Magic Moments an der Amalfiküste: Es gibt noch unentdeckte Orte

Es ist Herbst und ausnahmsweise ein Regentag an der Amalfiküste. Die kurvige Panoramastraße, auf der man bei Schönwetter kaum vorankommt, ist diesmal fast autofrei – ein seltener Anblick. Endlich Gelegenheit, diesen Küstenabschnitt mit der macchina ohne Stress abzufahren.

Zuerst Positano: Der Ort ist zwischen April und Ende Oktober immer belebt – zu schön die Lage, zu schön die bunten, an die Felsen geklebten Häuser, zu schön die beiden Strände.

Aber einen echten Geheimtipp gibt’s selbst dort: Hier wurden in jüngster Zeit von Archäologen die Reste einer römischen Villa freigelegt. Wer je in Pompeji war, kommt aus dem Staunen kaum heraus: Positanos Villa Romana steht in Sachen Wandmalereien der berühmten pompejanischen Villa dei Misteri so gut wie nicht nach. Und hat noch dazu einen unschätzbaren Bonus: Die meisten Touristen ziehen an dem Museum trotz der prominenten Lage (direkt unter der Pfarrkirche Santa Maria Assunta) achtlos vorbei – die Ruhe im Inneren (es werden ohnehin nur maximal zehn Personen gleichzeitig eingelassen) macht aus der unterirdischen Villa einen magischen Ort.