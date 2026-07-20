Hole-in-One: Top 5 Lokale an einem Golfplatz

5 / Haugschlag Golfresort Malerisch gelegen und jetzt mit einem neuen, tollen Koch: im Golfresort Haugschlag im Waldviertel kocht im Restaurant nun Markus Höller, ein begnadeter Schüler von Reinhard Gerer. Auch Nichtgolfer sollten sich seine Küche nicht entgehen lassen.

3874 Haugschlag 160 golfresort.at

4 / Golf Restaurant Schloss Schönborn Seit Jahren ein verlässliches Restaurant in einem schönen Barockschloss. Die Küche fährt einen Mix aus traditionellen, österreichischen und modernen, leichten Gerichten. Empfehlenswert unter anderem: das „Chef-Gulasch“ mit Serviettenknödel.

2013 Göllersdorf, Schönbornerstraße 4 gcschoenborn.com

3 / Fontana Im exklusiven Golfclub südlich von Wien kann man auch sehr gut essen. Nicht nur Club-Mitgliedern wird im Sommer auf der schönen Terrasse vor einem kleinen See die „Cucina Fontana“ des Clubrestaurants geboten, eine mediterran, italienische Küche.

2522 Oberwaltersdorf, Fontana-Allee 1 fontana.at

2 / Restaurant 19, Golf & Hotel Schloss Pichlarn Gutes Restaurant mit Sonnenterrasse und toller Aussicht auf den Golfplatz von Schloss Pichlarn. Küchenchef Gottfried Prall setzt auf regionale Top-Produkte und fährt einen eigenen Stil. Sehr beliebt: der Spanferkelbraten mit Brezn-Knödel.

8943 Aigen, Zur Linde 1 schlosspichlarn.at

1 /Golfrestaurant Hettegger Gute Küche inmitten einer wunderschönen Teich- und Naturlandschaft. Im Restaurant des Diamond Golfclub Ottenstein bietet Herbert Hettegger einen Querschnitt aus klassischen österreichischen Kreationen mit Waldviertler Spezialitäten.