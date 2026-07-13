Top 5 Lokale an Kärntner Seen: Die besten Restaurants am Wasser

5 / Die Forelle Neben Stefan Glantschnig zählt auch Küchenchef Hannes Müller vom Hotel „Die Forelle“ zu den ganz großen Köchen in Kärnten. Die Lage direkt am Weißensee ist traumhaft und die Küche ein Erlebnis. Geschmackvolles Ambiente und eine tolle Weinkarte.

9762 Weißensee, Techendorf 80, dieforelle.at

4 / Seefischer Top-Hideaway am Millstättersee mit direktem Seezugang und sogar einem kleinen, eigenen Yachthafen. Auch kulinarisch hält man hier seit Jahren ein hohes Niveau. Die Küche lebt von einem mediterranen Einfluss und sorgt immer wieder für Überraschungen.

9873 Döbriach, Fischerweg 1, seefischer.at

3 / Maria Loretto Ein bekannter Familienbetrieb auf der Halbinsel MariaLoretto, direkt am Wörthersee. Hier einen Sonnenuntergang zu erleben, ist schon fast unwirklich. Und überall Seeblick, soweit das Auge reicht. Mediterrane Küche mit viel Fisch.

9020 Klagenfurt, Lorettoweg 54 restaurant-maria-loretto.at

2 / Fischrestaurant Stiftsschmiede Traumhafter Seeblick und historisches Ambiente in einer ehemaligen Schmiede am Ossiachersee. Gerhard Satran ist ein charismatischer Wirt, sein Sohn ein begabter Koch. Die Fische stammen aus Wildfang und nachhaltiger Fischzucht.

9570 Ossiach, Ossiach 4, stiftsschmiede.at

1 / See-Villa 1884 Das stilvolle Haus existiert seit 1884, dazu eine private Parkanlage und 200 Meter Seeufer. Das Restaurant präsentiert sich modern und lichtdurchflutet als architektonischer

Kontrast. Die Küche ist bekannt für gute Fisch- und Wildgerichte.