenhit, mit dem nicht einmal Herbert Kickl mithalten kann. Quotenhit wegen der schönen Landschaft und freilich wegen dem Martin, wie den Bergdoktor alle nennen, der ist so ziemlich der beste Arzt ever, da können der Dr. House oder die vom Grays Medical einpacken. Wobei: Offenbar ist Ellmau eine Region, in der die absonderlichsten medizinischen Phänomene geschehen – eine Zwillingsvaterschaft von zwei Vätern zum Beispiel. Aber auch Tollwut und Lungenpest waren schon Diagnosen. Natürlich viel Feind, viel Ehr: In einer 2008 erschienenen Rezension des deutschen Ärzteblattes wird die Serie als „klischeehaft und unrealistisch“ kritisiert, insbesondere der Hauptcharakter, also der Martin, sei „unkollegial, besserwisserisch und entspreche dem klassischen Arztbild aus den alten Heimatfilmen“. Pfff.

Die Drehorte vom „Bergdoktor“ kann man besuchen. ©Getty Images/iStockphoto/eurotravel/iStockphoto

In Ellmau können Sie die Praxis und einige andere Drehorte vom Bergdoktor besuchen, überhaupt zieht sich der Serienhit durch das ganze Tal: Am 20. Mai ist der nächste Bergdoktor-Fantag im Nachbarort Going, die Schauspieler kommen, um Hände zu schütteln und um für ihre schauspielerischen Leistungen gebührend beklatscht zu werden. Sollte der Mai für Sie zu knapp sein: Erstens findet das jedes Jahr statt und zweitens gibt es auch einen jährlichen Herbsttermin, wo vor der beeindruckenden Kulisse der Hohen Salve in Hochsöll heuer am 10. September das Bergdoktor-Bergfest abgehalten wird. Hoffentlich alles immer ohne medizinischen Notfall, sonst sollte besser der Medicopter 117 kommen, der ist ja unweit in St. Johann im Pongau stationiert.

Info Anreise

Wer mit dem Zug kommt, fährt am besten bis Wörgl, von dort geht regelmäßig ein Postbus bis nach Ellmau. oebb.at Übernachten

Ellmau (und die anderen drei „Kaiserorte“ Going, Scheffau und Söll) bieten eine breite Palette an Unterkünften, etwa das traditionsreiche Hotel Bär (hotelbaer.com). 2.344 Meter ist der Ellmauer Halt, der höchste Gipfel des Kaisergebirges, hoch. Rund um Ellmau gibt es zahlreiche Wanderrouten. Auskunft

wilderkaiser.info