Two glasses of cocktails on a table in bar terrace with observation deck

Wiener Rooftop-Bars: Top 5 Locations mit Aussicht

Diese fünf Wiener Rooftop-Bars bieten Cocktails, Snacks und eine spektakuläre Aussicht.

Essen & Trinken

von Herbert Hacker

22.06.26

5 / Aurora

Die Rooftop-Bar im 16. Stock des 2019 eröffneten Hotels "Andaz Vienna Am Belvedere" beim Schweizergarten bietet eine sagenhaft schöne Aussicht. Jeden Freitag und Samstag gibt es DJ-Beats und auch kulinarische Highlights zu den Cocktails.

Arsenalstraße 10, 1100 Wien

bar-aurora.at

4 / Dachboden

Seit Jahren beliebt und eine der verlässlichsten Adressen in Sachen Rooftop-Bar. Ganz oben im "25hours Hotel" beim MuseumsQuartier ist die Sicht über das Parlament und die Museen ganz einfach prachtvoll. Tolle Drinks und Snacks.

Lerchenfelder Straße 1, 1070 Wien

dachbodenwien.at

3 / Lamée Rooftop

Eine der beliebtesten Rooftop-Bars in Wien mit grandioser Aussicht und beweglichem Dach, also  für jedes Wetter. Neue und für die aktuelle Saison 2026 kreierte Cocktail-Varianten, hauseigene Spritzer-Kreationen und feine Bar-Snacks. Ideales "Day Drinking".

Lichtensteg 2, 1010 Wien

lameerooftop.com

2 / Cayo Coco

Rooftop-Bar im Hotel Hoxton Vienna. Die Sicht von der obersten Etage des Hotels ist wirklich beeindruckend, die Atmosphäre und das Ambiente soll Kuba-Feeling vermitteln. Passend dazu die Cocktails – von Klassikern bis zu Neukreationen.

Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien

thehoxton.com

1 / Atmosphäre Rooftop Bar

Die Bar befindet sich im 8. Stock des The Ritz-Carlton Hotels. Atemberaubendes Panorama über die Wiener Ringstraße und Blick auf den Stephansdom. Kreative Signature-Cocktails, viel edler Champagner, gute Snacks.

Schubertring 5–7, 1010 Wien

ritzcarlton.com

(kurier.at)  |  Stand:

Über Herbert Hacker

Herbert Hacker ist österreichischer Journalist, Gourmetkritiker und Buchautor. Er schrieb unter anderem für "News", "Format" und "Die Zeit" und war von 2013 bis 2017 Chefredakteur des "Falstaff-Magazins" sowie des "Falstaff Restaurantguides".

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