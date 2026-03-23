der Donaukanal in Wien
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Frühling in Wien: Unsere Top 5 Lokale am Donaukanal

Es ist wieder die perfekte Zeit, um sich ein gemütliches Plätzchen am Donaukanal in Wien zu sichern. Wir haben uns umgesehen, wo man die frühlingshaften Temperaturen am besten genießen kann.

23.03.26

Von Herbert Hacker

5 / Otto Will Meer

Beste Fischküche im denkmalgeschützten Schützenhaus, entworfen vom Jugendstil-Architekten Otto Wagner. Direkt am Wasser und doch mitten in Wien. Hervorragende Paela, Austern und jede Menge an Fischgerichten in allen erdenklichen Variaten. 

Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 26

Tel.: +43 1 366 0 505

Öffnungszeiten: Di– Do 16:00-23:00, Fr 16:00-00:00 Uhr, Sa 12:00-00:00, So-Mo geschlossen

ottowillmeer.at

4 / Neni am Wasser 

Auch wenn das Neni über cool gestylte Innenräume verfügt, freut man sich, wenn man jetzt im Frühling draußen am Kai die ersten Sonnenstrahlen genießen kann. Ein Hauch Tel Aviv Beach mit lässigen Drinks, Mezze und mediterran Israelischen Gerichten

Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 65,

Tel.: +43 1 4380038

Öffnungszeiten: Di-Sa 17:00-00:00, So-Mo geschlossen

nenifood.com

3 / Motto am Fluss

Sehen und gesehen werden ist das Motto am Sonnendeck. Die Plätze draußen sind begehrt – kein Wunder, sitzt man doch direkt am Wasser. Frühstück gibt es bis 11.45, danach kleine Gerichte wie Thai Gemüse Curry oder Smashed Burger, hausgemachte Patisserie und Flüssiges.  

Wien 1,  Franz-Josefs-Kai 2   

Tel.: (+43) 1 25 255 – 11

Öffnungszeiten: So-Mi 08:00-00:00, Do-Sa 8:00-01:00

mottoamfluss.at

2 / Taste! am Donaukanal

Im „Taste! Kitchen“ auf der sonnigen Seite des Donaukanals dreht sich alles um Aperitivo-Kultur. Zu Campari und etlichen Spritz-Varianten serviert man hier kleine, saisonale Gerichte. Ab Mai wird  der „Taste! Garden“ mit wechselnden Gastköchen bespielt. 

Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 83

Mo-So 13:00 - 20:00

tastefoodmarket.com

1 / Central Garden

In dem kleinen, charmanten Lokal gibt es abends regelmäßig Live-Konzerte oder Tanz. Ab Frühling sitzt man auf der Terrasse oder im Gemeinschaftsgarten mit Blick auf Urania und Steffl. Feine Auswahl an Getränken, asiatischen Snacks, chinesischem Streetfood.

Wien 2, Höhe Untere Donaustraße 41

Öffnungszeiten: Mo - Sa 16:00-23:30, So 16:00 -22:00

centralgarden.at

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