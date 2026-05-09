Ein Wochenende in Barcelona: Die besten Tipps

Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein langes Wochenende in Barcelona.

09.05.26

DONNERSTAG

  • Zum Warmwerden:
    Wird allzu oft ausgelassen: das Hospital de Sant Pau, ein Wunderwerk des katalanischen Modernismus
    santpaubarcelona.org
  • Das Must:
    Tickets für die Sagrada Família weit im Voraus reservieren
    sagradafamilia.org
  • 1 Euro Snack:
    Tacos der spanischen Kette „TKO Tacos“ – sogar mit Blick auf die Sagrada Família
    tkotacos.com
  • Um den Abend ausklingen zu lassen - Barra Oso:
    Recht neu und noch nicht von allen Reiseführern erfasst – unbedingt probieren: das Steak Tatar.  
    barraoso.com
Die perfekte Route für ein langes Wochenende in Barça

FREITAG

  • Gaudís erstes Haus: 
    Seit 2017 geöffnet: die Casa Vicens, weniger überlaufen als die Casa Batlló
    casavicens.org
  • Park Güell: 
    Muss man nicht erklären – auch hier gilt: nichts geht ohne Time-Slot-Ticket
    parkguell.barcelona
  • Hinterhof-Traum: 
    Alice Secret Garden – eine versteckte Innenhof-Wunderwelt, perfekt für ein Mittagessen
    alicesecretgardenbarcelona.com
  • Dinner mit Aussicht: 
    Frischer Fisch des Tages am Strand von La Barceloneta – zum Beispiel bei Casa Costa.
    casacostabarceloneta.com

SAMSTAG

  • Patisserie-Epizentrum:
    El Born ist  gehypt! Die Patisserien sind ein Wahnsinn; zum Beispiel Pastelería Hofmann
    hofmannpasteleria.com
  • Picasso Museum:
    Galerien, hübsche Gassen – und das Picasso Museum. 
    museupicassobcn.cat
  • Rauf auf den Berg: 
    Mit der Seilbahn nach Montjuïc, auf die Terrasse des Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
    museunacional.cat
  • La Font del Gat: 
    Tapas, Grillerei, Live-Musik und das alles in einem Innenhof in den Jardins de Laribal, Montjuïc. 
    grupconfiteria.com
     

SONNTAG 

  • Strandausflug: 
    Lieber 15 Minuten nach Platja de la Mar Bella als in Barceloneta baden gehen. 
    Passeig Marítim de la Mar Bella 126, Barcelona
  • Parc de la Ciutadella: 
    Einen kurzen Spaziergang machen oder ein Boot mieten (ab 7 € für zwei). 
    Passeig de Picasso, 21
  • Souvenirs, Souvenirs, Souvenirs:  
    Gelegenheit sonntags zu shoppen: im Design-Laden Mercilona in El Born
    mercilona.com
  • La Terraza del Central: 
    Sonnenuntergang plus Tapas auf der Terrasse des Grand Hotel Central. Reservieren!
    grandhotelcentral.com

HOTELTIPPS

  • The Hoxton
    Im neu entdeckten Stadtteil Poblenou – Pool und Taquería am Dach, Strand (Platja de Bogatell) in 15 Minuten Gehweite. 
    thehoxton.com/de/poblenou
  • Casa Bonay 
    Das empfehlen die Locals ihren guten Freunden. Klein, charmant, zentral – einfach perfekt. 
    casabonay.com
  • Mandarin Oriental Barcelona
    Passeig de Gràcia: modern-luxuriös, renovierte Dachterrasse ab Juni wieder offen. 
    mandarinoriental.com
