Tinto de Verano: Rotwein mit Limo klingt falsch, ist aber genial

Oh, ein Kulturbanause! Ein dionysisches Sakrileg auf zwei Beinen! Als vor Jahrzehnten bei einem sommerlichen Feuerwehrfest ein Durstiger einen „großen Sommerspritzer rot“ bestellte, dürften einige Anwesende die Luft angehalten haben. Rotwein? Im Hochsommer? Verwässert? Auch noch mit Sprudel? Da fehlte eigentlich nur noch die süffisante Bemerkung: „Dann nimm doch gleich ein Sprite dazu. Weil es eh schon egal ist, Burli.“

Heute ist klar: Der gute Mann war seiner Zeit voraus. Ein kulinarischer Trendsetter. Einer, der verstanden hatte: Rotwein muss nicht schwer, marmeladig und winterlich sein. Mit Eis und Zitronenlimonade wird daraus ein spritzig-frischer Drink, der selbst bei 35 Grad gut funktioniert. Die Spanier nennen ihn Tinto de Verano, Sommerrotwein.

Rotwein darf kalt sein

Während in Österreich manche Ungläubige – trotz missionarischer Wiederholungen namhafter Önologen – noch immer darüber diskutieren, ob Rotwein im Sommer überhaupt gekühlt erlaubt ist, wird dieser Drink bei den Iberern seit Generationen glasweise gegen die Hitze eingesetzt. Mittlerweile wurde die spanische Variante des Sommerspritzers in den vergangenen Jahren aber auch in Mitteleuropa als neues Trendgetränk ausgerufen.

In seiner spanischen Heimat leuchtet der Tinto de Verano schon zur Mittagszeit rubinrot auf den Terrassen und in den Schanigärten. Leicht genug für die Zeit vor der Siesta. Was nach denkbar einfacher Sommerlogik klingt, hat allerdings seine Feinheiten. Der Rotwein darf ruhig Charakter haben. Er darf kräftig und mit ordentlich Tanninen ausgestattet sein wie Tempranillo oder Garnacha. Dazu kommt Zitronenlimonade, meist die traditionelle Marke La Casera. Aber auch andere Marken wie Sprite sind erlaubt.

Auch Soda darf in den Tinto de Verano

Gern lässt sich das mit einem Schuss Soda verlängern, damit der Drink nicht allzu süß wird. Dazu gibt es auch fertig in Flaschen abgefüllte Mischungen im Supermarkt zu kaufen.