Weinhotels in Südtirol: Tipps von Kaltern bis zum Vinschgau

Südtirol ist unumstritten eine der beliebtesten Wanderdestinationen Europas. Aber Südtirol zeigt auch noch ganz andere Stärken: Neben mitunter erstklassiger Kulinarik konnte sich die norditalienische Region in den letzten Jahren als Top-Weinreise-Ziel einen Namen machen.

Mittlerweile gibt es mit den Vinum Hotels sogar eine Hotelvereinigung, die sich auf vinophile Gäste spezialisiert. In allen Anbauregionen findet man erstklassige Hotels von Winzern oder weinaffinen Gastgebern, die mit speziellen Angeboten rund um den Wein aufwarten. Schwerpunkt sind naturgemäß Südtiroler Weine, die in den vergangenen Jahren immer besser wurden: Abseits von schlichten Massenweinen etablierten sich zunehmend kleine Winzer, aber auch die eine oder andere Genossenschaft mit hochwertigen Gewächsen.

Unterschiedliche Klimazonen und Bodenformationen bieten ideale Voraussetzungen für autochthone und internationale Rebsorten – immer mehr Winzer wissen das auch zu nutzen: Vom Eisacktal im Nordosten, das unter Kennern inzwischen als eine der spannendsten Weißweinregionen Italiens gilt – hier wird vor allem eleganter Sylvaner oder Grüner Veltliner angebaut, über Bozen und Meran, die neben internationalen Sorten vor allem mit hochwertigem Lagrein und Vernatsch in der Weinszene aufhorchen lassen, bis zum Vinschgau im äußersten Nordwesten oder dem Unterland und dem Kalterer See.

Insbesondere der Wein vom Kalterer See hatte in Fachkreisen ein miserables Image: Der gleichnamige Rotwein aus der Rebsorte Vernatsch galt lange als belangloser Trinkwein, den man gerne unbedarften Touristen kredenzte. Ausgerechnet hier hat sich ein junges weinbegeistertes Paar mit einer ganz besonderen Hotel-Pension angesiedelt: Jan Waldner und Katharina Sparer renovierten eine entzückende alte Villa mit Seeblick und schufen eine Art Urlaubsdaheim, wie sie es nennen.

Leuchtenburg am Kalterersee. Die entzückend renovierte Villa hat einen eigenen Seegrund mit Bar, wo man entspannen und Wein trinken kann ©pension leuchtenburg patrick schwienbacher

Mit gerade einmal zwölf Zimmern und einem hübschen Panorama-Restaurant samt Terrasse etablierte sich die "Leuchtenburg" im Nu zum Hotel-Hotspot am Kalterer See. Ein einzigartiger Ort für aufgeschlossene Gäste. Kein Firlefanz, sondern unprätentiöse Qualität und Ästhetik bestimmen den Ort.

Leidenschaft für guten Wein Dem Vernehmen nach soll man hier auf der Panorama-Terrasse das beste Frühstück am See bekommen. Auch für Tagesgäste – die können dann auch gleich einen Tag am See, eine so genannten "Day-Lake" dazu buchen. Hotelgästen steht der hübsche Seegrund samt Bootshaus und Bar ohnehin rund um die Uhr zur Verfügung.

Die Leidenschaft für guten Wein hat man hier auch gleich zum Konzept gemacht: Im SPA "Weinwohnzimmer" gibt es statt Kräutertee beste Südtiroler Weine und freitags bittet die Chefin selbst zur geführten Verkostung. In der Weinregion Vinschgau wiederum ist der Oberraindlhof angesiedelt.

Weinkarte wie ein Roman Der 400 Jahre alte Hof im Schnalstal ist ein Juwel von einem Hotel. Hier auf 1400 Meter Höhe scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. 29 Zimmer teils mit historischem Kern, sanft restauriert – alle erzählen eine Geschichte. Rundherum nur Berge, Wälder und Wiesen und ein paar Schafe, die vorm Haus weiden.

Ein Paradies für Wanderer aber auch für Genießer: Zu der herausragenden alpinen Küche, wählt man aus nicht weniger als 450 Positionen im Keller, die Weinkarte liest sich wie ein spannender Roman. Keine Allerweltsweine, sondern echte Preziosen mit Schwerpunkt Südtiroler Raritäten. Dazu zwei äußerst versierte Sommeliers, die einem bei der Qual der Wahl zur Seite stehen. Ein Schlaraffenland für Weinliebhaber!

Einige Orte weiter, in Burgeis, einem kleinen, verträumten Dorf bietet auch das "Hotel Kreuz" die durchaus kluge Kombination aus Design Hotel und Wein Erlebnis. Mara Theiner ist selbst Head Sommelier und sorgt für eine extravagante Weinauswahl zu den Gerichten von Marc Bernhart, der heuer die vierte Haube erkochte. Das hauseigene À-la-Carte-Restaurant Mamesa hat mit üblichen Hotelküchen nichts gemein. Die Mischung aus zeitgemäßer alpiner und mediterraner Küche ist so köstlich wie außergewöhnlich.

Hotel Kreuz: Im Ansitz zum Löwen in Burgeis wohnt man in restaurierten Zimmern aus der Renaissance (weisseskreuz.it) ©Daniel Zangerl

Während das Restaurant und ein Teil der Zimmer mit modernem Design bestechen, findet man im historischen "Ansitz zum Löwen" schräg vis-à-vis noch Zimmer aus der Renaissance, die mit Gespür sanft in die Neuzeit gebracht wurden. Ob zeitgeistiges Ambiente oder historisches Ambiente – dort wie da werden den Gästen regelmäßig Wein-Verkostungen oder Radtouren in die Weinberge geboten.

Das Biohotel Gitschberg in der Weinregion Eisacktal hingegen hat sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. In 1.400 Metern Höhe, inmitten von Wald und Wiesen, kann man hier nicht nur vom Panorama-Pool aus die einzigartige Gebirgslandschaft bewundern, sondern auch einiges über Südtiroler Wein lernen.

Verkostung mit Winzern auf 1.400 Metern: Das Biohotel Gitschberg im Eisacktal ©Biohotel Gitschberg

Im hauseigenen Wein.Atelier organisiert der Hausherr Verkostungen mit lokalen Winzern. Neben unzähligen Flaschen bester Weine mit Schwerpunkt Bio und Natural, bietet man auch wöchentliche spezielle Kräuter-Wein Menüs und Weinwanderungen an.

Genuss garantiert! Nicht nur önologisch auch kulinarisch kommt man in den Südtiroler Weinhotels auf seine Kosten: Das Biohotel Gitschberg (Eisacktal) gitschberg.it ©Biohotel Gitschberg

Wer noch näher beim Wein schlafen will, kann auch direkt beim Winzer wohnen – etwa im Hotel Weingut Stroblhof in Eppan an der Weinstraße, mit hauseigenen Weinen und einem herrlichen Naturbadeteich oder Schloss Plars, ein charmantes Schlosshotel samt eigenen Weingut in Algund bei Meran – idyllisch inmitten von Weinbergen gelegen.

Ein idyllischer Ort: Der Stroblhof in Eppan ©hotel weingut stroblhof

Irene und Andreas Theiner sind Mitglied bei "Freie Weinbauern Südtirol" und bekannt für hochwertigen Vernatsch und Lagrein, den man vor Ort verkosten kann. Und wer es ganz genau wissen will, kann sogar bei der Weinlese bei den Grottners im Romantik-Hotel Turm in der Weinregion Bozen mithelfen.

Romantik im Hotel Turm (Bozen). ©Tobias Kaser Photography/Hotel Turm