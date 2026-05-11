Eine Ära wird am 26. Oktober zu Ende gehen: Seit 47 Jahren ist ihr Restaurant Obauer in Werfen in Salzburg eine kulinarische Institution. Nun gaben die Brüder Karl und Rudi Obauer überraschend bekannt, sich zurückzuziehen.

Sie würden „aus Altersgründen in den sogenannten Ruhestand treten“, verkündeten die erfolgreichen Brüder am Wochenende in einer Aussendung. Karl ist mittlerweile 72 Jahre alt, sein Bruder Rudi 65. Mittlerweile führen sie das Restaurant mit weiteren Familienmitgliedern wie Rudis Frau und Sohn.

„Wir haben die Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden. Leistungssport erfordert Leidenschaft, vollen Einsatz und vor allem hohen Anspruch an sich selbst. Damit wir diesem Anspruch bis zum Schluss gerecht werden können, beenden wir unsere Tätigkeit als Köche, Gastronomen, Hoteliers und Gastgeber im kommenden Oktober.“