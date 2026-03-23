Frühling in Wien: Unsere Top 5 Lokale am Donaukanal

Von Herbert Hacker 5 / Otto Will Meer Beste Fischküche im denkmalgeschützten Schützenhaus, entworfen vom Jugendstil-Architekten Otto Wagner. Direkt am Wasser und doch mitten in Wien. Hervorragende Paela, Austern und jede Menge an Fischgerichten in allen erdenklichen Variaten.

Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 26 Tel.: +43 1 366 0 505 Öffnungszeiten: Di– Do 16:00-23:00, Fr 16:00-00:00 Uhr, Sa 12:00-00:00, So-Mo geschlossen ottowillmeer.at

4 / Neni am Wasser Auch wenn das Neni über cool gestylte Innenräume verfügt, freut man sich, wenn man jetzt im Frühling draußen am Kai die ersten Sonnenstrahlen genießen kann. Ein Hauch Tel Aviv Beach mit lässigen Drinks, Mezze und mediterran Israelischen Gerichten.

Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 65, Tel.: +43 1 4380038 Öffnungszeiten: Di-Sa 17:00-00:00, So-Mo geschlossen nenifood.com

3 / Motto am Fluss Sehen und gesehen werden ist das Motto am Sonnendeck. Die Plätze draußen sind begehrt – kein Wunder, sitzt man doch direkt am Wasser. Frühstück gibt es bis 11.45, danach kleine Gerichte wie Thai Gemüse Curry oder Smashed Burger, hausgemachte Patisserie und Flüssiges.

2 / Taste! am Donaukanal Im „Taste! Kitchen“ auf der sonnigen Seite des Donaukanals dreht sich alles um Aperitivo-Kultur. Zu Campari und etlichen Spritz-Varianten serviert man hier kleine, saisonale Gerichte. Ab Mai wird der „Taste! Garden“ mit wechselnden Gastköchen bespielt.

Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 83 Mo-So 13:00 - 20:00 tastefoodmarket.com

1 / Central Garden In dem kleinen, charmanten Lokal gibt es abends regelmäßig Live-Konzerte oder Tanz. Ab Frühling sitzt man auf der Terrasse oder im Gemeinschaftsgarten mit Blick auf Urania und Steffl. Feine Auswahl an Getränken, asiatischen Snacks, chinesischem Streetfood.