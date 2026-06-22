Wiener Rooftop-Bars: Top 5 Locations mit Aussicht

5 / Aurora Die Rooftop-Bar im 16. Stock des 2019 eröffneten Hotels "Andaz Vienna Am Belvedere" beim Schweizergarten bietet eine sagenhaft schöne Aussicht. Jeden Freitag und Samstag gibt es DJ-Beats und auch kulinarische Highlights zu den Cocktails.

Arsenalstraße 10, 1100 Wien bar-aurora.at

4 / Dachboden Seit Jahren beliebt und eine der verlässlichsten Adressen in Sachen Rooftop-Bar. Ganz oben im "25hours Hotel" beim MuseumsQuartier ist die Sicht über das Parlament und die Museen ganz einfach prachtvoll. Tolle Drinks und Snacks.

Lerchenfelder Straße 1, 1070 Wien dachbodenwien.at

3 / Lamée Rooftop Eine der beliebtesten Rooftop-Bars in Wien mit grandioser Aussicht und beweglichem Dach, also für jedes Wetter. Neue und für die aktuelle Saison 2026 kreierte Cocktail-Varianten, hauseigene Spritzer-Kreationen und feine Bar-Snacks. Ideales "Day Drinking".

Lichtensteg 2, 1010 Wien lameerooftop.com

2 / Cayo Coco Rooftop-Bar im Hotel Hoxton Vienna. Die Sicht von der obersten Etage des Hotels ist wirklich beeindruckend, die Atmosphäre und das Ambiente soll Kuba-Feeling vermitteln. Passend dazu die Cocktails – von Klassikern bis zu Neukreationen.

Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien thehoxton.com

1 / Atmosphäre Rooftop Bar Die Bar befindet sich im 8. Stock des The Ritz-Carlton Hotels. Atemberaubendes Panorama über die Wiener Ringstraße und Blick auf den Stephansdom. Kreative Signature-Cocktails, viel edler Champagner, gute Snacks.