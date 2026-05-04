Kaffee-Trends: Barista-Star Piotrowska verrät die coolen Sommer-Drinks

Vorbei sind die Zeiten, als man in Österreichs Kaffeehäusern viel zu oft schlechte Melange trinken musste und die Auswahl neben Mokka maximal noch Kaffee mit Likör bot. Damit lockt man heutzutage niemanden mehr ins Lokal. Im Sommer werden stattdessen kalte, kreative Kaffeemixgetränke zum Renner. Kaffeepuristen hingegen finden bei kleinen, aber feinen Röstereien höchste Kaffeequalität und wieder und wieder verstärkt die Wiener Röstung. Die ist zwar international bekannt, wurde aber bei uns zwischenzeitlich ins Abseits gedrängt.

Während Italiener dunkel rösten und Schweden, zugeschnitten auf Filterkaffee, sehr hell, setzt man in Wien traditionell auf die goldene Mitte: Eine starke Röstung, bei der trotzdem viele Aromen erhalten sind. Klein, fein und gerecht Im Wiener Rösthaus im Prater setzt man auf sortenreinen Arabica Kaffee. Der kostengünstigere Robusta kommt Röstmeisterin Silvia Maino nicht in die Tasse. Sie erfuhr von der Wiener Röstung vom inzwischen verstorbenen „Kaffeepapst“ Leopold Edelbauer. Für Maino liegt die Zukunft in Qualität und Nachhaltigkeit: Ihre Bohnen bezieht sie in geringen Mengen von kleinen Plantagen. Ist eine Sorte besonders beliebt und deshalb schnell vergriffen, kann es schon vorkommen, dass man ein dreiviertel Jahr bis zur nächsten Ernte warten muss.

Ebenfalls auf sortenreine Kaffeedelikatessen spezialisiert sind die Gota Coffee Experts auf der Äußeren Mariahilfer Straße. Das Kaffeehaus reüssiert unter den besten der Welt. Dominika Piotrowska ist bereits zweifache Barista-Staatsmeisterin. Mitte April gewann sie erstmals den Staatsmeister in der Kategorie „Coffee in Good Spirits“ (siehe unten), im Juni wird sie Österreich bei der WM in Brüssel vertreten.

Keine in Österreich mixt besser: Dominika Piotrowska mit ihrem „Coffee in Good Spirits“-Championship-Award. ©Niklas Schnaubelt

Matcha bleibt, geschmackvollere Milch kommt Dem KURIER verriet Piotrowska die trendigsten koffeinhaltigen Köstlichkeiten für den kommenden Sommer. Ein Liebling im Glas ist und bleibt Matcha. Die Geschmäcker werden jedoch vielfältiger, weil der Einsatz von mehr pflanzlicher Milch die Palette erweitert. „Man kann mehr mit dem Kaffeegeschmack spielen.“

Pflanzliche Milch mit etwa Vanille geben Kaffee oder Cold Brew eine zusätzliche Geschmacksebene. ©Getty Images/TitleFotos/istockphoto.com

Etwa mit Kokosmilch oder pflanzenbasierter Milch mit Vanille oder Karamell. „Ich finde das toll, weil ich dann weiß, dass ich nicht 3.000 Pumpstöße Sirup dazugeben muss.“ So könne man Zucker reduzieren, ohne beim Geschmack Abstriche machen zu müssen.

Püriertes Obst soll den Sommer versüßen, etwa mit Erdbeere im Matcha. ©Getty Images/Alyona-Kos/Istockphoto.com

Im Sommer werden auch Früchte – als Püree – im Kaffee oder Matcha ein großes Thema. „Meistens etwas Tropisches wie Mango oder Erdbeeren.“

Auch der Hype um co-fermentierte Kaffees halte an. Die Expertin erklärt, wie der Geschmack in die Bohnen kommt: „Du trinkst zum Beispiel einen Kaffee mit Bananen- oder Kokos-Geschmack, mit Wassermelone oder Erdbeere, je nachdem, womit fermentiert wurde.“ Während Geschmack dem Kaffee oft als Sirup zugesetzt wird, ist das bei co-fermentiertem Kaffee nicht der Fall. Selbst wenn man ihn ohne Milch und ohne Zucker trinkt, braucht man so weder auf Süße noch auf Fruchtaromen verzichten.

Mango im eisgekühlten Kaffee: Ein kühler Tipp für heiße Tage. ©Getty Images/Yume-Tabi/Istockphoto.com

Auch Cold Brew werde im Sommer wieder ein Renner, ist sich Piotrowska sicher. Dafür wird gemahlener Kaffee über einen längeren Zeitraum in kaltem Wasser extrahiert. Cold Brew oder Espresso werden aktuell auch mit Tonic gemischt. „Es gibt also viele Möglichkeiten. Nur unsere Vorstellungskraft ist das Limit.“