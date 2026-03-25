Bäckerin und Buchautorin Susann Kreihe hat schon immer gerne gebacken, früher oft gemeinsam mit ihrer Oma. In ihren 20er- und 30er-Jahren bemerkte sie jedoch, dass ihr ihre Verdauung Probleme bereitete. Der Zucker spielte dabei eine zentrale Rolle.

“Es ist schon einige Jahre her, als mir das auffiel, und da gab es noch keine Zuckerfrei-Challenges oder Foodblogs, die sich damit beschäftigten" schreibt Kreihe in ihrem Buch "Lieblingskuchen ohne Zucker". Mit alternativen Süßungsmitteln zu backen, wurde für die Kochbuchautorin zu einer bewussten Entscheidung. Über Jahre hinweg testete sie verschiedene Back-Rezepte aus. Keine einfache Aufgabe. Ihr Ehemann und Freundeskreis zeigten sich wenig begeistert von ihren ersten Back-Versuchen.

Kreihe ließ sich nicht verunsichern: “Wichtig war mir vor allem die perfekte Konsistenz. Wenn man sich an Klassiker wagt, ist die Erwartungshaltung hoch. Nach diesen Abwägungen habe ich meine Auswahl getroffen." Ihre Kuchen und Torten lassen sich teils im Ofen, teils in der Heißluftfriteuse zubereiten.