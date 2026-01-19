Top 5: Das sind unsere liebsten Austern-Lokale in Wien

Von Herbert Hacker 5 / Beaulieu Beliebter City-Treffpunkt in der eleganten Ferstel-Passage. Neben Bistro-Klassikern serviert man auch Fin de Claire- und Gillardeau-Austern. Ganz puristisch mit Vinaigrette, Zitrone und Baguette. Dazu trinkt man feine sprudelnde oder stille Weine aus Frankreich.

Palais Ferstel Passage, Herrengasse 14, 1010 Wien beaulieu-wien.at

4 / LieblingsFisch

Ein Fischgeschäft in dem man auch essen kann. Seit 2020 sorgt die Dependance des Kult-Fischhandels "Eishken Estate" der Familie Aibler nicht nur für feinste Fischware am Karmelitermarkt – hier werden auch frische Austern bester Provenienz serviert. So geht Fischeinkaufen.

Karmelitermarkt 44, 1020 Wien eishken.at

3 / König Gerald König hat sich mit dem Import französischer Spezialitäten einen Namen gemacht. In seinen Laden im Servitenviertel pilgern auch Liebhaber feiner Austern, die man vor Ort mit Champagner genießen kann. Es gibt nur beste Ware, wie etwa Fine de Claire aus Marennes Oléron.

Servitengasse 6, 1090 Wien koenigswelt.at

2 / Oysterini Wie der Name verrät, hat man sich in dem kleinen Innenstadtlokal auf Austern spezialisiert. Es gibt unterschiedliche Größen aus verschiedenen Herkunftsländern. Top-Qualität aber auch bei Seeigeln, Meeresschnecken und rohe Langusten. Sea-Food für ein schickes Publikum.

Hoher Markt 5, 1010 Wien oysterini.com

1 / Rinkhy Little Oyster Bar Die Rinkhy-Brüder führen zwei Lokale, in denen es erstklassige Austern gibt. Die Austern leben im Aquarium und werden pur oder mit hausgemachten Saucen serviert. In der "Rinkhy Delikatessen Bar", ein paar Häuser weiter, gibt es auch französische Bistro-Gerichte.