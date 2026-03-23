Frühling in Wien: Unsere Top 5 Lokale am Donaukanal
Es ist wieder die perfekte Zeit, um sich ein gemütliches Plätzchen am Donaukanal in Wien zu sichern. Wir haben uns umgesehen, wo man die frühlingshaften Temperaturen am besten genießen kann.
Von Herbert Hacker
5 / Otto Will Meer
Beste Fischküche im denkmalgeschützten Schützenhaus, entworfen vom Jugendstil-Architekten Otto Wagner. Direkt am Wasser und doch mitten in Wien. Hervorragende Paela, Austern und jede Menge an Fischgerichten in allen erdenklichen Variaten.
Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 26
Tel.: +43 1 366 0 505
Öffnungszeiten: Di– Do 16:00-23:00, Fr 16:00-00:00 Uhr, Sa 12:00-00:00, So-Mo geschlossen
4 / Neni am Wasser
Auch wenn das Neni über cool gestylte Innenräume verfügt, freut man sich, wenn man jetzt im Frühling draußen am Kai die ersten Sonnenstrahlen genießen kann. Ein Hauch Tel Aviv Beach mit lässigen Drinks, Mezze und mediterran Israelischen Gerichten.
Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 65,
Tel.: +43 1 4380038
Öffnungszeiten: Di-Sa 17:00-00:00, So-Mo geschlossen
3 / Motto am Fluss
Sehen und gesehen werden ist das Motto am Sonnendeck. Die Plätze draußen sind begehrt – kein Wunder, sitzt man doch direkt am Wasser. Frühstück gibt es bis 11.45, danach kleine Gerichte wie Thai Gemüse Curry oder Smashed Burger, hausgemachte Patisserie und Flüssiges.
Wien 1, Franz-Josefs-Kai 2
Tel.: (+43) 1 25 255 – 11
Öffnungszeiten: So-Mi 08:00-00:00, Do-Sa 8:00-01:00
2 / Taste! am Donaukanal
Im „Taste! Kitchen“ auf der sonnigen Seite des Donaukanals dreht sich alles um Aperitivo-Kultur. Zu Campari und etlichen Spritz-Varianten serviert man hier kleine, saisonale Gerichte. Ab Mai wird der „Taste! Garden“ mit wechselnden Gastköchen bespielt.
Wien 2, Höhe Obere Donaustraße 83
Mo-So 13:00 - 20:00
1 / Central Garden
In dem kleinen, charmanten Lokal gibt es abends regelmäßig Live-Konzerte oder Tanz. Ab Frühling sitzt man auf der Terrasse oder im Gemeinschaftsgarten mit Blick auf Urania und Steffl. Feine Auswahl an Getränken, asiatischen Snacks, chinesischem Streetfood.
Wien 2, Höhe Untere Donaustraße 41
Öffnungszeiten: Mo - Sa 16:00-23:30, So 16:00 -22:00
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