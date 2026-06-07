Die schönsten Fußballstadien der Welt

In vier Tagen ist es soweit und die Fußballstadien in den USA, Mexiko und Kanada verwandeln sich in tobende Hexenkessel, erzählen von Dramen und Tragödien, Siegen und Niederlagen. Fußballstadien sind die Stätten von Fans und Fußballfieber, Orte von Fußballschlachten und Sitz traditionsreicher Vereine – auch in Österreich. Kult & Heimspiel Wie etwa das ehemalige Fußballfeld auf der Pfarrwiese in Hütteldorf, wo Rapid 25 Meistertitel feierte, woran heute noch eine Gedenktafel erinnert. Errichtet nach Plänen von Eduard Schönecker, der auch das Stadion Hohe Warte in Döbling baute, das in den 1920er-Jahren bis zu 85.000 Zuschauer fasste. Nach dessen Renovierung hört man heute höchstens noch etwa 5.000 Zuseher jubeln, wenn in der Naturarena ein Tor fällt. Die Spielstätte des First Vienna Football Club 1894 war einst das größte Fußballstadion außerhalb der britischen Inseln und Heimstätte des kultigen Wunderteams.

Auf Initiative der FIFA wurde das zwischen Häusern, Palmen und Meer gelegene „Pelé Stadium Malediven“ 2023 nach der brasilianischen Fußballlegende benannt ©Mohamed Naushad

Fußballstadien ziehen wegen ihrer Atmosphäre und oft auch wegen ihrer außergewöhnlichen Landmark-Architektur Fans an. Geschichten und spannende Fußball-Legenden von Pelé bis Messi & Mbappé, ranken sich auch um die größten Stadien und Fußballfelder der Welt.

Das berühmte „Stadio Diego Armando Maradona“ in Neapel ©Shutterstock/PhotoLondonUK/shutterstock

Ball im Spiel auf der Meerenge „Der Weltatlas der Fußball-Stadien“ zeigt nach Kontinenten gegliedert, 1.000 der bekanntesten und spektakulärsten Arenen der Erde: vom größten Fußballstadion der Welt Camp Nou, in das knapp 100.000 Zuschauer passen, bis hin zu den neuen Stadien der Fußball-WM 2026.

Geheimnisvolle Geschichten ranken sich etwa um das spektakuläre Europa Sports Park, das seinen Namen zu Europa Point Stadium ändert, wenn die Nationalmannschaft Gibraltars dort spielt. Die Arena liegt unter dem berühmten Felsen von Gibraltar (am Foto ganz oben) und dient vorwiegend als Rugby- und Mehrzweckstadion, aber auch für UEFA-Spiele. Durch seine Meereslage war Europa Point von nautischer und strategischer Bedeutung, als Übergang vom nordafrikanischen zum südeuropäischen Festland. Von hier hat man eine wunderbare Aussicht auf die marokkanische Küste, auch der nahe Europa Point Leuchtturm ist als Ausflugsziel beliebt.

Der Weltatlas der Fußball-Stadien. 1000 legendäre Orte und ihre Geschichten, John Gillard, Midas Collection, 39 € ©Midas Collection

Wer in Paris Fußball mit Architektur verbinden will, pilgert ins „Prinzenpark-Stadion“, Heimat von Paris Saint-Germain und weltberühmt für große Nächte in der Champions League, in denen Stars wie Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar sowie die berühmten Ultras die Stimmung anheizten.

Berühmt für seine 50 Portalrahmen aus Beton, zieht es Fans genauso an, wie das Stade Jean-Bouin gleich in der Nachbarschaft, das für seine geschwungene, futuristische Außenfassade bekannt ist.

Natur-Sportstätte im Wald: Das „Stadium Meshchersky Park“ in Moskau ©Shutterstock/Nick Ledzinskiy/Shutterstock

Diego Maradona machte wiederum das Stadio Diego Armando Maradona, früher Stadio San Paolo, berühmt, als er den Verein SSC Neapel in den 1980ern zu den historisch bedeutsamen Meisterschaften führte. Direkt am Meer Und das Pelé Stadium ist das wichtigste Fußballstadion der Malediven. Dadurch ist internationaler Fußball sogar in der kleinen Inselnation möglich. Hinter dem Spielfeld liegt der Indische Ozean, der türkis und dunkelblau leuchtet.

Das entlegene „Henningsvær Stadium“ auf den Lofoten, Norwegen ©Shutterstock/2020 ju.hrozian/Shutterstock

Auch das Henningsvær Stadion in Norwegen zählt zu den berühmtesten Fußballplätzen und liegt auf einem Felsen der Lofoten, innerhalb des Polarkreises, umgeben von Bergen, Meer und Fisch-Trockengestellen. Es ist ziemlich abenteuerlich, dort hinzugelangen: Man muss durch Tunnel, über Felsbrücken, durch ein kleines Dorf und an einer alten Kaviar-Fabrik, die heute eine Kunstgalerie ist, vorbeiwandern.