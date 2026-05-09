Ein Wochenende in Barcelona: Die besten Tipps
Vier Tage, viele Routen und Tipps für ein langes Wochenende in Barcelona.
DONNERSTAG
- Zum Warmwerden:
Wird allzu oft ausgelassen: das Hospital de Sant Pau, ein Wunderwerk des katalanischen Modernismus.
santpaubarcelona.org
- Das Must:
Tickets für die Sagrada Família weit im Voraus reservieren.
sagradafamilia.org
- 1 Euro Snack:
Tacos der spanischen Kette „TKO Tacos“ – sogar mit Blick auf die Sagrada Família.
tkotacos.com
- Um den Abend ausklingen zu lassen - Barra Oso:
Recht neu und noch nicht von allen Reiseführern erfasst – unbedingt probieren: das Steak Tatar.
barraoso.com
FREITAG
- Gaudís erstes Haus:
Seit 2017 geöffnet: die Casa Vicens, weniger überlaufen als die Casa Batlló.
casavicens.org
- Park Güell:
Muss man nicht erklären – auch hier gilt: nichts geht ohne Time-Slot-Ticket.
parkguell.barcelona
- Hinterhof-Traum:
Alice Secret Garden – eine versteckte Innenhof-Wunderwelt, perfekt für ein Mittagessen.
alicesecretgardenbarcelona.com
- Dinner mit Aussicht:
Frischer Fisch des Tages am Strand von La Barceloneta – zum Beispiel bei Casa Costa.
casacostabarceloneta.com
SAMSTAG
- Patisserie-Epizentrum:
El Born ist gehypt! Die Patisserien sind ein Wahnsinn; zum Beispiel Pastelería Hofmann.
hofmannpasteleria.com
- Picasso Museum:
Galerien, hübsche Gassen – und das Picasso Museum.
museupicassobcn.cat
- Rauf auf den Berg:
Mit der Seilbahn nach Montjuïc, auf die Terrasse des Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
museunacional.cat
- La Font del Gat:
Tapas, Grillerei, Live-Musik und das alles in einem Innenhof in den Jardins de Laribal, Montjuïc.
grupconfiteria.com
SONNTAG
- Strandausflug:
Lieber 15 Minuten nach Platja de la Mar Bella als in Barceloneta baden gehen.
Passeig Marítim de la Mar Bella 126, Barcelona
- Parc de la Ciutadella:
Einen kurzen Spaziergang machen oder ein Boot mieten (ab 7 € für zwei).
Passeig de Picasso, 21
- Souvenirs, Souvenirs, Souvenirs:
Gelegenheit sonntags zu shoppen: im Design-Laden Mercilona in El Born.
mercilona.com
- La Terraza del Central:
Sonnenuntergang plus Tapas auf der Terrasse des Grand Hotel Central. Reservieren!
grandhotelcentral.com
HOTELTIPPS
- The Hoxton
Im neu entdeckten Stadtteil Poblenou – Pool und Taquería am Dach, Strand (Platja de Bogatell) in 15 Minuten Gehweite.
thehoxton.com/de/poblenou
- Casa Bonay
Das empfehlen die Locals ihren guten Freunden. Klein, charmant, zentral – einfach perfekt.
casabonay.com
- Mandarin Oriental Barcelona
Passeig de Gràcia: modern-luxuriös, renovierte Dachterrasse ab Juni wieder offen.
mandarinoriental.com
