Natürlich süß backen mit wenig Zucker: So geht's
Weniger Zucker, voller Geschmack: Bäckerin Susann Kreihe verrät, wie Backen mit Süßungs-Alternativen gelingt.
Bäckerin und Buchautorin Susann Kreihe hat schon immer gerne gebacken, früher oft gemeinsam mit ihrer Oma. In ihren 20er- und 30er-Jahren bemerkte sie jedoch, dass ihr ihre Verdauung Probleme bereitete. Der Zucker spielte dabei eine zentrale Rolle.
“Es ist schon einige Jahre her, als mir das auffiel, und da gab es noch keine Zuckerfrei-Challenges oder Foodblogs, die sich damit beschäftigten" schreibt Kreihe in ihrem Buch "Lieblingskuchen ohne Zucker". Mit alternativen Süßungsmitteln zu backen, wurde für die Kochbuchautorin zu einer bewussten Entscheidung. Über Jahre hinweg testete sie verschiedene Back-Rezepte aus. Keine einfache Aufgabe. Ihr Ehemann und Freundeskreis zeigten sich wenig begeistert von ihren ersten Back-Versuchen.
Kreihe ließ sich nicht verunsichern: “Wichtig war mir vor allem die perfekte Konsistenz. Wenn man sich an Klassiker wagt, ist die Erwartungshaltung hoch. Nach diesen Abwägungen habe ich meine Auswahl getroffen." Ihre Kuchen und Torten lassen sich teils im Ofen, teils in der Heißluftfriteuse zubereiten.
Süße aus der Natur
All ihre Rezepte – von der Schwarzwälder Kirschtorte über Biskuitrolle, Himbeerschnitten, Zitronenkuchen bis hin zu Churros – kommen grundsätzlich ohne Haushaltszucker, Zuckeralkohole, Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe aus. Die Süße kommt aus frischen oder getrockneten Früchten und natürlich vorkommendem Zucker.
Wem’s schmeckt, der kann bei manchen Rezepten zusätzlich zu Xylit (Birkenzucker) greifen. Das bleibe jedem selbst überlassen, so Kreihe.
Neben Bananen kommen bei ihren Desserts Kokosblütenzucker, Datteln, Agavendicksaft, Trockenfrüchte, Apfelmark, Dattelpaste, Reissirup oder Ahornsirup als Süßungsmittel zum Einsatz. Honig ist ebenso eine Möglichkeit, hat jedoch den Effekt, dass der Kuchen davon oft sehr dunkel wird. Wichtig: Rezepte, die ursprünglich mit Haushaltszucker entwickelt wurden, lassen sich nicht ohne Weiteres mit Dattelsirup oder ähnlichen Süßungsalternativen umsetzen. Textur und Backverhalten verändern sich dadurch.
Kreihe geht es vorrangig nicht um den strengen Verzicht auf Zucker, sondern um einen bewussteren Umgang mit Süßem: "Die Geschmacksknospen sind bei ständig hohem Zuckerkonsum abgestumpft und brauchen immer etwas mehr Zucker, um wieder süß zu schmecken. Ein fataler Kreislauf. Doch die gute Nachricht ist: Sie gewöhnen sich nach und nach an das neue ‚Weniger‘."
Rezept für Johannisbeer-Törtchen
Zutaten:
- 80 ml neutrales Pflanzenöl und etwas mehr zum Einfetten
- 200 g Dinkelmehl Type 630 und etwas mehr für bemehlte Arbeitsfläche
- 1,5 TL Backpulver
- 1 Prise Salz
- 100 g Topfen
- 30 ml Milch
- 1 EL Ahornsirup
- 350 g frische oder Tiefkühl-Johannisbeeren
- 100 g Frischkäse
- 3 EL Apfelsaft
Zubereitung:
1. Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Tortelettförmchen mit Öl einfetten.
2. Für Teig: Dinkelmehl mit Backpulver, Salz, Topfen, Milch, Öl und Ahornsirup in Küchenmaschine zu glattem Teig verkneten. Auf leicht bemehlter Arbeitsfläche in 6 Stücke teilen (sollen etwas größer als Förmchen sein). Förmchen mit Teigstücken auskleiden.
3. Für den Belag: Johannisbeeren abzupfen, verlesen und abbrausen. Trockentupfen, in Förmchen verteilen. Förmchen auf Ofengitter stellen und im vorgeheizten Backofen auf zweitem Einschub von unten 25–30 min. backen.
4. Aus Ofen nehmen, abkühlen lassen. Aus Förmchen lösen.
5. Frischkäse mit Apfelsaft glatt rühren. Creme in Spritzbeutel mit St.-Honoré-Tülle (etwa 12 mm) füllen, mit Beeren garnieren.
Bild siehe oben
Rezept: Gefüllter Streuselkuchen in der Heißluftfriteuse
Zutaten
- 1 Pkg. Vanillepuddingpulver
- 350 ml Milch
- 40 g Reissirup
- ein wenig Salz
- 1 Ei
- 175 g helles Dinkel- oder Weizenmehl
- 100 g kalte Butter + mehr für die Form
- 40 g Kokosblütenzucker (oder Dattelzucker)
Zubereitung
1. Für die Füllung: Puddingpulver mit 50 ml Milch glatt rühren. Übrige Milch mit Reissirup und Salz aufkochen. Angerührtes Puddingpulver zugeben, aufkochen, unter Rühren 1 min. köcheln lassen. Topf zur Seite stellen, abdecken, abkühlen lassen.
2. Für Teig und Streusel: Mehl mit Butter, Kokosblütenzucker, Salz und 1–2 EL kaltem Wasser zu Streuseln verkneten. Springform mit Butter einfetten, zwei Drittel der Streusel verteilen, gleichmäßig andrücken.
3. Ei unter Pudding rühren. Pudding auf Kuchenboden verteilen und mit übrigen Streuseln bedecken.
4. Kuchen in der Heißluftfriteuse auf Gittereinsatz 30 Minuten bei 160 °C backen.
5. Abkühlen lassen, aus Form lösen, in Stücke schneiden,
Susann Kreihe:
„Lieblingskuchen ohne Zucker“
Christian Verlag.
Susann Kreihe: „Zuckerfrei backen mit dem Airfryer“. Christian Verlag.©Christian Verlag
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