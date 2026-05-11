Rudi und Karl Obauer schließen nach 47 Jahren ihr Restaurant
Überraschend verkündeten Rudi und Karl Obauer, sich zurückzuziehen. Ihr Restaurant zählt seit Jahrzehnten zu den besten Österreichs.
Eine Ära wird am 26. Oktober zu Ende gehen: Seit 47 Jahren ist ihr Restaurant Obauer in Werfen in Salzburg eine kulinarische Institution. Nun gaben die Brüder Karl und Rudi Obauer überraschend bekannt, sich zurückzuziehen.
Sie würden „aus Altersgründen in den sogenannten Ruhestand treten“, verkündeten die erfolgreichen Brüder am Wochenende in einer Aussendung. Karl ist mittlerweile 72 Jahre alt, sein Bruder Rudi 65. Mittlerweile führen sie das Restaurant mit weiteren Familienmitgliedern wie Rudis Frau und Sohn.
„Wir haben die Gastronomie stets wie eine Disziplin des Leistungssports verstanden. Leistungssport erfordert Leidenschaft, vollen Einsatz und vor allem hohen Anspruch an sich selbst. Damit wir diesem Anspruch bis zum Schluss gerecht werden können, beenden wir unsere Tätigkeit als Köche, Gastronomen, Hoteliers und Gastgeber im kommenden Oktober.“
Damit endet auch eine Ära, die die gehobene Küche geprägt hat. Die Brüder sind ohne Zweifel Kochlegenden, das Schaffen der hochdekorierten Köche aus Werfen wurde immer wieder mit den höchsten Auszeichnungen, die die Branche zu vergeben hat, honoriert. Sie halten derzeit zwei Michelin-Sterne und fünf Hauben im Restaurantguide Gault&Millau. Sie waren „Köche des Jahres“ (2011) und des Jahrzehnts (2004–2013).
Immer auf Augenhöhe
Und trotzdem war ihnen ein Umgang mit den Gästen auf Augenhöhe immer wichtig. In einem KURIER-Interview betonte Rudi Obauer einmal: „Wir haben über Jahrzehnte bewiesen, dass gute Küche etwas ganz Normales ist. Aber wir erleben noch immer, dass manche Gäste beim ersten Besuch sagen: Es ist ja eh ganz normal da.“
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