Man playing golf in Kaprun golf center against Kitzsteinhorn, Austria
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Essen & Trinken

Hole-in-One: Top 5 Lokale an einem Golfplatz

Nicht nur das Spiel überzeugt: Diese fünf Golfplatz-Restaurants lohnen sich auch kulinarisch.

20.07.26

5 / Haugschlag

Golfresort Malerisch gelegen und jetzt mit einem neuen, tollen Koch: im Golfresort Haugschlag im Waldviertel kocht im Restaurant nun Markus Höller, ein begnadeter Schüler von Reinhard Gerer. Auch Nichtgolfer sollten sich seine Küche nicht entgehen lassen.  

3874 Haugschlag 160

golfresort.at

4 / Golf Restaurant

Schloss Schönborn Seit Jahren ein verlässliches Restaurant in einem schönen Barockschloss. Die Küche fährt einen Mix aus traditionellen, österreichischen und modernen, leichten Gerichten. Empfehlenswert unter anderem: das „Chef-Gulasch“ mit Serviettenknödel. 

2013 Göllersdorf, Schönbornerstraße 4

gcschoenborn.com

3 / Fontana

Im exklusiven Golfclub südlich von Wien kann man auch sehr gut essen. Nicht nur Club-Mitgliedern wird im Sommer auf der schönen Terrasse vor einem kleinen See die „Cucina Fontana“ des Clubrestaurants geboten, eine mediterran, italienische Küche. 

2522 Oberwaltersdorf, Fontana-Allee 1

fontana.at

2 / Restaurant 19, Golf & Hotel Schloss Pichlarn

Gutes Restaurant mit Sonnenterrasse und toller Aussicht auf den Golfplatz von Schloss Pichlarn. Küchenchef Gottfried Prall setzt auf regionale Top-Produkte und fährt einen  eigenen Stil. Sehr beliebt: der Spanferkelbraten mit Brezn-Knödel. 

8943 Aigen, Zur Linde 1

schlosspichlarn.at

1 /Golfrestaurant Hettegger

Gute Küche inmitten einer wunderschönen Teich- und Naturlandschaft. Im Restaurant des Diamond Golfclub Ottenstein bietet Herbert Hettegger einen Querschnitt aus klassischen österreichischen Kreationen mit Waldviertler Spezialitäten

3532 Rastenfeld, Niedergrünbach 60

restaurant-hetteger.at

(kurier.at)  |  Stand:

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