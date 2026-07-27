Top 5 Restaurants im Salzkammergut: Hier isst man richtig gut

von Herbert Hacker

5 / Beletage Traunkirchen Für Falstaff war die Belétage im Hotel Post die „Neueröffnung des Jahres 2025“. Ausnahmekoch Lukas Nagl und ein Team unter der Leitung von Max Deuker sorgen hier für geniales Soulfood. Grandiose Fischgerichte, offene Küche, coole Bar.

4801 Traunkirchen, Ortsplatz 5 hotel-post-traunkirchen.at

4 / Das Attersee Trendiges Restaurant direkt an der Promenade am Attersee mit modernem Design. Viele Klassiker der österreichischen Küche. Nicht entgehen lassen sollte man sich den köstlichen „Attersee Kaiserschmarrn“. Stimmungsvolle Sundowner-Bar im ersten Stock.

4864 Attersee am Attersee, Hauptstraße 2 dasattersee.at

3 / Das Bräu Seit Jahrzehnten eine Top-Adresse am Attersee. Im lauschigen Gastgarten wird eine gehobene Wirtshausküche mit vielen Innereien-Gerichten in Bestqualität serviert. Der absolute Hammer aber ist die Weinkarte, die einen niederknien lässt.

4865 Nußdorf am Attersee, Am Anger 1 hotel-aichinger.at

2 / SeeSushi® Japanische Fusionsküche mit Nigiri-Sushi und Sashimi aus heimischen Zuchtfischen im familiengeführten Hotel Bergrose Hideaway in Strobl am Wolfgangsee. Originelles Konzept, und wer will, kann hier gleich im Haus übernachten.

5350 Strobl, Weißenbachtalstraße 15 seesushi.net

1 /Baumgartengut Noch ein Geheimtipp. Der Bio-Bauernhof und Mostheurige der Familie Ebner in der Nähe des Fuschlsees ist ziemlich urig und idyllisch gelegen. Tolle Auswahl an Speck, Rinderschinken, Schweinsbraten, Roastbeef und Ripperln, köstlich auch die Mehlspeisen.