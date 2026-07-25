Früher Alkopops, heute stylischer Fertig-Spritz
Premium-Spritz statt süße Alkopops: Fertig gemixte Drinks sind wieder da, aber erwachsener und stilvoller. Das Zauberwort heißt „Ready to Serve“.
Wer erinnert sich noch an Alkopops? Diese fix und fertig gemixten Longdrinks aus der Flasche: picksüßes Kracherl trifft Stamperl. Die Teenager waren hin und weg und meistens auch schneller angeheitert, als ihnen lieb war. Der Kater am nächsten Morgen gehörte oft dazu. Die Erwachsenen machten sich derweil Sorgen.
Heute sind die Kids von damals erwachsen. Ihre Geschmacksknospen sind anspruchsvoller, mit Alkohol können sie hoffentlich umgehen. Aber was im Sommer wieder Platz in den Regalen und Herzen gefunden hat: fertig gemixte Drinks aus der Flasche. Nur halt nicht mehr in Knallbunt und „Pop“, sondern geschniegelt als Spritz und Lifestyle pur.
Fertiger Spritz wie aus der Bar
Das Zauberwort heißt jetzt „Ready to Serve“ und ist gerade schwer im Trend. Der Drink soll wie aus der Bar schmecken, aber ohne Aufwand. Und im Freien ist es noch dazu leichter, den Drink aus der Flasche einzuschenken, als alle Zutaten zusammenzustellen. Flasche, Glas, Eis und vielleicht noch eine Orangenscheibe; mehr braucht es nicht.
Mionetto hat einen Spritz mit Bitter Orange auf den Markt gebracht. Chandon aus Argentinien hat seine Spritz-Palette um zwei Varianten Bergamotte und Beeren erweitert.
Und weil weniger Umdrehungen gerade gefragt ist, pendeln viele der neuen Produkte irgendwo zwischen fünf und sechs Prozent Volumenprozent. Parallel dazu ist auch einiges an alkoholfreien, fixfertigen Spritz-Varianten auf den Markt gekommen.
Hippe Bars setzen auf japanischen Lemon Sour
Neben klassischem Sprit tauchen in hippen Bars zunehmend fertig servierbare Highballs wie japanischer Lemon Sour auf: Spirituose Shochu, Zitronensaft, Soda – dazu Zucker und Salz. Auch Hard Seltzer – sprudelndes Wasser mit Alkohol und Fruchtaromen – bahnt sich seinen Weg durch Europa.
Und für alle, die nicht in der Lage sind, das einfache Campari-Spritz-Mischverhältnis 3:2:1 (Prosecco:Campari:Sodawasser) anzuwenden – oder einfach keine Lust dazu haben: auch dafür gibt es eine Abkürzung. Der Aperitivo-Spezialist verkauft seinen Klassiker ebenfalls fertig gemixt. Natürlich in stylischen Flaschen, eh klar.
Der neue Luxus besteht offenbar nicht mehr darin, den perfekten Drink mixen zu können. Sondern darin, ihn einfach nur noch einzuschenken.
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