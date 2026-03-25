Ketchup-Test: Nur ein Produkt überzeugt im Geschmack

Neben Born schafften es elf weitere Produkte auf ein Gesamturteil von „gut“. Darunter waren auch Bio-Ketchups und drei speziell an Kinder gerichtete Produkte. Zum besten Kinderketchup wurde Byodo Kinderketchup gekürt. Wer vor allem auf den Preis schaut, findet laut Test ebenfalls brauchbare Optionen: Edeka Gut & Günstig und Lidl Kania Classic gehören zu den günstigsten Ketchups unter den „guten“ Produkten.

Geschmacklich ragte nur ein Produkt wirklich heraus: Born Tomatenketchup entsprach laut Stiftung Warentest als einziges dem Idealbild eines Ketchups und erhielt im Geschmack die Note 1,0. Für ein „Sehr gut“ im Gesamturteil reichte das trotzdem nicht – weil bei Stiftung Warentest eben nicht nur der Geschmack zählt, sondern auch Zutaten, Schadstoffe, Verpackung und Deklaration.

Stiftung Warentest hat 23 Tomatenketchups untersucht, darunter Markenprodukte, Bio-Varianten, günstige Eigenmarken und fünf Kinderketchups . Bewertet wurden Geschmack, Zutaten, Textur, Schadstoffe, Verpackung und Deklaration. Im Gesamturteil schaffte kein Produk t ein „Sehr gut“. Zwölf Ketchups kamen auf ein „Gut“.

Pommes, Burger, Würstel – für viele gehört Ketchup dazu. Ein aktueller Test von Stiftung Warentest zeigt jetzt aber: Zwischen den Produkten liegen teils erhebliche Unterschiede. Nicht nur beim Geschmack, sondern auch bei Zucker, Süßstoffen und möglichen Schadstoffbelastungen.

Beim Zucker ist Ketchup nicht immer der Übeltäter

Der Test zeigt auch: Das Bild von der generellen Zuckerbombe stimmt nur teilweise. Laut frei zugänglicher Berichterstattung lagen die Zuckerwerte meist zwischen 3,6 und 19,3 Gramm pro 100 Milliliter, im Schnitt bei 16 Gramm. Zwei Produkte fielen jedoch klar nach oben aus – mit 26,6 Gramm und 21 Gramm pro 100 Milliliter.

Besonders viel Zucker steckte laut Meldungen im Heinz Tomato Ketchup: 26,6 Gramm pro 100 Milliliter. Schon ein Esslöffel davon liefert einem Vorschulkind fast elf Prozent der von der WHO empfohlenen täglichen Höchstmenge an Zucker.

Interessant: Ein Ketchup kam laut Test ganz ohne Zucker oder Süßstoff aus und erhielt trotzdem ein „Gut“. Tomaten bringen schließlich selbst schon natürlichen Zucker mit.

Weniger Zucker heißt oft: mehr Süßstoff

Bei Aussagen wie „weniger Zucker“ lohnt sich ein genauer Blick auf die Zutatenliste. Denn in einigen Produkten wurde Zucker durch Süßstoffe ersetzt. Das spart zwar Kalorien, kann laut Stiftung Warentest aber geschmacklich nach hinten losgehen. Die Tester störten sich teils an Süßstoffnoten oder an übertriebener Süße.

Kritisch gesehen wird dabei vor allem Sucralose. Der Süßstoff gilt als Umweltproblem, weil er biologisch schwer abbaubar ist und in Kläranlagen nicht vollständig aus dem Wasser entfernt wird.

Heikel wurde es bei Schimmelpilzgiften

Besonders kritisch war der Befund bei möglichen Schadstoffen. In drei Ketchups wurden Richtwerte für Alternaria-Toxine überschritten. Diese Stoffe werden von Schimmelpilzen gebildet und können mit spät geernteten oder feucht gelagerten Tomaten in Verbindung stehen. Gemeint ist dabei nicht sichtbarer Schimmel im Ketchup selbst, sondern eine Belastung mit entsprechenden Toxinen.

Stiftung Warentest weist darauf hin, dass diese Toxine strukturell Ähnlichkeiten mit erbgutschädigenden und krebserregenden Stoffen haben. Ob sie für Menschen konkret kritisch sind, ist nach aktuellem Stand aber noch nicht abschließend geklärt. Die Empfehlung lautet dennoch, davon möglichst wenig aufzunehmen.

Besonders auffällig war Felix Tomaten Ketchup. Es fiel im Test mit ‚mangelhaft‘ durch.“ Laut Bericht überschritt das Produkt den unverbindlichen EU-Richtwert für das Schimmelpilzgift Alternariol um das Achtfache.

Nicht nur der Inhalt spielte im Test eine Rolle, sondern auch die Verpackung. Stiftung Warentest rät laut dpa eher zu Glasflaschen. Der Grund: Glas lasse sich nach Einschätzung der Tester besser wieder zu neuem Glas verarbeiten, während nicht alle Kunststoffflaschen recyclingfähig seien.

Große Unterschiede

Der Test zeigt ziemlich deutlich: Ketchup ist nicht gleich Ketchup. Unterschiede gibt es nicht nur beim Geschmack, sondern auch bei Zucker, Süßstoffen, Verpackung und möglichen Schadstoffbelastungen. Wer regelmäßig zugreift, sollte deshalb nicht nur auf Marke oder Preis schauen. Ein Blick auf Zutatenliste und Qualität lohnt sich – gerade dann, wenn Ketchup oft auf dem Tisch steht.