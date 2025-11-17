So gelingt die perfekte Hühnersuppe: Tipps vom Spitzenkoch

Schnupfen, Husten und Halsweh: Die Erkältungszeit hat wieder Hochsaison. Damit sich der Körper möglichst schnell regeneriert, ist es wichtig, viel zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Auch die richtige Ernährung kann helfen, das Immunsystem zu stärken. Da landet man schnell bei einem Klassiker: der Hühnersuppe. Die flüssige Mahlzeit hat es in sich, wie es im Buch „Weltwissen Heilung“ von Johannes Huber und Yasmina Kobza heißt: Die wohltuende Suppe beliefert den Körper mit Eiweiß, Zink, leicht verfügbarem Fett, Vitamin C sowie E und regt die Schleimbildung im Rachen an. Bestimmte Aminosäuren bauen zudem das Immunsystem auf.

Was beim Huhn wichtig ist Der Spitzenkoch Christoph Forthuber aus dem oberösterreichischen Drei-Haubenlokal Forthuber in Gstaig schwört ebenso auf die klassische Hühnersuppe. Worauf es bei der Zubereitung zu achten gilt? Er empfiehlt Bio-Hühner aus Freilandhaltung, die „nicht zu jung sind“ und eine hohe Qualität haben. Der Koch hat es einfach: Er nimmt immer seine eigenen. Hat man keines zur Hand, gelingt die Speise aber auch mit den Karkassen. Vom tiefgekühlten Suppenhuhn rät er ab, „weil die Aromen verloren gehen“. Im ersten Schritt ist es wichtig, das Suppenhuhn gut zu waschen und die Reste der Innereien gründlich zu entfernen. Danach heißt es „langsam, nicht sprudelnd (!) und lange kochen, damit keine Trübstoffe entstehen. Ich koche die Suppe gern über ein bis zwei Tage, insgesamt etwa acht bis zehn Stunden“. Nach etwa sieben Stunden wird abgeschmeckt, wie intensiv der Geschmack ist.