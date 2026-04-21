Hojicha und Ube: Das steckt hinter den neuen Trend-Getränken

„Ube Latte“, „Velvet Latte“ oder auch „Lila Latte“: Dahinter steht derselbe Trend – und der ist momentan dabei, dem beliebten „Matcha Latte“ gehörig Konkurrenz zu machen. Zumindest, wenn man den sozialen Medien und immer mehr Influencern glaubt. Denn wer auf sich hält, trinkt neuerdings lila statt grün. Allerdings ist das nicht der einzige Neuzugang im Kreise der in aufgeschäumte Milch gerührte Kaffee-Ersatzgetränke mit Wellnessfaktor, die dem Matcha Konkurrenz machen könnten.

Die Farbe zählt Der farbenprächtige Ube Latte ist zweifellos ein Hingucker in Häferl oder Glas, und der süßliche, leicht vanillig-nussige, auch als leicht erdig beschriebene Geschmack eher unbekannt. Was auf den dafür verantwortlichen Stoff nicht zutrifft. Unter seinem deutschen Namen Yamswurzel (oder auch Wasseryams) ist die violette Knolle schon länger ein Begriff. Allerdings werden Extrakte der Yamswurzel im gesundheitlichen Bereich genutzt, etwa aufgrund der hormonähnlichen Wirkung, die unter anderem zur Regulation bei Zyklus- oder Wechselbeschwerden eingesetzt wird. Als Trend für den Genuss im Alltag als Kaffee-Ersatz entdeckt wurde der „Ube Latte“ – wie auch sein berühmter Bruder „Matcha Latte“ – in Südasien. Und da heutzutage alles, was auffällt, schnell ein Thema in den sozialen Medien wird, geht es dann rasant mit der Bekanntheit. Doch wie etwa die New York Times konstatierte, geht es vor allem um die Optik – der beschriebene Geschmack steht dabei im Hintergrund. Gut möglich, dass das nicht jedem Trendsetter schmeckt. Da aber zunehmend auch große Ketten auf den Trend aufspringen, gibt es Getränke im „Ube Latte“-Stil auch bei Starbucks. Auch, wenn es nicht dauerhaft schmecken sollte: Mitreden kann man dann wenigstens.

Nachschub für Matcha-Fans Matcha-Fans, die zwar die anregende Wirkung des eher hochpreisigen Grünteepulvers schätzen, aber den intensiven Geschmack abmildern wollen, könnten mir einem anderen mollig-cremigen Milchgetränk zufriedener sein. Etwas langsamer als der „Ube Latte“ wird seit dem Vorjahr „Hojicha Latte“ immer sichtbarer. Das ist insofern interessant, als es sich bei Hojicha um einen japanischen Grüntee handelt, der schon lange in gut sortierten Teegeschäften erhältlich ist. Der Name setzt sich aus hojiru' für „rösten“ und 'cha für „Tee“ zusammen.