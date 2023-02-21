Spitzenkoch verrät: Die Grundausstattung für die Küche

Zum Kochen braucht es Werkzeug. Das weiß auch Uwe Machreich und erklärt in seiner freizeit.academy, welche Grundausstattung zum Kochen wirklich gebraucht wird. Von Töpfen über Geschirr bis hin zu Messer oder Mixer. Der Profi zeigt, worauf es in der Küche wirklich ankommt.

Was wirklich wichtig ist In seiner Profi-Küche verwendet Machreich vor allem große Töpfe mit passendem Deckel. Als Alternative, falls also ein Topf keinen Deckel hat, empfiehlt er einen Universaldeckel, die sogenannte Kochblume. Diese passt auf jeden Topf. „Die Kochblume funktioniert immer“, so Machreich. Auch Profi-Küche waren früher auf Handgeräte wie etwa einen Schneebesen angewiesen. Heute gehen sie mit der Zeit und wenden sich moderner Technik zu. Wie etwa einem Standmixer oder einem Thermomix. Aber auch ein Handmixer ist nach wie vor unerlässlich für Machreich. „Ein Handmixer gehört zur Grundausstattung, weil man damit die Saucen püriert und schäumt“, erklärt der Profi-Koch.

Ebenfalls als essenziell betrachtet Machreich die Reibe. „Mit der kann ich alles machen“, betont er. „Eine Knoblauchpresse ist das unnötigste Gerät überhaupt. Eine Reibe lässt sich hingegen einfach reinigen und ist universell einsetzbar.“ Ein weiteres Küchengerät, das Machreich empfiehlt ist die Waage. „Oder ich habe ein Universalgerät, wie den Thermomix zum Beispiel, mit dem ich wiegen, aufschlagen und fein pürieren kann, der aber auch einen Dampfgarer ersetzt.“

Der Thermomix ersetzt einige Küchengeräte. Von Kochen über Dämpfen über Pürieren oder Zerkleinern und Pulverisieren – mit diesem Gerät kann man alles machen. Uwe Machreich Über den Thermomix

Zudem erklärt der Profi-Koch, dass es auch Schlaggeräte, wie etwa einen Standmixer gibt, die man erhitzen kann. Diese eignen sich ebenfalls wie der Thermomix zum Herstellen von Suppen. Aufgrund der verschiedenen Aufsätze ist es für Machreich ein Multifunktionsgerät, das häufiger Anwendung in der Küche findet. Essenzielles zum Formen und Passieren Um die angefertigten Massen in Form zu bringen, gibt es diverse Küchengeräte. Doch nur einige sind wirklich sinnvoll. Für Machreich gehört in diese Kategorie das Nudelholz. Professioneller wird es mit dem Einsatz einer Nudelmaschine, doch laut dem Küchen-Profi kann diese ganz einfach durch das Nudelholz ersetzt werden.

Nicht weniger wichtig ist für Machreich ein Spitzsieb. „Ich würde sagen, das ist eines der wichtigsten Geräte, weil man es für alles braucht.“ Er betont, dass es sich dabei um ein feines Haarsieb handeln sollte, da man mit diesem die Flüssigkeiten am besten passieren kann. Bretter und Messer In der Haubenküche werden Bretter in unterschiedlichen Farben verwendet – je nach Produkt. So wird das grüne Brett zum Beispiel nur für die Verarbeitung von Gemüse verwendet. „Zuhause ist es aber nicht unbedingt notwendig, weil man es während des Kochens einfach abwaschen kann. In der professionellen Küche gelten aber Hygieneverordnungen“, so Machreich. „Für Zuhause geht aber auch ein Holzbrett. Man muss es nur dementsprechend zwischen den Schneidevorgängen reinigen, damit die geschnittenen Zutaten nicht die anderen Aromen aufnehmen.“

Zur Fixierung der Bretter auf der Arbeitsfläche nutzt Machreich eine Unterlage. „Man kann auch ein Küchenpapier nehmen“, so der Rat des Profis.