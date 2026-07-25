Früher Alkopops, heute stylischer Fertig-Spritz

Wer erinnert sich noch an Alkopops? Diese fix und fertig gemixten Longdrinks aus der Flasche: picksüßes Kracherl trifft Stamperl. Die Teenager waren hin und weg und meistens auch schneller angeheitert, als ihnen lieb war. Der Kater am nächsten Morgen gehörte oft dazu. Die Erwachsenen machten sich derweil Sorgen.

Heute sind die Kids von damals erwachsen. Ihre Geschmacksknospen sind anspruchsvoller, mit Alkohol können sie hoffentlich umgehen. Aber was im Sommer wieder Platz in den Regalen und Herzen gefunden hat: fertig gemixte Drinks aus der Flasche. Nur halt nicht mehr in Knallbunt und „Pop“, sondern geschniegelt als Spritz und Lifestyle pur.

Fertiger Spritz wie aus der Bar

Das Zauberwort heißt jetzt „Ready to Serve“ und ist gerade schwer im Trend. Der Drink soll wie aus der Bar schmecken, aber ohne Aufwand. Und im Freien ist es noch dazu leichter, den Drink aus der Flasche einzuschenken, als alle Zutaten zusammenzustellen. Flasche, Glas, Eis und vielleicht noch eine Orangenscheibe; mehr braucht es nicht.

Mionetto hat einen Spritz mit Bitter Orange auf den Markt gebracht. Chandon aus Argentinien hat seine Spritz-Palette um zwei Varianten Bergamotte und Beeren erweitert.