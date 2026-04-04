Osterstriezel: Profi-Trick sorgt für die perfekte Konsistenz

Es ist Samstagvormittag vor dem Osterwochenende. Geschäftiges Treiben herrscht auf dem Markt, der sich zu dieser Jahreszeit besonders festlich herausgeputzt hat. Zwischen bunten, gefüllten Tulpen, Palmkatzerl, Ostereiern, Schinken, Käse und Gemüse zähle ich die Osterstriezel, die nur darauf warten, für das Osterfrühstück eingepackt und mitgenommen zu werden. Der Liebste und ich bummeln nach unserem Einkauf über den Markt und setzen uns anschließend für ein Frühstück ins Cafè. Dabei besprechen wir den Arbeitsplan für den Tag – schließlich will der traditionelle Osterbrunch gut geplant sein.

Was ist ein Tangzhong? Wie schön es ist, wieder Kinder im Haus zu haben, mit denen wir Ostereier färben können! Zuhause geht es in der Küche lebhaft zu: Der Nonno und das Pipsi legen die Eier in ihr buntes Bad, während ich das Dampfl für den Striezel ansetze und das Mehlkochstück zubereite. "Was ist denn das?", fragt mich der Liebste leicht entgeistert, als er die weiße, klebrige Masse betrachtet. "Ein Tangzhong", erwidere ich gelassen und genieße es, mit meinem Fachwissen Eindruck zu machen.

"Dabei wird die Stärke im Mehl verkleistert. So wird der Striezel besonders saftig und bleibt länger frisch." "Du immer mit deinem Bäckerlatein", schmunzelt er und – schwupps – bin ich alleine in der Küche, weil die beiden mit dem Kasperltheater spielen gehen. Das Dampfl muss nun eine Dreiviertelstunde rasten, der Tangzhong auskühlen. Ein Germteig ist eine perfekte Übung im Entschleunigen.

Tipp Das Verhältnis Trockengerm zu frischer Germ ist 1:3

Ich nütze die Zeit, um unsere berühmte Gemüsemayonnaise zuzubereiten, nicht auszudenken, wenn sie nicht so gut wäre wie die von der Urli! Dann wird der Germteig gemischt. Salz und kalte Butter kommen ganz am Schluss dazu – genau so habe ich es gelernt, damit sich die Struktur des Teiges perfekt entwickeln kann. Nach dem Kneten wird der Teig unserer Kleinen gezeigt, weil alle Kinder das kleine Wunder lieben, dem Teig beim Wachsen zuzusehen. Nach drei Theaterstücken, in den Kasperl und Petzi das Osternesterl suchen, ist es soweit: unser Teig ist fast über den Schüsselrand hinausgewachsen und bereit, verarbeitet zu werden.

Pipsi und Nonno bekommen ein Stück Teig und die Aufgabe, einen Hasen zu formen. Ich mache mich ans Flechten vom Zopf, der ja die Unendlichkeit des Lebens symbolisiert und als Glücksbringer gilt. Der Zopf kommt in den Kühlschrank, wo er über Nacht gehen soll, damit er morgen gleich in der Früh gebacken werden kann. Der Hase wird nach einer kurzen Rastzeit gleich gebacken, wir wollen uns schließlich mit einer süßen Jause stärken. Während die Küche langsam wieder ruhig wird, freue ich mich schon auf den Ostersonntag, wenn ich mit meiner Kleinen das Osternesterl suchen darf. Vielleicht duftet auch in Ihrer Küche zu Ostern ein Stück Tradition?